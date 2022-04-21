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Kraliçe Elizabeth 96 yaşına girdi: Doğum gününe özel Barbie bebeği üretildi
Kraliçe Elizabeth 96 yaşına girdi: Doğum gününe özel Barbie bebeği üretildi
70 yıldır İngiltere tahtında oturan ve Birleşik Krallık'ın en uzun yaşayan hükümdarı olarak tarihe geçen Kraliçe 2. Elizabeth, bugün 96 yaşına girdi... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
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Kraliçe Elizabeth 96 yaşına girdi: Doğum gününe özel Barbie bebeği üretildi

12:26 21.04.2022 (güncellendi: 12:28 21.04.2022)
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70 yıldır İngiltere tahtında oturan ve Birleşik Krallık'ın en uzun yaşayan hükümdarı olarak tarihe geçen Kraliçe 2. Elizabeth, bugün 96 yaşına girdi. Kraliçe'nin doğum günü için ABD'li oyuncak firması Mattel tarafından Barbie bebeği üretildi.
© AFP 2022

İngiltere’nin en uzun yaşayan hükümdarı Kraliçe Elizabeth, ailesi ve yakınlarıyla Sandrigham’da 96. yaş gününü kutlayacak.

İngiltere’nin en uzun yaşayan hükümdarı Kraliçe Elizabeth, ailesi ve yakınlarıyla Sandrigham’da 96. yaş gününü kutlayacak. - Sputnik Türkiye
1/6
© AFP 2022

İngiltere’nin en uzun yaşayan hükümdarı Kraliçe Elizabeth, ailesi ve yakınlarıyla Sandrigham’da 96. yaş gününü kutlayacak.

© AFP 2022

Birleşik Krallık tahtında en uzun süre oturan hükümdar unvanına sahip olan Kraliçe için 2 Haziran ile 5 Haziran arasında Platin Jübile gerçekleştirilecek.

Birleşik Krallık tahtında en uzun süre oturan hükümdar unvanına sahip olan Kraliçe için 2 Haziran ile 5 Haziran arasında Platin Jübile gerçekleştirilecek. - Sputnik Türkiye
2/6
© AFP 2022

Birleşik Krallık tahtında en uzun süre oturan hükümdar unvanına sahip olan Kraliçe için 2 Haziran ile 5 Haziran arasında Platin Jübile gerçekleştirilecek.

© AFP 2022

Kraliçe Elizabeth’in doğum günü için paylaşılan fotoğrafta, hayatı boyunca atlara meraklı olan Kraliçe’nin iki midilliyle poz verdiği görülüyor.

Kraliçe Elizabeth’in doğum günü için paylaşılan fotoğrafta, hayatı boyunca atlara meraklı olan Kraliçe’nin iki midilliyle poz verdiği görülüyor. - Sputnik Türkiye
3/6
© AFP 2022

Kraliçe Elizabeth’in doğum günü için paylaşılan fotoğrafta, hayatı boyunca atlara meraklı olan Kraliçe’nin iki midilliyle poz verdiği görülüyor.

© AFP 2022

Oyuncak Barbie’nin üretici firması olan Kaliforniya merkezli Mattel, Birleşik Krallık tahtında geçirdiği 70 yıl dolayısıyla Platin Jübile yapacak olan Kraliçe'nin sınırlı sayıda bebeğini üretti.

Kraliçe Barbie, ünlü isimlerin oyuncaklarının yer aldığı Barbie Saygı Koleksiyonu’nun bir parçası olarak çıkarıldı.

Oyuncak Barbie’nin üretici firması olan Kaliforniya merkezli Mattel, Birleşik Krallık tahtında geçirdiği 70 yıl dolayısıyla Platin Jübile yapacak olan Kraliçe&#x27;nin sınırlı sayıda bebeğini üretti.Kraliçe Barbie, ünlü isimlerin oyuncaklarının yer aldığı Barbie Saygı Koleksiyonu’nun bir parçası olarak çıkarıldı. - Sputnik Türkiye
4/6
© AFP 2022

Oyuncak Barbie’nin üretici firması olan Kaliforniya merkezli Mattel, Birleşik Krallık tahtında geçirdiği 70 yıl dolayısıyla Platin Jübile yapacak olan Kraliçe'nin sınırlı sayıda bebeğini üretti.

Kraliçe Barbie, ünlü isimlerin oyuncaklarının yer aldığı Barbie Saygı Koleksiyonu’nun bir parçası olarak çıkarıldı.

© Fotoğraf : Mattel

Barbie, Kraliçe Elizabeth’in beyaz elbise ve büyükannesi Kraliçe Mary’den kalma tacını taktığı, kraliyet madalyalarını taşıdığı ikonik görüntüsü ile tasarlandı.

Barbie, Kraliçe Elizabeth’in beyaz elbise ve büyükannesi Kraliçe Mary’den kalma tacını taktığı, kraliyet madalyalarını taşıdığı ikonik görüntüsü ile tasarlandı. - Sputnik Türkiye
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© Fotoğraf : Mattel

Barbie, Kraliçe Elizabeth’in beyaz elbise ve büyükannesi Kraliçe Mary’den kalma tacını taktığı, kraliyet madalyalarını taşıdığı ikonik görüntüsü ile tasarlandı.

© Fotoğraf : Mattel

Bebeğin üzerinde taşıdığı pembe ve mavi kurdeleler üzerinde de Kraliçe'nin babası Kral 6. George ve büyükbabası 5. George’un portreleri bulunuyor.

Yaşadığı çeşitli rahatsızlıklar sebebiyle bazı sağlık sorunları olduğu bilinen Kraliçe Elizabeth, bu sene tahttaki 70. yılını kutlamıştı.

Bebeğin üzerinde taşıdığı pembe ve mavi kurdeleler üzerinde de Kraliçe&#x27;nin babası Kral 6. George ve büyükbabası 5. George’un portreleri bulunuyor.Yaşadığı çeşitli rahatsızlıklar sebebiyle bazı sağlık sorunları olduğu bilinen Kraliçe Elizabeth, bu sene tahttaki 70. yılını kutlamıştı. - Sputnik Türkiye
6/6
© Fotoğraf : Mattel

Bebeğin üzerinde taşıdığı pembe ve mavi kurdeleler üzerinde de Kraliçe'nin babası Kral 6. George ve büyükbabası 5. George’un portreleri bulunuyor.

Yaşadığı çeşitli rahatsızlıklar sebebiyle bazı sağlık sorunları olduğu bilinen Kraliçe Elizabeth, bu sene tahttaki 70. yılını kutlamıştı.

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