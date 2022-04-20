Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220420/taksim-cumhuriyet-anitindan-calinan-sancak-diregi-dort-yil-sonra-yenilendi-1055708077.html
Taksim Cumhuriyet Anıtı’ndan çalınan sancak direği dört yıl sonra yenilendi
Taksim Cumhuriyet Anıtı’ndan çalınan sancak direği dört yıl sonra yenilendi
Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda bir askerin tuttuğu ve dört yıl önce çalınan sancak direğinin yerine yenisi takıldı. 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T14:40+0300
2022-04-20T14:40+0300
türkiye
taksim
cumhuriyet anıtı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1055707502_0:0:624:351_1920x0_80_0_0_4552241244f3afbd2c44f155e0cf7fb5.jpg
1928 yılında yaptırılan anıtta askerlerin tuttuğu iki sancak direğinden biri 2018 yılında kaybolmuştu.Bunun fark edilmesinin ardından yapılan video incelemesinde, emniyet yetkilileri anıta tırmanan bir kişinin sancak direğine asılarak kırdığını ve götürdüğünü tespit etmişti.DHA’nın aktardığı habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi sancak direğinin yenisini yaptırdıktan sonra bugün anıta tekrar monte etti.
türkiye
taksim
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1055707502_75:0:543:351_1920x0_80_0_0_f5baa80170285a5b5aa03a7d30b03e54.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
taksim, cumhuriyet anıtı

Taksim Cumhuriyet Anıtı’ndan çalınan sancak direği dört yıl sonra yenilendi

14:40 20.04.2022
© DHATaksim Cumhuriyet Anıtı’ndan çalınan sancak direği dört yıl sonra yenilendi
Taksim Cumhuriyet Anıtı’ndan çalınan sancak direği dört yıl sonra yenilendi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© DHA
Abone olTelegram
Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda bir askerin tuttuğu ve dört yıl önce çalınan sancak direğinin yerine yenisi takıldı.
1928 yılında yaptırılan anıtta askerlerin tuttuğu iki sancak direğinden biri 2018 yılında kaybolmuştu.
Bunun fark edilmesinin ardından yapılan video incelemesinde, emniyet yetkilileri anıta tırmanan bir kişinin sancak direğine asılarak kırdığını ve götürdüğünü tespit etmişti.
DHA’nın aktardığı habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi sancak direğinin yenisini yaptırdıktan sonra bugün anıta tekrar monte etti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала