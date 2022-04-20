https://tr.sputniknews.com/20220420/putin-batinin-hukuk-disi-yaptirimlari-dunya-ticaret-orgutu-ilkeleriyle-celisiyor-1055713484.html
Putin: Batı'nın hukuk dışı yaptırımları, Dünya Ticaret Örgütü ilkeleriyle çelişiyor
Putin: Batı'nın hukuk dışı yaptırımları, Dünya Ticaret Örgütü ilkeleriyle çelişiyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, Batı'nın hukuk dışı yaptırımlarının Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ilkeleriyle çeliştiğini söyledi. 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T16:56+0300
2022-04-20T16:56+0300
2022-04-20T17:29+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
dünya ticaret örgütü (dtö)
dtö
batı
yaptırım
avrupa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1055714229_0:0:2891:1626_1920x0_80_0_0_b968ad50941390e485398950c1046585.jpg
Metalurji sektörünün geliştirilmesiyle ilgili konuların ele alındığı toplantıda konuşan Rusya lideri Vladimir Putin, Batı'nın metalurji şirketlerine uyguladığı hukuk dışı yaptırımların DTÖ ilkeleriyle çeliştiğini ve bu nedenle Rusya'nın DTÖ'deki eylemleriyle ilgili stratejiyi güncelleyeceğini belirtti.DTÖ ilkelerine bağlılıklarını sürekli dile getiren Avrupalı meslektaşlarının bu ilkeleri çiğneyen yaptırımlar uyguladığının altını çizen Putin, hükümete 1 Temmuz'a kadar Batı'nın kararlarını gözden geçirme ve güncellenmiş DTÖ stratejisini hazırlama talimatı verdi.Avrupalı bürokratların dar görüşlü politikası nedeniyle hem metal fiyatlarının hem de enflasyonun artmasına yol açacağı uyarısında bulunan Rus lider, "Rus metalurji firmalarına yönelik hasmane adımlar, anlık siyasi çıkarlar uğruna atıldı. Bu bahaneyle, yıllar içinde geliştirilen, ticari itibar, karşılıklı çıkar ve ekonomik verimlilik gibi rasyonel unsurlara dayanan ilişkilerin üstü çizildi. Direkt konuşacak olursam, Rus şirketleriyle işbirliği içinde mal üreten ve istihdam sağlayan Avrupalı girişimcilerin çıkarları basitçe göz ardı edildi, bir kenara bırakıldı" dedi.Yeni trendleri dikkate alarak, Rus metalurji ürünlerinin üretim ve tedarik yapısında değişiklikler yapılması gerektiğini kaydeden Putin, "İşletmelerin halihazırda lojistik ve üretim zincirlerini yeniden düzenlediğini, işletmeleri çalışır durumda tutmak ve işçi kolektiflerinin çıkarlarını korumak için yeni tedarikçiler ve alıcılar bulduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1055714229_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_ba569a7b2bdd051bbf32baab79407051.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin, dünya ticaret örgütü (dtö), dtö, batı, yaptırım, avrupa
Putin: Batı'nın hukuk dışı yaptırımları, Dünya Ticaret Örgütü ilkeleriyle çelişiyor
16:56 20.04.2022 (güncellendi: 17:29 20.04.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, Batı'nın hukuk dışı yaptırımlarının Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ilkeleriyle çeliştiğini söyledi.
Metalurji sektörünün geliştirilmesiyle ilgili konuların ele alındığı toplantıda konuşan Rusya lideri Vladimir Putin, Batı'nın metalurji şirketlerine uyguladığı hukuk dışı yaptırımların DTÖ ilkeleriyle çeliştiğini ve bu nedenle Rusya'nın DTÖ'deki eylemleriyle ilgili stratejiyi güncelleyeceğini belirtti.
DTÖ ilkelerine bağlılıklarını sürekli dile getiren Avrupalı meslektaşlarının bu ilkeleri çiğneyen yaptırımlar uyguladığının altını çizen Putin, hükümete 1 Temmuz'a kadar Batı'nın kararlarını gözden geçirme ve güncellenmiş DTÖ stratejisini hazırlama talimatı verdi.
Avrupalı bürokratların dar görüşlü politikası nedeniyle hem metal fiyatlarının hem de enflasyonun artmasına yol açacağı uyarısında bulunan Rus lider, "Rus metalurji firmalarına yönelik hasmane adımlar, anlık siyasi çıkarlar uğruna atıldı. Bu bahaneyle, yıllar içinde geliştirilen, ticari itibar, karşılıklı çıkar ve ekonomik verimlilik gibi rasyonel unsurlara dayanan ilişkilerin üstü çizildi. Direkt konuşacak olursam, Rus şirketleriyle işbirliği içinde mal üreten ve istihdam sağlayan Avrupalı girişimcilerin çıkarları basitçe göz ardı edildi, bir kenara bırakıldı" dedi.
Yeni trendleri dikkate alarak, Rus metalurji ürünlerinin üretim ve tedarik yapısında değişiklikler yapılması gerektiğini kaydeden Putin, "İşletmelerin halihazırda lojistik ve üretim zincirlerini yeniden düzenlediğini, işletmeleri çalışır durumda tutmak ve işçi kolektiflerinin çıkarlarını korumak için yeni tedarikçiler ve alıcılar bulduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.