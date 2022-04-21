Kraliçe Elizabeth 96 yaşına girdi: Doğum gününe özel Barbie bebeği üretildi

İngiltere’nin en uzun yaşayan hükümdarı Kraliçe Elizabeth, ailesi ve yakınlarıyla Sandrigham’da 96. yaş gününü kutlayacak.
İngiltere’nin en uzun yaşayan hükümdarı Kraliçe Elizabeth, ailesi ve yakınlarıyla Sandrigham’da 96. yaş gününü kutlayacak.
Birleşik Krallık tahtında en uzun süre oturan hükümdar unvanına sahip olan Kraliçe için 2 Haziran ile 5 Haziran arasında Platin Jübile gerçekleştirilecek.
Birleşik Krallık tahtında en uzun süre oturan hükümdar unvanına sahip olan Kraliçe için 2 Haziran ile 5 Haziran arasında Platin Jübile gerçekleştirilecek.
Kraliçe Elizabeth’in doğum günü için paylaşılan fotoğrafta, hayatı boyunca atlara meraklı olan Kraliçe’nin iki midilliyle poz verdiği görülüyor.
Kraliçe Elizabeth’in doğum günü için paylaşılan fotoğrafta, hayatı boyunca atlara meraklı olan Kraliçe’nin iki midilliyle poz verdiği görülüyor.
Oyuncak Barbie’nin üretici firması olan Kaliforniya merkezli Mattel, Birleşik Krallık tahtında geçirdiği 70 yıl dolayısıyla Platin Jübile yapacak olan Kraliçe'nin sınırlı sayıda bebeğini üretti.
Kraliçe Barbie, ünlü isimlerin oyuncaklarının yer aldığı Barbie Saygı Koleksiyonu’nun bir parçası olarak çıkarıldı.
Oyuncak Barbie’nin üretici firması olan Kaliforniya merkezli Mattel, Birleşik Krallık tahtında geçirdiği 70 yıl dolayısıyla Platin Jübile yapacak olan Kraliçe'nin sınırlı sayıda bebeğini üretti.
Kraliçe Barbie, ünlü isimlerin oyuncaklarının yer aldığı Barbie Saygı Koleksiyonu’nun bir parçası olarak çıkarıldı.
Barbie, Kraliçe Elizabeth’in beyaz elbise ve büyükannesi Kraliçe Mary’den kalma tacını taktığı, kraliyet madalyalarını taşıdığı ikonik görüntüsü ile tasarlandı.
Barbie, Kraliçe Elizabeth’in beyaz elbise ve büyükannesi Kraliçe Mary’den kalma tacını taktığı, kraliyet madalyalarını taşıdığı ikonik görüntüsü ile tasarlandı.
Bebeğin üzerinde taşıdığı pembe ve mavi kurdeleler üzerinde de Kraliçe'nin babası Kral 6. George ve büyükbabası 5. George’un portreleri bulunuyor.
Yaşadığı çeşitli rahatsızlıklar sebebiyle bazı sağlık sorunları olduğu bilinen Kraliçe Elizabeth, bu sene tahttaki 70. yılını kutlamıştı.
Bebeğin üzerinde taşıdığı pembe ve mavi kurdeleler üzerinde de Kraliçe'nin babası Kral 6. George ve büyükbabası 5. George’un portreleri bulunuyor.
Yaşadığı çeşitli rahatsızlıklar sebebiyle bazı sağlık sorunları olduğu bilinen Kraliçe Elizabeth, bu sene tahttaki 70. yılını kutlamıştı.