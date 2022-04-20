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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220420/rusya-maliye-bakani-siluanov-g20-toplantisinda-yaptirimlardan-dogan-kuresel-riskler-konusunda-1055722325.html
Rusya Maliye Bakanı Siluanov G20 toplantısında yaptırımlardan doğan küresel riskler konusunda uyardı
Rusya Maliye Bakanı Siluanov G20 toplantısında yaptırımlardan doğan küresel riskler konusunda uyardı
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, çevirimiçi olarak katıldığı G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda Rusya’ya karşı uygulamaya... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T22:06+0300
2022-04-20T22:06+0300
ukrayna krizi
rusya
g20
anton siluanov
kriz
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Rusya Maliye Bakanlığının konuşmasından alıntıları yayınladığı açıklamaya göre Siluanov, “Küresel ekonomideki durum önemli ölçüde kötüleşti. Gelişmiş ülkelerde son yıllarda uygulanan aşırı yumuşak bütçe ve para politikası, daha geçen yıl enflasyonist baskı yarattı, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar ise baskıyı daha da güçlendirmekle kalmayıp, ekonomide yeni risklere de yol açtı” ifadelerini kullandı.Siluanov, “Enerji ve tarım ürünlerinde yükselen fiyatlar, özellikle gelişmekte olan ve düşük gelirli ülkeleri vuracak ve bu ülkelerden bazıları yalnızca ekonomik sorunlarla değil, aynı zamanda ağır sosyal sonuçlarla da karşı karşıya kalacak” vurgusunu yaptı
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rusya, g20, anton siluanov, kriz

Rusya Maliye Bakanı Siluanov G20 toplantısında yaptırımlardan doğan küresel riskler konusunda uyardı

22:06 20.04.2022
© Sputnik / Sergey Guneev / Fotoğraf bankasına girRusya Finans Bakanı Anton Siluanov
Rusya Finans Bakanı Anton Siluanov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© Sputnik / Sergey Guneev
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Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, çevirimiçi olarak katıldığı G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda Rusya’ya karşı uygulamaya konulan yaptırımlardan doğan küresel riskler konusunda uyardı.
Rusya Maliye Bakanlığının konuşmasından alıntıları yayınladığı açıklamaya göre Siluanov, “Küresel ekonomideki durum önemli ölçüde kötüleşti. Gelişmiş ülkelerde son yıllarda uygulanan aşırı yumuşak bütçe ve para politikası, daha geçen yıl enflasyonist baskı yarattı, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar ise baskıyı daha da güçlendirmekle kalmayıp, ekonomide yeni risklere de yol açtı” ifadelerini kullandı.
Siluanov, “Enerji ve tarım ürünlerinde yükselen fiyatlar, özellikle gelişmekte olan ve düşük gelirli ülkeleri vuracak ve bu ülkelerden bazıları yalnızca ekonomik sorunlarla değil, aynı zamanda ağır sosyal sonuçlarla da karşı karşıya kalacak” vurgusunu yaptı
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