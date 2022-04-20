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Tayvan'da 'Çin saldırıyor' diye üst üste son dakika geçen TV kanalı: Pardon, yanlış alarm
Tayvan'da 'Çin saldırıyor' diye üst üste son dakika geçen TV kanalı: Pardon, yanlış alarm
Hükümetin Pasifik'teki Ukrayna rolüne soyunup ABD'nin piyonluğunu yapmasından ötürü diken üstünde oturan Tayvan'da, bir TV kanalı, Çin'in adaya saldırdığına... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T11:29+0300
2022-04-20T12:20+0300
dünya
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tayvan
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Pekin'in 'tek Çin' politikası kapsamındaki Tayvan'da Çin işgalinin her an başlayabileceği korkusunun pompalandığı 23 milyonluk nüfus, bu sabaha bir kanalın yanlış alarmıyla uyandı.Taipei merkezli Çinli Televizyon Sistemi (CTS) kanalı, ekrana Çin'in saldırdığına dair üst üste son dakikalar yansıtırken, "Taipei, Komünist ordusunun güdümlü füzeleriyle vuruldu", "Taipei limanında gemiler infilak etti, tesisler ve gemiler zarar gördü" gibi ifadeler kullandı. Kanal, bunun yanısıra "Komünist Çin'in savaş hazırlıkları karşısında Devlet Başkanı acil durum emri yayımladı" ve "Savaşın patlaması ihtimaline karşı Taipei'de ortak acil durum komuta ve kontrol merkezi açıldı" gibi iddialarda bulundu. Yanlış alarmdan çalışanları sorumlu tutan CTS, personelin yanlışlıkla kanalın Taipei itfaiyesinin felaket önleme tatbikatları için ürettiği içeriği çıkarıp yayımladığını savundu. Açıklamada "CTS, bu ciddi kusurun kamuoyunda paniğe ve ilgili birimlerde sıkıntıya neden olmasından ötürü en içten özürlerini sunar" denildi. Pek çok kanaldan düzeltme ve özür açıklaması geçtiğini aktaran CTS, iç soruştura başlatacağını ve sorumluları ağır şekilde cezalandıracağını söyledi. Kanalın Facebook sayfasına konulan "Paniklemeyin" başlıklı mesajda, "CTS savaş ve felaket önleme uyarılarını yanlışlıkla yayımlamıştır, halkın paniklemesine gerek yoktur" denildi. CTS son dakikalarını, sosyal medya kullanıcıları ya öfkeli ya da "Acaba ne içtiniz, ne çektiniz" gibi alaylı yorumlarla karşılarken, ciddiye alıp Taipei sokaklarında panik yaşayan kimse gözlemlenmedi. Tayvan'ı Çin'in parçası değil de egemen ülke olarak gören Tsai Ing-wen'in 2016'da devlet başkanlığı koltuğuna oturmasından beri, Pekin-Taipei arasında gerilim tırmanıyor. Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen Hava Savunma Tanımlama Sahası'na (ADIZ) ilan eden Tayvan hükümeti, hemen her gün çok sayıda Çin savaş uçağının ADIZ'i ihlal ettiği suçlamasında bulunuyor. AFP'ye göre 2020'de 380 ihlal şikayetinde bulunan Tayvan geçen yıl bu sayıyı 969'a çıkardıktan sonra 2022'nin ilk dört ayında da yaklaşık 300 şikayette bulundu.
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https://tr.sputniknews.com/20220307/rusyanin-ukraynadaki-nato-sebebinin-ardindan-cinden-abdye-ikaz-asya-natosunun-sonu-felaket-1054501206.html
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Tayvan'da 'Çin saldırıyor' diye üst üste son dakika geçen TV kanalı: Pardon, yanlış alarm

11:29 20.04.2022 (güncellendi: 12:20 20.04.2022)
© REUTERS / DADO RUVICÇin ve Tayvan bayraklarının arka planında uçan savaş uçağı illüstrasyonu
Çin ve Tayvan bayraklarının arka planında uçan savaş uçağı illüstrasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
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Hükümetin Pasifik'teki Ukrayna rolüne soyunup ABD'nin piyonluğunu yapmasından ötürü diken üstünde oturan Tayvan'da, bir TV kanalı, Çin'in adaya saldırdığına dair bir dizi son dakika geçti. Taipei merkezli CTS, 'yanlış alarm vererek halkı paniğe sevk ettiği için' özür diledi.
Pekin'in 'tek Çin' politikası kapsamındaki Tayvan'da Çin işgalinin her an başlayabileceği korkusunun pompalandığı 23 milyonluk nüfus, bu sabaha bir kanalın yanlış alarmıyla uyandı.
Taipei merkezli Çinli Televizyon Sistemi (CTS) kanalı, ekrana Çin'in saldırdığına dair üst üste son dakikalar yansıtırken, "Taipei, Komünist ordusunun güdümlü füzeleriyle vuruldu", "Taipei limanında gemiler infilak etti, tesisler ve gemiler zarar gördü" gibi ifadeler kullandı.
Kanal, bunun yanısıra "Komünist Çin'in savaş hazırlıkları karşısında Devlet Başkanı acil durum emri yayımladı" ve "Savaşın patlaması ihtimaline karşı Taipei'de ortak acil durum komuta ve kontrol merkezi açıldı" gibi iddialarda bulundu.
Yanlış alarmdan çalışanları sorumlu tutan CTS, personelin yanlışlıkla kanalın Taipei itfaiyesinin felaket önleme tatbikatları için ürettiği içeriği çıkarıp yayımladığını savundu.
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Açıklamada "CTS, bu ciddi kusurun kamuoyunda paniğe ve ilgili birimlerde sıkıntıya neden olmasından ötürü en içten özürlerini sunar" denildi.
Pek çok kanaldan düzeltme ve özür açıklaması geçtiğini aktaran CTS, iç soruştura başlatacağını ve sorumluları ağır şekilde cezalandıracağını söyledi.
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Kanalın Facebook sayfasına konulan "Paniklemeyin" başlıklı mesajda, "CTS savaş ve felaket önleme uyarılarını yanlışlıkla yayımlamıştır, halkın paniklemesine gerek yoktur" denildi.
CTS son dakikalarını, sosyal medya kullanıcıları ya öfkeli ya da "Acaba ne içtiniz, ne çektiniz" gibi alaylı yorumlarla karşılarken, ciddiye alıp Taipei sokaklarında panik yaşayan kimse gözlemlenmedi.
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Tayvan'ı Çin'in parçası değil de egemen ülke olarak gören Tsai Ing-wen'in 2016'da devlet başkanlığı koltuğuna oturmasından beri, Pekin-Taipei arasında gerilim tırmanıyor.
Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen Hava Savunma Tanımlama Sahası'na (ADIZ) ilan eden Tayvan hükümeti, hemen her gün çok sayıda Çin savaş uçağının ADIZ'i ihlal ettiği suçlamasında bulunuyor.
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