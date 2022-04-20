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https://tr.sputniknews.com/20220420/uzmanlar-kesinlikle-dokunmayin-diye-uyardi-karadenizdeki-kus-olumlerinde-virus-suphesi-1055710137.html
Uzmanlar 'Kesinlikle dokunmayın' diye uyardı: Karadeniz'deki kuş ölümlerinde virüs şüphesi
Uzmanlar 'Kesinlikle dokunmayın' diye uyardı: Karadeniz'deki kuş ölümlerinde virüs şüphesi
Karadeniz’de son aylarda sıkça rastlanan yunus ölümlerinden sonra yeni bir vaka görüldü. Ölü olarak sahillere vuran çok sayıda ‘kara gerdanlı dalgıç kuşu'... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T15:45+0300
2022-04-20T15:57+0300
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virüs
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Karadeniz kıyılarında çok sayıda 'kara gerdanlı dalgıç kuşu' ölüsü karaya vurdu.Vatandaşlar, yunus balıklarının ölümünden sonra farklı bir türde korkutan manzarayla karşılaştı.Son günlerde birçok noktada sahillere vuran kara gerdanlı dalgıç kuşlarının ölümleri, endişe saçtı.Özellikle Sinop ve Samsun’un sığ kesimlerinde ölü olarak sahillere vuran çok sayıda kuş, Sinop 10. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince bölgeden alındı.Sinop Üniversitesi'nden Doç. Dr. Biyolog Evrim Sönmez, denizlerde görülen kuş türü hakkında bilgiler verdi.Kuşun kış dönemini Türkiye'de geçiren bir tür olduğun söyleyen Sönmez, "Daha sonra da üreme bölgeleri olan Norveç, İsveç veya Kanada’nın kıyılarına giderler. Sinop bölgesinde 20-25 tane kuş ölümünden bahsediliyor, Samsun’da da bir grup kara gerdanlı dalgıcın ölümünden bahsediliyor. Bu kuşların ölüm nedenlerine şu anda bir şey söylemek imkansız” diye konuştu.Virüs ihtimaliDr. Sönmez, geçen yıllarda Kanada bölgesinde bu türlerin Batı Nil virüsüne yakalandıklarını, yeniden bir virüs tablosuyla karşılaşma ihtimali olduklarını söyledi. Sönmez, “Açlık olabilir ilk etapta aklımıza gelen veya Batı Nil virüsü dediğimiz bir virüs var bu birkaç yıl önce Kanada’nın kıyılarında kara gerdanlı dalgıçların bir kısmında bulunmuş, onun nedeni olabilir. Balıkçı ağlarına takılmış olabilir ama düşük bir ihtimal. Onun için virütik, bakteriyolojik veya toksikolojik testlerin öncelikle yapılması gerekiyor net bir karar verebilmek için” şeklinde konuştu.'Kesinlikle dokunmayın'Sönmez, bulaşıcı virüs ihtimali olabileceğinden vatandaşlara kesinlikle dokunmamaları gerektiğini dile getirdi. “Milli Parklar ya da yetkili kişilere haber versinler, o kişiler zaten gerekli kıyafetleri giyip toplayacaktır. Kesinlikle çıplak elle dokunulmasın” dedi.
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karadeniz, virüs, kuş, trabzon, sinop

Uzmanlar 'Kesinlikle dokunmayın' diye uyardı: Karadeniz'deki kuş ölümlerinde virüs şüphesi

15:45 20.04.2022 (güncellendi: 15:57 20.04.2022)
© İHAUzmanlar 'Kesinlikle dokunmayın' diye uyardı: Karadeniz'deki kuş ölümlerinde virüs şüphesi
Uzmanlar 'Kesinlikle dokunmayın' diye uyardı: Karadeniz'deki kuş ölümlerinde virüs şüphesi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© İHA
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Karadeniz’de son aylarda sıkça rastlanan yunus ölümlerinden sonra yeni bir vaka görüldü. Ölü olarak sahillere vuran çok sayıda ‘kara gerdanlı dalgıç kuşu', ölüm sebepleri araştırılmak üzere incelemeye alındı. Bilim insanları Batı Nil virüsü ihtimali üzerinde duruyor.
Karadeniz kıyılarında çok sayıda 'kara gerdanlı dalgıç kuşu' ölüsü karaya vurdu.
Vatandaşlar, yunus balıklarının ölümünden sonra farklı bir türde korkutan manzarayla karşılaştı.
Son günlerde birçok noktada sahillere vuran kara gerdanlı dalgıç kuşlarının ölümleri, endişe saçtı.
Özellikle Sinop ve Samsun’un sığ kesimlerinde ölü olarak sahillere vuran çok sayıda kuş, Sinop 10. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince bölgeden alındı.
Sinop Üniversitesi'nden Doç. Dr. Biyolog Evrim Sönmez, denizlerde görülen kuş türü hakkında bilgiler verdi.
Kuşun kış dönemini Türkiye'de geçiren bir tür olduğun söyleyen Sönmez, "Daha sonra da üreme bölgeleri olan Norveç, İsveç veya Kanada’nın kıyılarına giderler. Sinop bölgesinde 20-25 tane kuş ölümünden bahsediliyor, Samsun’da da bir grup kara gerdanlı dalgıcın ölümünden bahsediliyor. Bu kuşların ölüm nedenlerine şu anda bir şey söylemek imkansız” diye konuştu.

Virüs ihtimali

Dr. Sönmez, geçen yıllarda Kanada bölgesinde bu türlerin Batı Nil virüsüne yakalandıklarını, yeniden bir virüs tablosuyla karşılaşma ihtimali olduklarını söyledi. Sönmez, “Açlık olabilir ilk etapta aklımıza gelen veya Batı Nil virüsü dediğimiz bir virüs var bu birkaç yıl önce Kanada’nın kıyılarında kara gerdanlı dalgıçların bir kısmında bulunmuş, onun nedeni olabilir. Balıkçı ağlarına takılmış olabilir ama düşük bir ihtimal. Onun için virütik, bakteriyolojik veya toksikolojik testlerin öncelikle yapılması gerekiyor net bir karar verebilmek için” şeklinde konuştu.

'Kesinlikle dokunmayın'

Sönmez, bulaşıcı virüs ihtimali olabileceğinden vatandaşlara kesinlikle dokunmamaları gerektiğini dile getirdi. “Milli Parklar ya da yetkili kişilere haber versinler, o kişiler zaten gerekli kıyafetleri giyip toplayacaktır. Kesinlikle çıplak elle dokunulmasın” dedi.
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