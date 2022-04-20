https://tr.sputniknews.com/20220420/yatakla-tehlikeli-yolculuk-anlari-kamerada-1055724037.html
Yatakla tehlikeli yolculuk anları kamerada
Yatakla tehlikeli yolculuk anları kamerada
Kartal’da bir motosiklet sürücüsü, arkasına aldığı yolcu ile arasına yatak koyarak trafikte ilerledi. Tehlikeli yolculuk vatandaşın cep telefonu kamerasına... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T23:26+0300
2022-04-20T23:26+0300
2022-04-20T23:26+0300
türkiye
istanbul
kartal
motosiklet
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Bir motosiklet sürücüsü, yolcu ile arasına aldığı yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yatağı taşıdı. Motosiklet üzerinde giden arkadaki kişinin ise kask takmadığı görüldü. İkilinin, motosiklet üzerinde yatak taşıyarak ilerlediği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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istanbul, kartal, motosiklet
Yatakla tehlikeli yolculuk anları kamerada
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Kartal’da bir motosiklet sürücüsü, arkasına aldığı yolcu ile arasına yatak koyarak trafikte ilerledi. Tehlikeli yolculuk vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bir motosiklet sürücüsü, yolcu ile arasına aldığı yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yatağı taşıdı. Motosiklet üzerinde giden arkadaki kişinin ise kask takmadığı görüldü.
İkilinin, motosiklet üzerinde yatak taşıyarak ilerlediği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.