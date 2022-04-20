https://tr.sputniknews.com/20220420/rusya-merkez-bankasi-bankacilik-sektorundeki-durumun-istikrara-kavustugunu-duyurdu-1055718164.html

Rusya Merkez Bankası, bankacılık sektöründeki durumun istikrara kavuştuğunu duyurdu

Rusya Merkez Bankası, bankacılık sektöründeki durumun istikrara kavuştuğunu duyurdu

Rusya Merkez Bankası, geçen mart ayında ülkenin bankacılık sektöründeki durumun şubatın son haftasına göre istikrara kavuştuğunu belirtti. 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T19:18+0300

2022-04-20T19:18+0300

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ekonomi

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ukrayna

ukrayna krizi

bankacılık

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Rusya Merkez Bankası’nın açıklamasında, “Martta, Rusya’nın bankacılık sektöründeki durumun, şubatın son haftasına göre büyük ölçüde istikrara kavuştu. Vatandaşların ruble vadeli mevduat hesaplarının sayısı arttı, döviz çıkışı ay sonunda önemli ölçüde yavaşladı, hatta nisan başında küçük bir artış gözlemlendi” ifadesine yer verildi.Ayrıca devlet fonlarının büyük ölçüde büyüdüğünü bildiren Merkez Bankası, “Bunun sonucunda, bankaların ek likidite ihtiyacı azaldı, bu da bankaların Rusya Merkez Bankası’na olan yükümlülüklerinin önemli bir kısmını geri ödemelerini sağladı” diye açıkladı.

https://tr.sputniknews.com/20220420/rusya-merkez-bankasi-bankacilik-sektorundeki-durumun-istikrara-kavustugunu-duyurdu-1055718164.html

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