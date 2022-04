https://tr.sputniknews.com/20220420/zaharova-rusya-ukraynali-muzakerecilere-guvenini-yitirdi-1055705830.html

Zaharova: Rusya, Ukraynalı müzakerecilere güvenini yitirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın Ukraynalı müzakerecilere güvenini yitirdiğini söyledi. 20.04.2022, Sputnik Türkiye

Rossiya-24 televizyonuna demeç veren Zaharova, "Müzakereler, Ukrayna tarafının talebiydi, Rusya bu talebi geri çevirmedi. Ardından her zamanki gibi Kiev tarafından kelimenin tam anlamıyla bir sirk başlatıldı. Bir geliyorlar, bir gelmiyorlar, sürekli pozisyon değiştiriyorlar. Moskova buna hazır mıydı? Elbette, son yıllarda Kiev rejiminin müzakerelere yaklaşımı tam olarak böyleydi" dedi.Kiev'in müzakereleri her zaman 'dikkat çekici manevra' olarak kullandığının altını çizen Zaharova, Ukrayna'yla yürütülen müzakerelerde 'güven ve kontrol et' prensibinin artık uygulanmadığını, zira Ukraynalı müzakerecilere güvenin yitirildiğini belirtti.'Rusya, Finlandiya ve İsveç'i NATO üyeliğinin sonuçları hakkında uyardı'Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği planları hakkında da konuşan Zaharova, Rusya'nın söz konusu ülkeleri uyardığının altını çizdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "ABD'nin himayesindeki Brüksel, İsveç ve Finlandiya'yı uzun süre önce kendi yapılarına çekti. Tatbikat veya eğitim kisvesi altında çeşitli hibrit faaliyetler yürütüldü, bu fiilen çekmek için önlemler alındı. Biz tüm uyarılarımızı hem kamuoyu önünde hem de ikili kanallar üzerinden yaptık. Onlar bunları biliyor, bu nedenle şaşıracakları bir şey yok. Bunun neye yol açacağına dair her şey hakkında onlara bilgi verdik" ifadelerini kullandı.

