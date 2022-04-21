https://tr.sputniknews.com/20220421/ab-kuzey-koreye-yonelik-yaptirim-listesini-guncelledi-1055753167.html

AB Kuzey Kore'ye yönelik yaptırım listesini güncelledi

AB Kuzey Kore'ye yönelik yaptırım listesini güncelledi

Avrupa Birliği (AB), Kuzey Kore'ye yönelik yaptırım listesine 8 kişi ve 4 kuruluşu daha eklediğini duyurdu. 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T21:23+0300

2022-04-21T21:23+0300

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kuzey kore

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ekonomik yaptırım

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AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, 8 kişi ve 4 kuruluşun daha eklendiği kısıtlayıcı önlemlerin, seyahat yasağı, varlıkların dondurulması ve listelenenlere fon veya ekonomik kaynak sağlama yasağından oluştuğu belirtildi.Söz konusu kişilerin füze programının geliştirilmesiyle ilgili kurumlarda lider pozisyonlarda olanları ve yaptırımların önüne geçilmesine yardımcı olan, yasa dışı silah programları için finansman sağlayan kuruluşları içerdiği bildirildi.AB'nin, Kuzey Kore tarafından yasa dışı silah programlarının geliştirilmesini desteklemek için kullanılabilecek unsur, finans ve bilgi akışını engellemeye kararlı olduğunun ifade edildiği açıklamada, "AB, Kuzey Kore'yi istikrarsızlaştırıcı eylemleri durdurmaya, uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerine uymaya ve ilgili taraflarla diyaloğu sürdürmeye çağırıyor." denildi.Son yasakla birlikte AB'nin yaptırım listesindeki toplam kişi sayısı 65'e, kuruluş sayısı 14'e çıkmış oldu.

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kuzey kore, yaptırım, ekonomik yaptırım