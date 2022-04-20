Sputnik, ABD Savunma Güvenlik İş birliği Ajansı (DSCA) Yabancı Askeri Satışlar (FMS) yazıları ve basına yansıyan açıklamalardan, son 2 ayda, ABD’nin savunma sanayi ihracatında yaşanan gelişmeleri derledi.

Ukrayna krizinin başından beri savaş çığırtkanlığı yapan ABD, Rusya’nın Ukrayna’ya operasyonunun ardından dünyanın birçok ülkesine yeni silah satışlarına imza... 20.04.2022, Sputnik Türkiye

Ukrayna krizini fırsata çeviren ABD milyarlarca dolarlık yeni silah satışlarına imza attı

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Ukrayna krizinin başından beri savaş çığırtkanlığı yapan ABD, Rusya’nın Ukrayna’ya operasyonunun ardından dünyanın birçok ülkesine yeni silah satışlarına imza attı. Özellikle Avrupa ülkeleri ağırlıklı satışların önümüzdeki dönemlerde de artması bekleniyor.