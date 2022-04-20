Sinop Kalesi'nin surlarında 2 bin 500 yıllık kırlent ortaya çıktı

© İHA Kaya, figürlerin yapımının minimum 2 bin 500 yıla dayandığını söyleyerek, “Kale surlarının üzerinde bunun gibi birçok eser var. Bunlar kalenin zamanla onarımları esnasında tapınaklardan, mevcut diğer yapılardan söküldükçe buraya da hazır boyutlandırılmış taş parçası olarak. Herhalde bir ayinde kullanılan kurban törenindeki anıyı taşa resmetmişler” diye konuştu. Kaya, Sinop arkeolojisi hakkında ilk yazılı kaynak olan ve M.Ö. 64 ile M.S. 24 yıllarında yaşamış Amasya doğumlu Yunan tarihçi ve filozof Strabon’un, yazıtlarında Sinop Kalesi surlarının dünyanın en güzel surları olduğundan bahsettiğini dile getirdi. Kaya, “Bu surların dış duvarları zamanla soyulmuş, binalarda, okullarda, cezaevinin ve hükümet binasının yapımında kullanılmış, içerisindeki yığıntı kalmıştır. Antik çağ, Roma, Ceneviz hatta Osmanlı’da bütün kayıtlarda bunları kimin onaracağı, nasıl ihale yapıldığı her şeyin belgesi mevcut” şeklinde konuştu.