https://tr.sputniknews.com/20220420/ukraynali-militanlar-agit-ozel-izleme-misyonuna-ait-8-otomobil-kullandi-1055693859.html

‘Ukraynalı militanlar AGİT Özel İzleme Misyonuna ait 8 otomobil kullandı’

‘Ukraynalı militanlar AGİT Özel İzleme Misyonuna ait 8 otomobil kullandı’

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Ukraynalı militanların AGİT Özel İzleme Misyonu'nun (SMM) 8 otomobilini... 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T01:04+0300

2022-04-20T01:04+0300

2022-04-20T01:10+0300

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun (BMGK) bugünkü toplantısında konuşan Polyanskiy, “AGİT misyonunun zırhlı araçlarının Ukrayna silahlı oluşumları tarafından kullanılmasından bahsediyorum. Basında çıkan haberlere göre Azov militanları şubat ayının sonunda misyon otomobillerinin anahtarlarını istemek için Mariupol'deki SMM ofisine gitti. Kabul etmeyen misyon görevlilerini öldürmekle tehdit etti. Sonuçta militanlar, zırhlı olanlar da dahil olmak üzere AGİT işaretli sekiz araca el koydu” diye konuştu.Bu otomobillerden birinin daha sonra Mariupol'ün Kievskiy pazarı bölgesinde, SMM ofisinden beş kilometre uzakta bulunduğunu anlatan diplomat, aracın üzerinde çatışmalarda kullanıldığına dair izler olduğuna dikkat çekti:Polyanskiy, bu tür ifşa edici bilgilerin çalışanları ağırlıklı olarak Batılı ülkelerden olduğu uluslararası kuruluşlara olan inancı zedelediğini vurguladı.AGİT görevlileri güvenlik kameralarından veri göndererek Kiev lehine casusluk yaptıPolyanskiy, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Ukrayna Özel İzleme Misyonu’nun bazı görevlilerinin Ukrayna ordusunun atış tanzimi yapmasına imkan vermek amacıyla güvenlik kameralarından veri göndererek Kiev lehine casusluk yaptıklarını da sözlerine ekledi.Siviller Azovstal'da ancak ‘canlı kalkan’ olarak getirilebilirdi’Rus diplomat, Mariupol’deki Azovstal demir-çelik fabrikasında oldukları öğrenilen sivillerin oraya ancak ‘canlı kalkan’ olarak getirilmiş olabileceklerini ifade etti.Radikaller ve neo-Nazilerin bir aylık ablukanın ardından birdenbire tüm bu zaman boyunca yanlarında sivillerin olduğunu söyleyerek Azovstal fabrikasında Rus askerlerden saklanmaktan çekinmediklerini vurgulayan Polyanskiy, “Böylece bir kez daha kendilerini ifşa ettiler, zira bu tesiste siviller ancak ‘canlı kalkan’ olarak bulunabilirdi" dedi.

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