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Sinop Kalesi'nin surlarında 2 bin 500 yıllık kırlent ortaya çıktı
Sinop Kalesi'nin surlarında 2 bin 500 yıllık kırlent ortaya çıktı
Gün yüzüne çıkan Sinop Kalesi duvarlarında 2 bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen kırlent görüldü. Motifte ise dönemin güç sembolü olan ‘boğa başları’... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
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Sinop Kalesi'nin surlarında 2 bin 500 yıllık kırlent ortaya çıktı

15:44 20.04.2022 (güncellendi: 15:56 20.04.2022)
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Gün yüzüne çıkan Sinop Kalesi duvarlarında 2 bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen kırlent görüldü. Motifte ise dönemin güç sembolü olan ‘boğa başları’ bulunuyor.
© İHASinop’un tarihi güzelliklerinin gün yüzüne çıkması amacıyla başlatılan Kent Meydanı Projesi çerçevesinde, binlerce yıllık kale surlarının önündeki yapıların kaldırılmasının ardından kentin tarih zenginliği gün yüzüne çıkmaya başladı.
Sinop Kalesi'nin surlarında 2 bin 500 yıllık kırlent ortaya çıktı - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Sinop’un tarihi güzelliklerinin gün yüzüne çıkması amacıyla başlatılan Kent Meydanı Projesi çerçevesinde, binlerce yıllık kale surlarının önündeki yapıların kaldırılmasının ardından kentin tarih zenginliği gün yüzüne çıkmaya başladı.
© İHAMillet bahçesi yapılacak olan askeri gazinonun arka kısmında bulunan kale duvarı üzerinde boğa başlığı figürleri ortaya çıktı.
Sinop Kalesi'nin surlarında 2 bin 500 yıllık kırlent ortaya çıktı - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Millet bahçesi yapılacak olan askeri gazinonun arka kısmında bulunan kale duvarı üzerinde boğa başlığı figürleri ortaya çıktı.
© İHAM.Ö. 120 ve M.Ö. 63 yılları arasında Anadolu’da hüküm süren Sinop doğumlu Kral 6. Mithridat dönemine ait olduğu tahmin edilen figürler, dönemin güç sembolü olarak taşlara işlenmiş. Krallık binalarının girişlerine ve çeşitli tapınaklara yerleştirilen figürler, milattan önce boğaya verilen önemi anımsatıyor.
Sinop Kalesi'nin surlarında 2 bin 500 yıllık kırlent ortaya çıktı - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
M.Ö. 120 ve M.Ö. 63 yılları arasında Anadolu’da hüküm süren Sinop doğumlu Kral 6. Mithridat dönemine ait olduğu tahmin edilen figürler, dönemin güç sembolü olarak taşlara işlenmiş. Krallık binalarının girişlerine ve çeşitli tapınaklara yerleştirilen figürler, milattan önce boğaya verilen önemi anımsatıyor.
© İHASinop Tarih ve Kültür Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cemalettin Kaya, figürlerin milattan önceki dönemlerde boğanın, güç ve makam sembolü olduğunu söyledi. Kaya, “Bu kırlentler, boğa başlığı gerçek yerinde değil sonradan buraya taşınmış. Ama Sinop’taki olan mabetlerden, tapınaklardan, antik çağ saraylarından, yapıların girişlerinde ve çatı altlarından alınmış. O devrin bizim halk dilinde öküz, boğa bunlar antik çağın hem falcılıkta kâhinlerin kullandıkları hayvanlar. Dolayısıyla da güç ve makam sembolü olarak bu şekilde kırlentler sergilenmekte ve Sinop’un çeşitli yerlerinden çıkmaktadır” dedi.
Sinop Kalesi'nin surlarında 2 bin 500 yıllık kırlent ortaya çıktı - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Sinop Tarih ve Kültür Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cemalettin Kaya, figürlerin milattan önceki dönemlerde boğanın, güç ve makam sembolü olduğunu söyledi. Kaya, “Bu kırlentler, boğa başlığı gerçek yerinde değil sonradan buraya taşınmış. Ama Sinop’taki olan mabetlerden, tapınaklardan, antik çağ saraylarından, yapıların girişlerinde ve çatı altlarından alınmış. O devrin bizim halk dilinde öküz, boğa bunlar antik çağın hem falcılıkta kâhinlerin kullandıkları hayvanlar. Dolayısıyla da güç ve makam sembolü olarak bu şekilde kırlentler sergilenmekte ve Sinop’un çeşitli yerlerinden çıkmaktadır” dedi.
© İHAKaya, figürlerin yapımının minimum 2 bin 500 yıla dayandığını söyleyerek, “Kale surlarının üzerinde bunun gibi birçok eser var. Bunlar kalenin zamanla onarımları esnasında tapınaklardan, mevcut diğer yapılardan söküldükçe buraya da hazır boyutlandırılmış taş parçası olarak. Herhalde bir ayinde kullanılan kurban törenindeki anıyı taşa resmetmişler” diye konuştu. Kaya, Sinop arkeolojisi hakkında ilk yazılı kaynak olan ve M.Ö. 64 ile M.S. 24 yıllarında yaşamış Amasya doğumlu Yunan tarihçi ve filozof Strabon’un, yazıtlarında Sinop Kalesi surlarının dünyanın en güzel surları olduğundan bahsettiğini dile getirdi. Kaya, “Bu surların dış duvarları zamanla soyulmuş, binalarda, okullarda, cezaevinin ve hükümet binasının yapımında kullanılmış, içerisindeki yığıntı kalmıştır. Antik çağ, Roma, Ceneviz hatta Osmanlı’da bütün kayıtlarda bunları kimin onaracağı, nasıl ihale yapıldığı her şeyin belgesi mevcut” şeklinde konuştu.
Sinop Kalesi'nin surlarında 2 bin 500 yıllık kırlent ortaya çıktı - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Kaya, figürlerin yapımının minimum 2 bin 500 yıla dayandığını söyleyerek, “Kale surlarının üzerinde bunun gibi birçok eser var. Bunlar kalenin zamanla onarımları esnasında tapınaklardan, mevcut diğer yapılardan söküldükçe buraya da hazır boyutlandırılmış taş parçası olarak. Herhalde bir ayinde kullanılan kurban törenindeki anıyı taşa resmetmişler” diye konuştu. Kaya, Sinop arkeolojisi hakkında ilk yazılı kaynak olan ve M.Ö. 64 ile M.S. 24 yıllarında yaşamış Amasya doğumlu Yunan tarihçi ve filozof Strabon’un, yazıtlarında Sinop Kalesi surlarının dünyanın en güzel surları olduğundan bahsettiğini dile getirdi. Kaya, “Bu surların dış duvarları zamanla soyulmuş, binalarda, okullarda, cezaevinin ve hükümet binasının yapımında kullanılmış, içerisindeki yığıntı kalmıştır. Antik çağ, Roma, Ceneviz hatta Osmanlı’da bütün kayıtlarda bunları kimin onaracağı, nasıl ihale yapıldığı her şeyin belgesi mevcut” şeklinde konuştu.
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