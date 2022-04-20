https://tr.sputniknews.com/20220420/thyden-biletleme-servis-ucretine-zam-1055717913.html

THY'den biletleme servis ücretine zam

THY'den biletleme servis ücretine zam

Türk Hava Yolları'nın (THY) biletleme servis ücreti, ekonomik kabinde yüzde 40 zamla 50 TL’ye, business kabinde ise yüzde 50 zamla 75 TL’ye çıkarıldı. 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T19:08+0300

2022-04-20T19:08+0300

2022-04-20T19:08+0300

ekonomi

türkiye

thy

bilet

ücret

zam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054568547_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_69f8385d8a890bce15c103dddcb65fbf.jpg

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, biletleme servis ücretinin yeniden düzenlenerek ekonomik kabinde 50 TL’ye, business kabinde ise 75 TL’ye çıkarıldığı bilgisini paylaştı.Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyeleri, TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu Başkanları ve Seyahat Acentası temsilcileri Türk Hava Yolları'nın (THY) düzenlediği "Yurt İçi Acente İftarı" programına katıldı.Bilal Ekşi yeni hizmet bedellerini açıkladıProgramda, biletleme servis ücretlerindeki (DU) artış haberi seyahat acentalarıyla paylaşıldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, TÜRSAB Havayolu Bilet Satış ve IATA İhtisas Başkanlığı ile THY koordinasyonunda oluşturulan çalışma grubunun düzenlediği toplantıların önemli olduğunu belirterek, TÜRSAB ile THY arasında yakalanan sinerjinin Türkiye turizmine büyük katkı sağlayacağına yürekten inandığını ifade etti.TÜRSAB üyesi seyahat acentaları ile milli bayrak taşıyıcısı THY yetkililerini buluşturan iftar yemeğinde bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu aktaran Bağlıkaya, "Seyahat acentaları ile THY arasındaki başarılı iş birliğini daha üst düzeye çıkartabilecek adımların atılması TÜRSAB'ın en büyük hedefleri arasında yer alıyor. Bugün burada sergilenen birlik ve beraberliğin bundan sonraki süreçte de artarak devam etmesi en büyük temennimiz. THY ile seyahat acentalarımızın birlikte çalışma geleneğini geliştirerek sürdürmelerinden Türk turizmi kazançlı çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.Bilal Ekşi yeni hizmet bedellerini açıkladıTHY Genel Müdürü Bilal Ekşi de THY'nin zorlu salgın sürecini başarıyla atlatmasında THY ailesinin olduğu kadar paydaşlarının da önemli katkıları olduğunu belirtti.THY ekibi ve TÜRSAB'ın ortaklaşa çalışmasının Türk turizmini ayağa kaldıracağını aktaran Ekşi, şunları kaydetti:"Biletleme servis ücreti yeniden düzenlenerek ekonomik kabinde 50 TL'ye, business kabinde ise 75 TL'ye çıkarıldı. Bilet hizmet bedellerinin segment başına olacak şekilde düzenlenmesi konusunda da çalışmalar son aşamaya geldi. Nisan ayı içerisinde bu uygulamaya geçmeyi planlıyoruz. Seyahat acentalarının doğrudan borçlandırma sistemi teminat limiti üzerinden uygulanan yüzde 10 blokaj kaldırıldı. 25 Nisan 2022 Pazartesi gününden itibaren teminatların tamamı satış limiti olarak kullanılabilecek."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, thy, bilet, ücret, zam