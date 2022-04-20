https://tr.sputniknews.com/20220420/rusya-maliye-bakani-siluanov-g20-toplantisinda-yaptirimlardan-dogan-kuresel-riskler-konusunda-1055722325.html

Rusya Maliye Bakanı Siluanov G20 toplantısında yaptırımlardan doğan küresel riskler konusunda uyardı

Rusya Maliye Bakanı Siluanov G20 toplantısında yaptırımlardan doğan küresel riskler konusunda uyardı

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, çevirimiçi olarak katıldığı G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda Rusya’ya karşı uygulamaya... 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T22:06+0300

2022-04-20T22:06+0300

2022-04-20T22:06+0300

ukrayna krizi

rusya

g20

anton siluanov

kriz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101825/98/1018259887_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_bf243c004056ea339dce8dac151a1c8a.jpg

Rusya Maliye Bakanlığının konuşmasından alıntıları yayınladığı açıklamaya göre Siluanov, “Küresel ekonomideki durum önemli ölçüde kötüleşti. Gelişmiş ülkelerde son yıllarda uygulanan aşırı yumuşak bütçe ve para politikası, daha geçen yıl enflasyonist baskı yarattı, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar ise baskıyı daha da güçlendirmekle kalmayıp, ekonomide yeni risklere de yol açtı” ifadelerini kullandı.Siluanov, “Enerji ve tarım ürünlerinde yükselen fiyatlar, özellikle gelişmekte olan ve düşük gelirli ülkeleri vuracak ve bu ülkelerden bazıları yalnızca ekonomik sorunlarla değil, aynı zamanda ağır sosyal sonuçlarla da karşı karşıya kalacak” vurgusunu yaptı

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, g20, anton siluanov, kriz