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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220420/rusya-disisleri-abd-tayvanda-ukraynadakiyle-ayni-yontemleri-kullaniyor-1055717632.html
Rusya Dışişleri: ABD Tayvan'da Ukrayna'dakiyle aynı yöntemleri kullanıyor
Rusya Dışişleri: ABD Tayvan'da Ukrayna'dakiyle aynı yöntemleri kullanıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Birinci Asya Dairesi Direktörü Georgiy Zinovyev, ABD’nin Tayvan’a silah pompalayarak Ukrayna’da başvurduğu yöntemin aynısını... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T18:59+0300
2022-04-20T18:58+0300
ukrayna krizi
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tayvan
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Çin Ulusal Halk Kongresi ile ilişkilerden sorumlu parlamenterler grubunun toplantısında konuşan Zinovyev, “Ukrayna'da olanlar metodolojik olarak ABD'nin Tayvan’da yürüttüğü çalışmalara çok benziyor, çünkü Tayvan'a da sürekli silah pompalıyor, Ukrayna'da olanların aynısı” dedi.Daha önce Tayvan Savunma Bakanı Qiu Guozheng, Çin ile Tayvan arasında çıkacak bir savaşın her iki taraf için de trajediyle sonuçlanacağını belirtmiş, kimsenin savaş istemediğine vurgu yapmıştı.
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abd, tayvan, çin

Rusya Dışişleri: ABD Tayvan'da Ukrayna'dakiyle aynı yöntemleri kullanıyor

18:59 20.04.2022
© REUTERS / DADO RUVICÇin ve Tayvan bayraklarının arka planında uçan savaş uçağı illüstrasyonu
Çin ve Tayvan bayraklarının arka planında uçan savaş uçağı illüstrasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Birinci Asya Dairesi Direktörü Georgiy Zinovyev, ABD’nin Tayvan’a silah pompalayarak Ukrayna’da başvurduğu yöntemin aynısını kullandığını söyledi.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Çin Ulusal Halk Kongresi ile ilişkilerden sorumlu parlamenterler grubunun toplantısında konuşan Zinovyev, “Ukrayna'da olanlar metodolojik olarak ABD'nin Tayvan’da yürüttüğü çalışmalara çok benziyor, çünkü Tayvan'a da sürekli silah pompalıyor, Ukrayna'da olanların aynısı” dedi.
Daha önce Tayvan Savunma Bakanı Qiu Guozheng, Çin ile Tayvan arasında çıkacak bir savaşın her iki taraf için de trajediyle sonuçlanacağını belirtmiş, kimsenin savaş istemediğine vurgu yapmıştı.
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