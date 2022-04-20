https://tr.sputniknews.com/20220420/taksim-cumhuriyet-anitindan-calinan-sancak-diregi-dort-yil-sonra-yenilendi-1055708077.html
Taksim Cumhuriyet Anıtı’ndan çalınan sancak direği dört yıl sonra yenilendi
Taksim Cumhuriyet Anıtı’ndan çalınan sancak direği dört yıl sonra yenilendi
Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda bir askerin tuttuğu ve dört yıl önce çalınan sancak direğinin yerine yenisi takıldı. 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T14:40+0300
2022-04-20T14:40+0300
2022-04-20T14:40+0300
türkiye
taksim
cumhuriyet anıtı
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1928 yılında yaptırılan anıtta askerlerin tuttuğu iki sancak direğinden biri 2018 yılında kaybolmuştu.Bunun fark edilmesinin ardından yapılan video incelemesinde, emniyet yetkilileri anıta tırmanan bir kişinin sancak direğine asılarak kırdığını ve götürdüğünü tespit etmişti.DHA’nın aktardığı habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi sancak direğinin yenisini yaptırdıktan sonra bugün anıta tekrar monte etti.
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taksim, cumhuriyet anıtı
Taksim Cumhuriyet Anıtı’ndan çalınan sancak direği dört yıl sonra yenilendi
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Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda bir askerin tuttuğu ve dört yıl önce çalınan sancak direğinin yerine yenisi takıldı.
1928 yılında yaptırılan anıtta askerlerin tuttuğu iki sancak direğinden biri 2018 yılında kaybolmuştu.
Bunun fark edilmesinin ardından yapılan video incelemesinde, emniyet yetkilileri anıta tırmanan bir kişinin sancak direğine asılarak kırdığını ve götürdüğünü tespit etmişti.
DHA’nın aktardığı habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi sancak direğinin yenisini yaptırdıktan sonra bugün anıta tekrar monte etti.