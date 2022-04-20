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https://tr.sputniknews.com/20220420/rusya-merkez-bankasi-bankacilik-sektorundeki-durumun-istikrara-kavustugunu-duyurdu-1055718164.html
Rusya Merkez Bankası, bankacılık sektöründeki durumun istikrara kavuştuğunu duyurdu
Rusya Merkez Bankası, bankacılık sektöründeki durumun istikrara kavuştuğunu duyurdu
Rusya Merkez Bankası, geçen mart ayında ülkenin bankacılık sektöründeki durumun şubatın son haftasına göre istikrara kavuştuğunu belirtti. 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T19:18+0300
2022-04-20T19:18+0300
ekonomi
rusya
rusya merkez bankası
ukrayna
ukrayna krizi
bankacılık
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Rusya Merkez Bankası’nın açıklamasında, “Martta, Rusya’nın bankacılık sektöründeki durumun, şubatın son haftasına göre büyük ölçüde istikrara kavuştu. Vatandaşların ruble vadeli mevduat hesaplarının sayısı arttı, döviz çıkışı ay sonunda önemli ölçüde yavaşladı, hatta nisan başında küçük bir artış gözlemlendi” ifadesine yer verildi.Ayrıca devlet fonlarının büyük ölçüde büyüdüğünü bildiren Merkez Bankası, “Bunun sonucunda, bankaların ek likidite ihtiyacı azaldı, bu da bankaların Rusya Merkez Bankası’na olan yükümlülüklerinin önemli bir kısmını geri ödemelerini sağladı” diye açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20220420/rusya-merkez-bankasi-bankacilik-sektorundeki-durumun-istikrara-kavustugunu-duyurdu-1055718164.html
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rusya, rusya merkez bankası, ukrayna, ukrayna krizi, bankacılık

Rusya Merkez Bankası, bankacılık sektöründeki durumun istikrara kavuştuğunu duyurdu

19:18 20.04.2022
© SputnikRusya Merkez Bankası
Rusya Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© Sputnik
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Rusya Merkez Bankası, geçen mart ayında ülkenin bankacılık sektöründeki durumun şubatın son haftasına göre istikrara kavuştuğunu belirtti.
Rusya Merkez Bankası’nın açıklamasında, “Martta, Rusya’nın bankacılık sektöründeki durumun, şubatın son haftasına göre büyük ölçüde istikrara kavuştu. Vatandaşların ruble vadeli mevduat hesaplarının sayısı arttı, döviz çıkışı ay sonunda önemli ölçüde yavaşladı, hatta nisan başında küçük bir artış gözlemlendi” ifadesine yer verildi.
Ayrıca devlet fonlarının büyük ölçüde büyüdüğünü bildiren Merkez Bankası, “Bunun sonucunda, bankaların ek likidite ihtiyacı azaldı, bu da bankaların Rusya Merkez Bankası’na olan yükümlülüklerinin önemli bir kısmını geri ödemelerini sağladı” diye açıkladı.
Rusya Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
EKONOMİ
Rusya Merkez Bankası, bankacılık sektöründeki durumun istikrara kavuştuğunu duyurdu
19:18
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