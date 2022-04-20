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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220420/rusya-savunma-bakanligi-rus-hava-uzay-kuvvetleri-ukraynanin-12-askeri-unsurunu-vurdu-1055720922.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus Hava-Uzay Kuvvetleri Ukrayna’nın 12 askeri unsurunu vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus Hava-Uzay Kuvvetleri Ukrayna’nın 12 askeri unsurunu vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin gün içinde Ukrayna’ya ait 12 askeri unsuru vurduğunu belirtti. 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T21:16+0300
2022-04-20T21:23+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
konaşenkov
igor konaşenkov
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona dair yeni bilgiler aktardı.Konaşenkov, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:“Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna'nın 12 askeri unsurunu vuruldu. Gusarovka ve Andreyevna yerleşim bölgelerinde Ukrayna ordusunun iki komuta merkezi ile Arhangelovka, Kramatorsk ve Selidovo yerleşim bölgelerinde insan gücünün ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı 3 saha, ayrıca Popasnaya bölgesinde aşırı milliyetçi oluşumlarının 6 tutunma noktası imha edildi.”‘Saldırılar sonucu 150’nin üzerinde aşırı milliyetçinin, 5 adet çok namlulu roketatar sisteminin ve 8 adet zırhlı aracın imha edildiğini’ aktaran Konaşenkov, Yazıkovo yerleşim bölgesinde ise OSA-AKM uçaksavar füze sisteminin imha edildiğini sözlerine ekledi.‘Rus Hava-Uzay Kuvvetleri Ukrayna’nın 73 askeri unsurunu daha vurdu’Rus komutan, “Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin taktik hava araçları ile gün içinde aralarında Donetsk Halk Cumhuriyetindeki Şevçenko ve Komar yerleşim bölgelerinde iki füze ve topçu silahları ile mühimmat deposunun da bulunduğu Ukrayna’ya ait 73 askeri unsur vuruldu” ifadelerini kullandı.‘Rus füze kuvvetleri Ukrayna’ya ait 4 komuta merkezini imha etti’Tümgeneral Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki füze kuvvetlerinin gün içinde Novaya Dmitrovka ve Vısokiy yerleşim bölgelerinde düşmana ait dört komuta merkezini, bir mühimmat deposunu ve insan gücünü imha ettiği bilgisini verdi.‘Rus hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ait bir helikopter ve 2 İHA düşürdü’Konaşenkov, “Rus hava savunma sistemleri tarafından Koroviy Yar yerleşim bölgesinde Ukrayna’ya ait bir Mi-8 helikopteri düşürüldü. Ayrıca İzyum ve Novobogdanovka üzerinde Ukrayna’ya ait 2 insansız hava aracı düşürüldü” vurgusunu yaptı.‘Rus ordusu operasyon sırasında Ukrayna’ya ait 140 uçak ve neredeyse 500 İHA imha etti’“Operasyonun başından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait toplam 140 uçak, 106 helikopter, 498 insansız hava aracı, 254 uçaksavar füze sistemi imha edildi” diyen Konaşenkov, ayrıca 2 bin 397 tank ve diğer zırhlı muharebe araçlarının, 261 çok namlulu roketatar sisteminin, bin 38 sahra ve havan topu ile 2 bin 244 adet özel askeri aracın imha edildiğini vurguladı.
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ukrayna krizi, ukrayna, rusya, konaşenkov, igor konaşenkov

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus Hava-Uzay Kuvvetleri Ukrayna’nın 12 askeri unsurunu vurdu

21:16 20.04.2022 (güncellendi: 21:23 20.04.2022)
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin gün içinde Ukrayna’ya ait 12 askeri unsuru vurduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona dair yeni bilgiler aktardı.
Konaşenkov, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna'nın 12 askeri unsurunu vuruldu. Gusarovka ve Andreyevna yerleşim bölgelerinde Ukrayna ordusunun iki komuta merkezi ile Arhangelovka, Kramatorsk ve Selidovo yerleşim bölgelerinde insan gücünün ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı 3 saha, ayrıca Popasnaya bölgesinde aşırı milliyetçi oluşumlarının 6 tutunma noktası imha edildi.”
Saldırılar sonucu 150’nin üzerinde aşırı milliyetçinin, 5 adet çok namlulu roketatar sisteminin ve 8 adet zırhlı aracın imha edildiğini aktaran Konaşenkov, Yazıkovo yerleşim bölgesinde ise OSA-AKM uçaksavar füze sisteminin imha edildiğini sözlerine ekledi.

‘Rus Hava-Uzay Kuvvetleri Ukrayna’nın 73 askeri unsurunu daha vurdu’

Rus komutan, “Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin taktik hava araçları ile gün içinde aralarında Donetsk Halk Cumhuriyetindeki Şevçenko ve Komar yerleşim bölgelerinde iki füze ve topçu silahları ile mühimmat deposunun da bulunduğu Ukrayna’ya ait 73 askeri unsur vuruldu” ifadelerini kullandı.

‘Rus füze kuvvetleri Ukrayna’ya ait 4 komuta merkezini imha etti’

Tümgeneral Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki füze kuvvetlerinin gün içinde Novaya Dmitrovka ve Vısokiy yerleşim bölgelerinde düşmana ait dört komuta merkezini, bir mühimmat deposunu ve insan gücünü imha ettiği bilgisini verdi.

‘Rus hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ait bir helikopter ve 2 İHA düşürdü’

Konaşenkov, “Rus hava savunma sistemleri tarafından Koroviy Yar yerleşim bölgesinde Ukrayna’ya ait bir Mi-8 helikopteri düşürüldü. Ayrıca İzyum ve Novobogdanovka üzerinde Ukrayna’ya ait 2 insansız hava aracı düşürüldü” vurgusunu yaptı.

‘Rus ordusu operasyon sırasında Ukrayna’ya ait 140 uçak ve neredeyse 500 İHA imha etti’

“Operasyonun başından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait toplam 140 uçak, 106 helikopter, 498 insansız hava aracı, 254 uçaksavar füze sistemi imha edildi” diyen Konaşenkov, ayrıca 2 bin 397 tank ve diğer zırhlı muharebe araçlarının, 261 çok namlulu roketatar sisteminin, bin 38 sahra ve havan topu ile 2 bin 244 adet özel askeri aracın imha edildiğini vurguladı.
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