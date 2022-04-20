https://tr.sputniknews.com/20220420/wsj-suudi-veliaht-kasikci-cinayetini-gundeme-getiren-abd-ulusal-guvenlik-danismanini-azarladi-1055713794.html
WSJ: Suudi Veliaht, Kaşıkçı cinayetini gündeme getiren ABD Ulusal Güvenlik Danışmanını azarladı
WSJ: Suudi Veliaht, Kaşıkçı cinayetini gündeme getiren ABD Ulusal Güvenlik Danışmanını azarladı
Petrol üretiminin artırılması için ricacı Biden'ın telefonlarına çıkmayan Suudi Veliaht Prensi'nin eylülde görüştüğü Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı'na... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T18:23+0300
2022-04-20T18:23+0300
2022-04-20T18:23+0300
dünya
suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)
abd
suudi arabistan
joe biden
jake sullivan
cemal kaşıkçı
rusya
ukrayna
wall street journal (wsj)
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The Wall Street Journal (WSJ), 'ABD-Suudi ilişkileri kırılma noktasına nasıl ulaştı' başlıklı haberinde, 'petrol üretimi düzeyi, güvenlik endişeleri ve Rusya'nın Ukrayna harekatıyla ilgili anlaşmazlıklar nedeniyle onlarca yıllık ittifakın risk altında olduğu' değerlendirmesini yaptı. Son dönemde petrol üretiminin artırılması için ricacı ABD Başkanı Joe Biden'ın telefonlarına çıkmadığı basına yansıyan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS), habere göre geçen yıl da Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ı azarladı. Biden'ın Ocak 2021'de koltuğu oturması sonrası, Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile Suudi Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Selman arasındaki ilk görüşme Eylül 2021'de gerçekleşti. Habere göre CIA'in emrini MbS'nin verdiği sonucuna ulaştığı muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda vahşice öldürülmesini gündeme getiren Sullivan, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Görüşme hakkında bilgi sahibi kaynaklar, Veliaht Prens'in toplantıda rahat ve sakin bir havaya bürünmek istediğini, ama ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın Kaşıkçı cinayetinden söz etmesi üzerine kendini bağırırken bulduğunu söyledi. Sullivan'a 'bu konuyu bir daha asla tartışmak istemediğini' söyleyen MbS, "ABD, petrol üretiminin artırılması talebini unutabilir" restini çekti. Son yıllarda ABD'nin Suudi Arabistan ile ilişkisinin bozulmasını ayrıntılı irdeleyen haberde, bu çatlağın Rusya'nın şubatta Ukrayna operasyonunu başlatmasından beri daha da derinleştiğine dikkat çekildi. ABD ile Batılı müttefikleri, yükselen petrol fiyatlarını dengelemek ve Rusya'nın operasyonu finanse etme yeteneğini kısıtlamak için Suudi kraliyetini ham petrol üretimini artırmaya zorladı. WSJ, şimdiye kadar bunu yapmayı reddeden Suudi Arabistan'ın çıkarlarını Rusya'nınkilerle uyumlu tuttuğuna dikkat çekti.
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suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), abd, suudi arabistan, joe biden, jake sullivan, cemal kaşıkçı, rusya, ukrayna, wall street journal (wsj)
WSJ: Suudi Veliaht, Kaşıkçı cinayetini gündeme getiren ABD Ulusal Güvenlik Danışmanını azarladı
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Petrol üretiminin artırılması için ricacı Biden'ın telefonlarına çıkmayan Suudi Veliaht Prensi'nin eylülde görüştüğü Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı'na bağırdığı belirtildi. WSJ'nin haberine göre Kaşıkçı cinayetinden söz eden Sullivan'a bağırmaya başlayan MbS, "ABD, petrol üretiminin artırılması talebini unutabilir" dedi.
The Wall Street Journal (WSJ), 'ABD-Suudi ilişkileri kırılma noktasına nasıl ulaştı' başlıklı haberinde, 'petrol üretimi düzeyi, güvenlik endişeleri ve Rusya'nın Ukrayna harekatıyla ilgili anlaşmazlıklar nedeniyle onlarca yıllık ittifakın risk altında olduğu' değerlendirmesini yaptı.
Son dönemde petrol üretiminin artırılması için ricacı ABD Başkanı Joe Biden'ın telefonlarına çıkmadığı basına yansıyan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS), habere göre geçen yıl da Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ı azarladı.
Biden'ın Ocak 2021'de koltuğu oturması sonrası, Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile Suudi Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Selman arasındaki ilk görüşme Eylül 2021'de gerçekleşti. Habere göre CIA'in emrini MbS'nin verdiği sonucuna ulaştığı muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda vahşice öldürülmesini gündeme getiren Sullivan, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
Görüşme hakkında bilgi sahibi kaynaklar, Veliaht Prens'in toplantıda rahat ve sakin bir havaya bürünmek istediğini, ama ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın Kaşıkçı cinayetinden söz etmesi üzerine kendini bağırırken bulduğunu söyledi.
Sullivan'a 'bu konuyu bir daha asla tartışmak istemediğini' söyleyen MbS, "ABD, petrol üretiminin artırılması talebini unutabilir" restini çekti.
Son yıllarda ABD'nin Suudi Arabistan ile ilişkisinin bozulmasını ayrıntılı irdeleyen haberde, bu çatlağın Rusya'nın şubatta Ukrayna operasyonunu başlatmasından beri daha da derinleştiğine dikkat çekildi.
ABD ile Batılı müttefikleri, yükselen petrol fiyatlarını dengelemek ve Rusya'nın operasyonu finanse etme yeteneğini kısıtlamak için Suudi kraliyetini ham petrol üretimini artırmaya zorladı. WSJ, şimdiye kadar bunu yapmayı reddeden Suudi Arabistan'ın çıkarlarını Rusya'nınkilerle uyumlu tuttuğuna dikkat çekti.