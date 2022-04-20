https://tr.sputniknews.com/20220420/ukrayna-krizini-firsata-ceviren-abd-milyarlarca-dolarlik-yeni-silah-satislarina-imza-atti-1055714877.html
Ukrayna krizini fırsata çeviren ABD milyarlarca dolarlık yeni silah satışlarına imza attı
Ukrayna krizini fırsata çeviren ABD milyarlarca dolarlık yeni silah satışlarına imza attı
Ukrayna krizinin başından beri savaş çığırtkanlığı yapan ABD, Rusya’nın Ukrayna’ya operasyonunun ardından dünyanın birçok ülkesine yeni silah satışlarına imza... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T17:42+0300
2022-04-20T17:42+0300
2022-04-20T18:26+0300
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Sputnik, ABD Savunma Güvenlik İş birliği Ajansı (DSCA) Yabancı Askeri Satışlar (FMS) yazıları ve basına yansıyan açıklamalardan, son 2 ayda, ABD’nin savunma sanayi ihracatında yaşanan gelişmeleri derledi.
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infografik, ukrayna, abd, silah satışı, savunma sanayi, инфографика
Ukrayna krizini fırsata çeviren ABD milyarlarca dolarlık yeni silah satışlarına imza attı
17:42 20.04.2022 (güncellendi: 18:26 20.04.2022) Abone ol
Ukrayna krizinin başından beri savaş çığırtkanlığı yapan ABD, Rusya’nın Ukrayna’ya operasyonunun ardından dünyanın birçok ülkesine yeni silah satışlarına imza attı. Özellikle Avrupa ülkeleri ağırlıklı satışların önümüzdeki dönemlerde de artması bekleniyor.
Sputnik, ABD Savunma Güvenlik İş birliği Ajansı (DSCA) Yabancı Askeri Satışlar (FMS) yazıları ve basına yansıyan açıklamalardan, son 2 ayda, ABD’nin savunma sanayi ihracatında yaşanan gelişmeleri derledi.