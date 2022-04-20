https://tr.sputniknews.com/20220420/soylu-bursadaki-teror-eylemini-gerceklestirenlerle-ilgili-gerekli-calismalar-yapiliyor-1055701879.html

Soylu: Bursa'daki terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor

Soylu: Bursa'daki terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor

İçişleri Bakanı Soylu, "Bursa'daki terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor" dedi. Soylu, yakın zamanda faillerin de... 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T12:22+0300

2022-04-20T12:22+0300

2022-04-20T12:29+0300

bursa

saldırı

türkiye

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Bursa'da bu sabah infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında bir patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa'ya giderek incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Soylu, "Terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor. Yakın zamanda failler ele geçirilecektir, umudumuz odur" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220420/infaz-koruma-memurlarini-tasiyan-minibuste-patlama-1-kisi-hayatini-kaybetti-1055697015.html

bursa

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bursa, saldırı