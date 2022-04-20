https://tr.sputniknews.com/20220420/youtube-hong-kong-secimlerinin-tek-adayinin-kanalini-kapatti-1055715849.html

YouTube, Hong Kong seçimlerinin tek adayının kanalını kapattı

YouTube, Hong Kong seçimlerinin tek adayının kanalını kapattı

Video paylaşım sitesi YouTube, Çin Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 8 Mayıs'ta yapılacak baş yönetici seçimine tek aday olarak giren John Lee'nin kampanyası... 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T18:24+0300

2022-04-20T18:24+0300

2022-04-20T18:24+0300

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Şirketten yapılan açıklamada, kanalın, Lee'nin ABD'nin muhaliflere uygulanan baskılar nedeniyle yaptırım listesine aldığı kamu görevlileri arasında olması gerekçesiyle kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, kararın 'ABD yaptırım yasaları ve YouTube Topluluk Kuralları uyarınca alındığı' kaydedildi. Lee'nin kampanya direktörlüğünü yapan, Hong Kong'un Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Daimi Komitesindeki tek delegesi Tam Yiu-chung, 'kararın tamamen akıl dışı olduğunu' savundu. Sosyal paylaşım sitesi Facebook ise Lee'nin kampanya için kurduğu sayfayı kaldırmayacağını duyurdu. Sitenin çatı kuruluşu Meta'dan yapılan açıklamada, Lee'nin Instagram ve Facebook hesaplarının gelir elde etmeye kapalı olarak varlığını sürdüreceği, bağışları önlemek üzere ödeme sistemlerinin devre dışı bırakılacağı kaydedildi. Lee'nin adaylık süreci, Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam'ın 4 Nisan'da gelecek seçimlerde ikinci dönem için aday olmayacağını açıklamasıyla başlamıştı. O günlerde Hong Kong hükümetinin iki numaralı konumu olan baş sekreterlik görevini yürüten Lee, 6 Nisan'da istifasını sunmuş, 13 Nisan'da baş yönetici adaylık için başvuruda bulunmuştu. Yerel basındaki haberlere göre karar, Çin'in Hong Kong'daki irtibat ofisinden bir yetkilinin üst düzey yerel siyasetçilere merkezi hükümetin liderlik yarışında destekleyeceği tek adayın Lee olacağını söylemesinin ardından gelmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220404/hong-kong-lideri-ikinci-donem-icin-aday-olmayacak-ailem-eve-donme-vaktimin-geldigini-dusunuyor-1055293341.html

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youtube, hong kong, seçim