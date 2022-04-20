https://tr.sputniknews.com/20220420/pentagon-ukraynanin-bir-muttefikinden-yeni-savas-ucagi-aldigini-duyurdu-1055704389.html

Pentagon, Ukrayna'nın 'bir müttefikten' yeni savaş uçağı aldığını duyurdu

Pentagon, Ukrayna'nın 'bir müttefikten' yeni savaş uçağı aldığını duyurdu

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Ukrayna yönetiminin ismini belirtmediği bir müttefikinden yeni savaş uçakları aldığını söyledi. 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T13:13+0300

2022-04-20T13:13+0300

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ukrayna krizi

pentagon

ukrayna

john kirby

savaş uçağı

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna krizi ve Kiev yönetimine yapılan devasa silah yardımlarına ilişkin açıklamada bulundu.Kirby, düzenlediği basın toplantısında, "Ukraynalılar şu anda 2 hafta öncesine göre daha fazla savaş uçağına sahipler" ifadelerini kullandı. Sözcü, "Ve bu tesadüf değil, çünkü bu tür uçakla üzerinde deneyimi olan diğer ülkeler, daha fazla uçağı işler duruma getirmelerine yardımcı oldular" diye konuştu.Kirby, ayrıca Ukrayna'ya uçak parçası tedarik ettiklerini, ancak bunun uçak hibesi anlamına gelmediğini de sözlerine ekledi.ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya dönük 800 milyon dolarlık askeri yardım paketinde helikopterler yer alsa da savaş uçağı hibesi şimdiye dek Washington'un gündeminde olmamıştı.Daha önce Polonya, Kiev'e Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçağı vermeyi teklif etmiş, fikir ABD tarafından kabul görmemişti.

https://tr.sputniknews.com/20220419/rusya-mariupolde-sikisip-kalan-ukrayna-guclerinin-kentten-cikisi-icin-insani-koridor-olusturduk-1055678003.html

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