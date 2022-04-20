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SON DAKİKA| Rusya: ABD, daha önce Afganistan ordusu için sipariş edilen helikopterleri Ukrayna’ya gönderdi
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220420/rusya-abd-daha-once-afganistan-ordusu-icin-siparis-edilen-helikopterleri-ukraynaya-gonderdi-1055711881.html
Rusya: ABD, daha önce Afganistan ordusu için sipariş edilen helikopterleri Ukrayna’ya gönderdi
Rusya: ABD, daha önce Afganistan ordusu için sipariş edilen helikopterleri Ukrayna’ya gönderdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Ukrayna’ya daha önce Afganistan ordusu için sipariş edilen Mi-17 helikopterlerinin sevkiyatını... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T16:14+0300
2022-04-20T16:23+0300
mariya zaharova
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
mi-17
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Basın toplantısında konuşan Zaharova, “ABD 13 Nisan’da Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketini açıkladı. Kiev’e binlerce obüs, binlerce top mermisi, yüzlerce zırhlı personel taşıyıcı ile Rus yapımı Mi-17 helikopterleri teslim edilecek. Bunlarla Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin sivil kentlerine ateş açılacak, belki de daha önce Ukrayna’daki bazı isimlerin belirttiği gibi Rusya topraklarına ateş edilecek. İlginç olan şu ki Ukrayna’ya gönderilen helikopterler daha önce Pentagon tarafından Afganistan ordusu için sipariş edilmişti” dedi.Zaharova, Batı tarafından Ukrayna’ya tedarik edilen silahlarla Rusya topraklarına ateş edilmesi ihtimalini dışlamadıklarını kaydetti.Zaharova’nın açıklamasına göre, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler sürüyor. Moskova, Kiev’i Rusya ile anlaşmak için gerçekçi seçenekler aramaya çağırıyor. Kiev, Moskova’nın tekliflerine hızlı yanıt vermekten kaçınıyor.Zaharova, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin gündeminde Ukrayna’nın tarafsızlığı, nükleer olmayan statüsü, militarizmden ve nazizmden arındırılması, Rusçanın resmi statüsünün yeniden tesis edilmesi, Kırım’ın Rusya’ya ait olması ve Donetsk ile Lugansk cumhuriyetlerinin bağımsızlığı gibi gerçeklerin kabulü olduğunu ifade etti.
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mariya zaharova, rusya, ukrayna, mi-17

Rusya: ABD, daha önce Afganistan ordusu için sipariş edilen helikopterleri Ukrayna’ya gönderdi

16:14 20.04.2022 (güncellendi: 16:23 20.04.2022)
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Ukrayna’ya daha önce Afganistan ordusu için sipariş edilen Mi-17 helikopterlerinin sevkiyatını yaptığını söyledi.
Basın toplantısında konuşan Zaharova, “ABD 13 Nisan’da Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketini açıkladı. Kiev’e binlerce obüs, binlerce top mermisi, yüzlerce zırhlı personel taşıyıcı ile Rus yapımı Mi-17 helikopterleri teslim edilecek. Bunlarla Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin sivil kentlerine ateş açılacak, belki de daha önce Ukrayna’daki bazı isimlerin belirttiği gibi Rusya topraklarına ateş edilecek. İlginç olan şu ki Ukrayna’ya gönderilen helikopterler daha önce Pentagon tarafından Afganistan ordusu için sipariş edilmişti” dedi.
Zaharova, Batı tarafından Ukrayna’ya tedarik edilen silahlarla Rusya topraklarına ateş edilmesi ihtimalini dışlamadıklarını kaydetti.
Zaharova’nın açıklamasına göre, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler sürüyor. Moskova, Kiev’i Rusya ile anlaşmak için gerçekçi seçenekler aramaya çağırıyor. Kiev, Moskova’nın tekliflerine hızlı yanıt vermekten kaçınıyor.
Zaharova, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin gündeminde Ukrayna’nın tarafsızlığı, nükleer olmayan statüsü, militarizmden ve nazizmden arındırılması, Rusçanın resmi statüsünün yeniden tesis edilmesi, Kırım’ın Rusya’ya ait olması ve Donetsk ile Lugansk cumhuriyetlerinin bağımsızlığı gibi gerçeklerin kabulü olduğunu ifade etti.
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