https://tr.sputniknews.com/20220420/rusya-disisleri-abd-tayvanda-ukraynadakiyle-ayni-yontemleri-kullaniyor-1055717632.html

Rusya Dışişleri: ABD Tayvan'da Ukrayna'dakiyle aynı yöntemleri kullanıyor

Rusya Dışişleri: ABD Tayvan'da Ukrayna'dakiyle aynı yöntemleri kullanıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Birinci Asya Dairesi Direktörü Georgiy Zinovyev, ABD’nin Tayvan’a silah pompalayarak Ukrayna’da başvurduğu yöntemin aynısını... 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T18:59+0300

2022-04-20T18:59+0300

2022-04-20T18:58+0300

ukrayna krizi

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tayvan

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Çin Ulusal Halk Kongresi ile ilişkilerden sorumlu parlamenterler grubunun toplantısında konuşan Zinovyev, “Ukrayna'da olanlar metodolojik olarak ABD'nin Tayvan’da yürüttüğü çalışmalara çok benziyor, çünkü Tayvan'a da sürekli silah pompalıyor, Ukrayna'da olanların aynısı” dedi.Daha önce Tayvan Savunma Bakanı Qiu Guozheng, Çin ile Tayvan arasında çıkacak bir savaşın her iki taraf için de trajediyle sonuçlanacağını belirtmiş, kimsenin savaş istemediğine vurgu yapmıştı.

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abd, tayvan, çin