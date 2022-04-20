https://tr.sputniknews.com/20220420/soylu-bursadaki-teror-eylemini-gerceklestirenlerle-ilgili-gerekli-calismalar-yapiliyor-1055701879.html
Soylu: Bursa'daki terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor
Soylu: Bursa'daki terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor
İçişleri Bakanı Soylu, "Bursa'daki terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor" dedi. Soylu, yakın zamanda faillerin de... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T12:22+0300
2022-04-20T12:22+0300
2022-04-20T12:29+0300
bursa
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Bursa'da bu sabah infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında bir patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa'ya giderek incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Soylu, "Terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor. Yakın zamanda failler ele geçirilecektir, umudumuz odur" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220420/infaz-koruma-memurlarini-tasiyan-minibuste-patlama-1-kisi-hayatini-kaybetti-1055697015.html
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bursa, saldırı
Soylu: Bursa'daki terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor
12:22 20.04.2022 (güncellendi: 12:29 20.04.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Soylu, "Bursa'daki terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor" dedi. Soylu, yakın zamanda faillerin de yakalanacağını söyledi.
Bursa'da bu sabah infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında bir patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa'ya giderek incelemelerde bulundu.
Burada açıklamalarda bulunan Soylu, "Terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor. Yakın zamanda failler ele geçirilecektir, umudumuz odur" dedi.