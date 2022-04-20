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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220420/putin-rusya-sayesinde-donbassa-baris-geleceginden-eminim-1055706076.html
Putin: Rusya sayesinde Donbass'a barış geleceğinden eminim
Putin: Rusya sayesinde Donbass'a barış geleceğinden eminim
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da yürütülen özel askeri harekat sayesinde Donbass'a barış geleceğinden ve bölgede yaşamın normale döneceğinden... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T13:44+0300
2022-04-20T14:27+0300
rusya
vladimir putin
ukrayna krizi
ukrayna
donbass
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Rusya - Fırsatlar Ülkesi' Devlet Başkanlığı Platformu'nun gözetleme kurulu toplantısında konuştu.Putin, Donbass'taki özel askeri harekata ilişkin olarak "Tutarlı bir şekilde hareket edeceğiz. Bölgede yaşamın kademeli olarak normalleşeceği koşulların oluşmasını sağlayacağız ve yaşam iyi yönde değişecek" dedi.Toplantıda söz alan, daha önce Lugansk'ta yaşamış bir Sivastopol sakini, Donbass'a barış geleceğini umduğunu söylerken Putin, "Dediğiniz gibi olacak" karşılığını vererek bölgede barışın tesis edileceğinden emin olduğu mesajını verdi.'Donbass'taki trajedi, Rusya'yı özel askeri harekat başlatmaya zorladı'"Maalesef Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde birçok şey kötü yönde değişti. Zira tüm bu 8 yıl boyunca bombardımanlar, topçu saldırıları ve silahlı faaliyetler devam etti. Elbette bu, insanlar için çok ama çok zordu. Kırım'daki, Sivastopol'deki insanlar için ise hayat farklı bir şekilde seyretti, bu aşikar" diye devam eden Putin, "Lugansk Halk Cumhuriyeti de dahil Donbass'ta yaşanan trajedi, Rusya'yı artık herkesin malumu olan bu askeri harekatı başlatmaya zorladı. Bu harekatın amacı, her şeyden önce Donbass'ta yaşayan insanlarımıza yardım etmektir" vurgusunu yaptı.'Rus stilistlerin Rusya'dan çıkan markaların yerini dolduracağını umuyorum'Stilist İnna Kovaleva'nın konuşmasının ardından söz alan Putin, yabancı markaların Rusya'dan çıkmasının ardından boşalan bu alanın Rus stilistler tarafından doldurulacağını umduğunu kaydederek "Eğer birileri pazarımızdan çıkarsa, elbette kutsal yer asla boş kalmaz. Yerli üreticilerin ve tasarımcıların burayı doldurmasını çok isterim" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220420/zaharova-rusya-ukraynali-muzakerecilere-guvenini-yitirdi-1055705830.html
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rusya, vladimir putin, ukrayna, donbass

Putin: Rusya sayesinde Donbass'a barış geleceğinden eminim

13:44 20.04.2022 (güncellendi: 14:27 20.04.2022)
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da yürütülen özel askeri harekat sayesinde Donbass'a barış geleceğinden ve bölgede yaşamın normale döneceğinden emin olduğunu vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Rusya - Fırsatlar Ülkesi' Devlet Başkanlığı Platformu'nun gözetleme kurulu toplantısında konuştu.
Putin, Donbass'taki özel askeri harekata ilişkin olarak "Tutarlı bir şekilde hareket edeceğiz. Bölgede yaşamın kademeli olarak normalleşeceği koşulların oluşmasını sağlayacağız ve yaşam iyi yönde değişecek" dedi.
Toplantıda söz alan, daha önce Lugansk'ta yaşamış bir Sivastopol sakini, Donbass'a barış geleceğini umduğunu söylerken Putin, "Dediğiniz gibi olacak" karşılığını vererek bölgede barışın tesis edileceğinden emin olduğu mesajını verdi.

'Donbass'taki trajedi, Rusya'yı özel askeri harekat başlatmaya zorladı'

"Maalesef Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde birçok şey kötü yönde değişti. Zira tüm bu 8 yıl boyunca bombardımanlar, topçu saldırıları ve silahlı faaliyetler devam etti. Elbette bu, insanlar için çok ama çok zordu. Kırım'daki, Sivastopol'deki insanlar için ise hayat farklı bir şekilde seyretti, bu aşikar" diye devam eden Putin, "Lugansk Halk Cumhuriyeti de dahil Donbass'ta yaşanan trajedi, Rusya'yı artık herkesin malumu olan bu askeri harekatı başlatmaya zorladı. Bu harekatın amacı, her şeyden önce Donbass'ta yaşayan insanlarımıza yardım etmektir" vurgusunu yaptı.

'Rus stilistlerin Rusya'dan çıkan markaların yerini dolduracağını umuyorum'

Stilist İnna Kovaleva'nın konuşmasının ardından söz alan Putin, yabancı markaların Rusya'dan çıkmasının ardından boşalan bu alanın Rus stilistler tarafından doldurulacağını umduğunu kaydederek "Eğer birileri pazarımızdan çıkarsa, elbette kutsal yer asla boş kalmaz. Yerli üreticilerin ve tasarımcıların burayı doldurmasını çok isterim" diye konuştu.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
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