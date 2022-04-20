https://tr.sputniknews.com/20220420/pentagon-ukraynanin-bir-muttefikinden-yeni-savas-ucagi-aldigini-duyurdu-1055704389.html
Pentagon, Ukrayna'nın 'bir müttefikten' yeni savaş uçağı aldığını duyurdu
Pentagon, Ukrayna'nın 'bir müttefikten' yeni savaş uçağı aldığını duyurdu
Pentagon Sözcüsü John Kirby, Ukrayna yönetiminin ismini belirtmediği bir müttefikinden yeni savaş uçakları aldığını söyledi. 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T13:13+0300
2022-04-20T13:13+0300
2022-04-20T13:16+0300
ukrayna krizi
pentagon
ukrayna
john kirby
savaş uçağı
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna krizi ve Kiev yönetimine yapılan devasa silah yardımlarına ilişkin açıklamada bulundu.Kirby, düzenlediği basın toplantısında, "Ukraynalılar şu anda 2 hafta öncesine göre daha fazla savaş uçağına sahipler" ifadelerini kullandı. Sözcü, "Ve bu tesadüf değil, çünkü bu tür uçakla üzerinde deneyimi olan diğer ülkeler, daha fazla uçağı işler duruma getirmelerine yardımcı oldular" diye konuştu.Kirby, ayrıca Ukrayna'ya uçak parçası tedarik ettiklerini, ancak bunun uçak hibesi anlamına gelmediğini de sözlerine ekledi.ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya dönük 800 milyon dolarlık askeri yardım paketinde helikopterler yer alsa da savaş uçağı hibesi şimdiye dek Washington'un gündeminde olmamıştı.Daha önce Polonya, Kiev'e Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçağı vermeyi teklif etmiş, fikir ABD tarafından kabul görmemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220419/rusya-mariupolde-sikisip-kalan-ukrayna-guclerinin-kentten-cikisi-icin-insani-koridor-olusturduk-1055678003.html
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Pentagon, Ukrayna'nın 'bir müttefikten' yeni savaş uçağı aldığını duyurdu
13:13 20.04.2022 (güncellendi: 13:16 20.04.2022) Abone ol
Pentagon Sözcüsü John Kirby, Ukrayna yönetiminin ismini belirtmediği bir müttefikinden yeni savaş uçakları aldığını söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna krizi ve Kiev yönetimine yapılan devasa silah yardımlarına ilişkin açıklamada bulundu.
Kirby, düzenlediği basın toplantısında, "Ukraynalılar şu anda 2 hafta öncesine göre daha fazla savaş uçağına sahipler" ifadelerini kullandı. Sözcü, "Ve bu tesadüf değil, çünkü bu tür uçakla üzerinde deneyimi olan diğer ülkeler, daha fazla uçağı işler duruma getirmelerine yardımcı oldular" diye konuştu.
Kirby, ayrıca Ukrayna'ya uçak parçası tedarik ettiklerini, ancak bunun uçak hibesi anlamına gelmediğini de sözlerine ekledi.
ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya dönük 800 milyon dolarlık askeri yardım paketinde helikopterler yer alsa da savaş uçağı hibesi şimdiye dek Washington'un gündeminde olmamıştı.
Daha önce Polonya, Kiev'e Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçağı vermeyi teklif etmiş, fikir ABD tarafından kabul görmemişti.