https://tr.sputniknews.com/20220420/yatakla-tehlikeli-yolculuk-anlari-kamerada-1055724037.html

Yatakla tehlikeli yolculuk anları kamerada

Yatakla tehlikeli yolculuk anları kamerada

Kartal’da bir motosiklet sürücüsü, arkasına aldığı yolcu ile arasına yatak koyarak trafikte ilerledi. Tehlikeli yolculuk vatandaşın cep telefonu kamerasına... 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T23:26+0300

2022-04-20T23:26+0300

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türkiye

istanbul

kartal

motosiklet

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Bir motosiklet sürücüsü, yolcu ile arasına aldığı yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yatağı taşıdı. Motosiklet üzerinde giden arkadaki kişinin ise kask takmadığı görüldü. İkilinin, motosiklet üzerinde yatak taşıyarak ilerlediği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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istanbul, kartal, motosiklet