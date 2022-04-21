Kraliçe Elizabeth 96 yaşına girdi: Doğum gününe özel Barbie bebeği üretildi

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Bebeğin üzerinde taşıdığı pembe ve mavi kurdeleler üzerinde de Kraliçe'nin babası Kral 6. George ve büyükbabası 5. George’un portreleri bulunuyor.

Yaşadığı çeşitli rahatsızlıklar sebebiyle bazı sağlık sorunları olduğu bilinen Kraliçe Elizabeth, bu sene tahttaki 70. yılını kutlamıştı.