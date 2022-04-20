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https://tr.sputniknews.com/20220420/yatakla-tehlikeli-yolculuk-anlari-kamerada-1055724037.html
Yatakla tehlikeli yolculuk anları kamerada
Yatakla tehlikeli yolculuk anları kamerada
Kartal’da bir motosiklet sürücüsü, arkasına aldığı yolcu ile arasına yatak koyarak trafikte ilerledi. Tehlikeli yolculuk vatandaşın cep telefonu kamerasına... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T23:26+0300
2022-04-20T23:26+0300
türkiye
istanbul
kartal
motosiklet
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Bir motosiklet sürücüsü, yolcu ile arasına aldığı yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yatağı taşıdı. Motosiklet üzerinde giden arkadaki kişinin ise kask takmadığı görüldü. İkilinin, motosiklet üzerinde yatak taşıyarak ilerlediği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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istanbul, kartal, motosiklet

Yatakla tehlikeli yolculuk anları kamerada

23:26 20.04.2022
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - CÜNEYT SEVİNDİKKartal’da motosiklet sürücüsünün yatakla tehlikeli yolculuğu kamerada
Kartal’da motosiklet sürücüsünün yatakla tehlikeli yolculuğu kamerada - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - CÜNEYT SEVİNDİK
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Kartal’da bir motosiklet sürücüsü, arkasına aldığı yolcu ile arasına yatak koyarak trafikte ilerledi. Tehlikeli yolculuk vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bir motosiklet sürücüsü, yolcu ile arasına aldığı yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yatağı taşıdı. Motosiklet üzerinde giden arkadaki kişinin ise kask takmadığı görüldü.
İkilinin, motosiklet üzerinde yatak taşıyarak ilerlediği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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