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https://tr.sputniknews.com/20220421/ab-kuzey-koreye-yonelik-yaptirim-listesini-guncelledi-1055753167.html
AB Kuzey Kore'ye yönelik yaptırım listesini güncelledi
AB Kuzey Kore'ye yönelik yaptırım listesini güncelledi
Avrupa Birliği (AB), Kuzey Kore'ye yönelik yaptırım listesine 8 kişi ve 4 kuruluşu daha eklediğini duyurdu. 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T21:23+0300
2022-04-21T21:23+0300
dünya
kuzey kore
yaptırım
ekonomik yaptırım
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AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, 8 kişi ve 4 kuruluşun daha eklendiği kısıtlayıcı önlemlerin, seyahat yasağı, varlıkların dondurulması ve listelenenlere fon veya ekonomik kaynak sağlama yasağından oluştuğu belirtildi.Söz konusu kişilerin füze programının geliştirilmesiyle ilgili kurumlarda lider pozisyonlarda olanları ve yaptırımların önüne geçilmesine yardımcı olan, yasa dışı silah programları için finansman sağlayan kuruluşları içerdiği bildirildi.AB'nin, Kuzey Kore tarafından yasa dışı silah programlarının geliştirilmesini desteklemek için kullanılabilecek unsur, finans ve bilgi akışını engellemeye kararlı olduğunun ifade edildiği açıklamada, "AB, Kuzey Kore'yi istikrarsızlaştırıcı eylemleri durdurmaya, uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerine uymaya ve ilgili taraflarla diyaloğu sürdürmeye çağırıyor." denildi.Son yasakla birlikte AB'nin yaptırım listesindeki toplam kişi sayısı 65'e, kuruluş sayısı 14'e çıkmış oldu.
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kuzey kore, yaptırım, ekonomik yaptırım

AB Kuzey Kore'ye yönelik yaptırım listesini güncelledi

21:23 21.04.2022
© AFP 2022 / STRKuzey Kore lideri Kim Jong Un
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© AFP 2022 / STR
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Avrupa Birliği (AB), Kuzey Kore'ye yönelik yaptırım listesine 8 kişi ve 4 kuruluşu daha eklediğini duyurdu.
AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, 8 kişi ve 4 kuruluşun daha eklendiği kısıtlayıcı önlemlerin, seyahat yasağı, varlıkların dondurulması ve listelenenlere fon veya ekonomik kaynak sağlama yasağından oluştuğu belirtildi.
Söz konusu kişilerin füze programının geliştirilmesiyle ilgili kurumlarda lider pozisyonlarda olanları ve yaptırımların önüne geçilmesine yardımcı olan, yasa dışı silah programları için finansman sağlayan kuruluşları içerdiği bildirildi.
AB'nin, Kuzey Kore tarafından yasa dışı silah programlarının geliştirilmesini desteklemek için kullanılabilecek unsur, finans ve bilgi akışını engellemeye kararlı olduğunun ifade edildiği açıklamada, "AB, Kuzey Kore'yi istikrarsızlaştırıcı eylemleri durdurmaya, uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerine uymaya ve ilgili taraflarla diyaloğu sürdürmeye çağırıyor." denildi.
Son yasakla birlikte AB'nin yaptırım listesindeki toplam kişi sayısı 65'e, kuruluş sayısı 14'e çıkmış oldu.
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