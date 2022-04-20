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https://tr.sputniknews.com/20220420/soylu-bursadaki-teror-eylemini-gerceklestirenlerle-ilgili-gerekli-calismalar-yapiliyor-1055701879.html
Soylu: Bursa'daki terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor
Soylu: Bursa'daki terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor
İçişleri Bakanı Soylu, "Bursa'daki terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor" dedi. Soylu, yakın zamanda faillerin de... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T12:22+0300
2022-04-20T12:29+0300
bursa
saldırı
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Bursa'da bu sabah infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında bir patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa'ya giderek incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Soylu, "Terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor. Yakın zamanda failler ele geçirilecektir, umudumuz odur" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220420/infaz-koruma-memurlarini-tasiyan-minibuste-patlama-1-kisi-hayatini-kaybetti-1055697015.html
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bursa, saldırı

Soylu: Bursa'daki terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor

12:22 20.04.2022 (güncellendi: 12:29 20.04.2022)
© İHA / BURSA'DA CEZAEVİNDE GÖREVLİ İNFAZ KORUMA MEMURLARINI TAŞIYAN SERVİS OTOBÜSÜNE YÖNELİK BOMBALI SALDIRI
BURSA'DA CEZAEVİNDE GÖREVLİ İNFAZ KORUMA MEMURLARINI TAŞIYAN SERVİS OTOBÜSÜNE YÖNELİK BOMBALI SALDIRI - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© İHA /
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İçişleri Bakanı Soylu, "Bursa'daki terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor" dedi. Soylu, yakın zamanda faillerin de yakalanacağını söyledi.
Bursa'da bu sabah infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında bir patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa'ya giderek incelemelerde bulundu.
Burada açıklamalarda bulunan Soylu, "Terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor. Yakın zamanda failler ele geçirilecektir, umudumuz odur" dedi.
İnfaz koruma memurlarını taşıyan minibüste patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
TÜRKİYE
İnfaz koruma memurlarını taşıyan minibüste patlama: 1 kişi hayatını kaybetti
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