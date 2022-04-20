https://tr.sputniknews.com/20220420/rusya-maliye-bakani-siluanov-g20-toplantisinda-yaptirimlardan-dogan-kuresel-riskler-konusunda-1055722325.html
Rusya Maliye Bakanı Siluanov G20 toplantısında yaptırımlardan doğan küresel riskler konusunda uyardı
Rusya Maliye Bakanı Siluanov G20 toplantısında yaptırımlardan doğan küresel riskler konusunda uyardı
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, çevirimiçi olarak katıldığı G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda Rusya’ya karşı uygulamaya... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T22:06+0300
2022-04-20T22:06+0300
2022-04-20T22:06+0300
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Rusya Maliye Bakanlığının konuşmasından alıntıları yayınladığı açıklamaya göre Siluanov, “Küresel ekonomideki durum önemli ölçüde kötüleşti. Gelişmiş ülkelerde son yıllarda uygulanan aşırı yumuşak bütçe ve para politikası, daha geçen yıl enflasyonist baskı yarattı, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar ise baskıyı daha da güçlendirmekle kalmayıp, ekonomide yeni risklere de yol açtı” ifadelerini kullandı.Siluanov, “Enerji ve tarım ürünlerinde yükselen fiyatlar, özellikle gelişmekte olan ve düşük gelirli ülkeleri vuracak ve bu ülkelerden bazıları yalnızca ekonomik sorunlarla değil, aynı zamanda ağır sosyal sonuçlarla da karşı karşıya kalacak” vurgusunu yaptı
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rusya, g20, anton siluanov, kriz
Rusya Maliye Bakanı Siluanov G20 toplantısında yaptırımlardan doğan küresel riskler konusunda uyardı
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Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, çevirimiçi olarak katıldığı G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda Rusya’ya karşı uygulamaya konulan yaptırımlardan doğan küresel riskler konusunda uyardı.
Rusya Maliye Bakanlığının konuşmasından alıntıları yayınladığı açıklamaya göre Siluanov, “Küresel ekonomideki durum önemli ölçüde kötüleşti. Gelişmiş ülkelerde son yıllarda uygulanan aşırı yumuşak bütçe ve para politikası, daha geçen yıl enflasyonist baskı yarattı, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar ise baskıyı daha da güçlendirmekle kalmayıp, ekonomide yeni risklere de yol açtı” ifadelerini kullandı.
Siluanov, “Enerji ve tarım ürünlerinde yükselen fiyatlar, özellikle gelişmekte olan ve düşük gelirli ülkeleri vuracak ve bu ülkelerden bazıları yalnızca ekonomik sorunlarla değil, aynı zamanda ağır sosyal sonuçlarla da karşı karşıya kalacak” vurgusunu yaptı