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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220420/pentagon-ukraynanin-bir-muttefikinden-yeni-savas-ucagi-aldigini-duyurdu-1055704389.html
Pentagon, Ukrayna'nın 'bir müttefikten' yeni savaş uçağı aldığını duyurdu
Pentagon, Ukrayna'nın 'bir müttefikten' yeni savaş uçağı aldığını duyurdu
Pentagon Sözcüsü John Kirby, Ukrayna yönetiminin ismini belirtmediği bir müttefikinden yeni savaş uçakları aldığını söyledi. 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T13:13+0300
2022-04-20T13:16+0300
ukrayna krizi
pentagon
ukrayna
john kirby
savaş uçağı
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna krizi ve Kiev yönetimine yapılan devasa silah yardımlarına ilişkin açıklamada bulundu.Kirby, düzenlediği basın toplantısında, "Ukraynalılar şu anda 2 hafta öncesine göre daha fazla savaş uçağına sahipler" ifadelerini kullandı. Sözcü, "Ve bu tesadüf değil, çünkü bu tür uçakla üzerinde deneyimi olan diğer ülkeler, daha fazla uçağı işler duruma getirmelerine yardımcı oldular" diye konuştu.Kirby, ayrıca Ukrayna'ya uçak parçası tedarik ettiklerini, ancak bunun uçak hibesi anlamına gelmediğini de sözlerine ekledi.ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya dönük 800 milyon dolarlık askeri yardım paketinde helikopterler yer alsa da savaş uçağı hibesi şimdiye dek Washington'un gündeminde olmamıştı.Daha önce Polonya, Kiev'e Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçağı vermeyi teklif etmiş, fikir ABD tarafından kabul görmemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220419/rusya-mariupolde-sikisip-kalan-ukrayna-guclerinin-kentten-cikisi-icin-insani-koridor-olusturduk-1055678003.html
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pentagon, ukrayna, john kirby, savaş uçağı

Pentagon, Ukrayna'nın 'bir müttefikten' yeni savaş uçağı aldığını duyurdu

13:13 20.04.2022 (güncellendi: 13:16 20.04.2022)
© AFP 2022 / Drew AngererPentagon Sözcüsü John Kirby
Pentagon Sözcüsü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© AFP 2022 / Drew Angerer
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Pentagon Sözcüsü John Kirby, Ukrayna yönetiminin ismini belirtmediği bir müttefikinden yeni savaş uçakları aldığını söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna krizi ve Kiev yönetimine yapılan devasa silah yardımlarına ilişkin açıklamada bulundu.
Kirby, düzenlediği basın toplantısında, "Ukraynalılar şu anda 2 hafta öncesine göre daha fazla savaş uçağına sahipler" ifadelerini kullandı. Sözcü, "Ve bu tesadüf değil, çünkü bu tür uçakla üzerinde deneyimi olan diğer ülkeler, daha fazla uçağı işler duruma getirmelerine yardımcı oldular" diye konuştu.
Kirby, ayrıca Ukrayna'ya uçak parçası tedarik ettiklerini, ancak bunun uçak hibesi anlamına gelmediğini de sözlerine ekledi.
ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya dönük 800 milyon dolarlık askeri yardım paketinde helikopterler yer alsa da savaş uçağı hibesi şimdiye dek Washington'un gündeminde olmamıştı.
Daha önce Polonya, Kiev'e Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçağı vermeyi teklif etmiş, fikir ABD tarafından kabul görmemişti.
Mariupol - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
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