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https://tr.sputniknews.com/20220421/abd-adalet-bakanligi-maske-zorunlulugunu-kaldiran-mahkeme-kararini-temyize-goturecek-1055727419.html
ABD Adalet Bakanlığı, maske zorunluluğunu kaldıran mahkeme kararını temyize götürecek
ABD Adalet Bakanlığı, maske zorunluluğunu kaldıran mahkeme kararını temyize götürecek
ABD Adalet Bakanlığı, federal bir yargıcın 'maske zorunluluğunu kaldıran' kararını temyiz mahkemesine taşıyacağını açıkladı. 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T06:07+0300
2022-04-21T06:08+0300
koronavirüs
abd
abd adalet bakanlığı
koronavirüs
maske zorunluluğu
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ABD'deki maske takma zorunluluğuna ilişkin toplumsal ve siyasi tartışmalar, Adalet Bakanlığının da olaya dahil olmasıyla yeni bir aşamaya taşınıyor.Önceki gün Florida'daki Federal Yargıç Kathryn Kimball Mizelle'nin aldığı maske takma zorunluluğunu iptal eden kararına, ülkede bu yöndeki düzenlemeyi yapan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) itiraz ettiğini duyurdu.CDC, toplu taşıma araçlarında maske kullanılmasının halen gerekli olduğuna inandığını ve Adalet Bakanlığının devreye girmesi gerektiğini açıkladı.ABD Adalet Bakanlığı Sözcüsü Antony Coley ise bu açıklamadan kısa süre sonra bakanlığın resmi Twitter hesabından bir açıklama yaparak, federal yargıcın kararını temyize götüreceklerini ve ilk bildirimi yaptıklarını bildirdi.ABD'de maske zorunluluğu tartışması bitmiyorABD'de uzunca bir süredir Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında tartışmalara neden olan maske takma zorunluluğu, 13 Nisan'da ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından 3 Mayıs'a kadar uzatılmış, Cumhuriyetçiler bu karara yoğun tepki göstermişti.18 Nisan’da ise Florida'nın Tampa şehrindeki Federal Yargıç Kathryn Kimball Mizelle, 3 Mayıs'a kadar uzatılan "maske zorunluluğu" kuralının CDC'nin "yetkilerini aştığı" hükmünü vererek iptal etmişti.Aynı gün ABD'nin önde gelen hava yolu firmaları, federal mahkemenin maske zorunluluğunu düzenleyen son kararına uyarak, uçuşlarında uygulanan maske zorunluluğunu kaldırdığını duyurmuş, bu karar sosyal medyada farklı tepkilere neden olmuştu.Demokratlar, eski Başkan Donald Trump döneminde atanan Federal Yargıç Mizelle'ye "siyasi davrandığı" gerekçesiyle tepki gösterirken, Cumhuriyetçiler ise federal bir yargıca bu şekilde tepki gösteren Liberal Demokratları eleştiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20210514/abd-temsilciler-meclisinde-maskeye-veda-kutlamasi-1044504773.html
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abd, abd adalet bakanlığı, koronavirüs, maske zorunluluğu

ABD Adalet Bakanlığı, maske zorunluluğunu kaldıran mahkeme kararını temyize götürecek

06:07 21.04.2022 (güncellendi: 06:08 21.04.2022)
© REUTERS / JEENAH MOONABD - Central Park - maske - koronavirüs
ABD - Central Park - maske - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© REUTERS / JEENAH MOON
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ABD Adalet Bakanlığı, federal bir yargıcın 'maske zorunluluğunu kaldıran' kararını temyiz mahkemesine taşıyacağını açıkladı.
ABD'deki maske takma zorunluluğuna ilişkin toplumsal ve siyasi tartışmalar, Adalet Bakanlığının da olaya dahil olmasıyla yeni bir aşamaya taşınıyor.
Önceki gün Florida'daki Federal Yargıç Kathryn Kimball Mizelle'nin aldığı maske takma zorunluluğunu iptal eden kararına, ülkede bu yöndeki düzenlemeyi yapan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) itiraz ettiğini duyurdu.
CDC, toplu taşıma araçlarında maske kullanılmasının halen gerekli olduğuna inandığını ve Adalet Bakanlığının devreye girmesi gerektiğini açıkladı.
ABD Adalet Bakanlığı Sözcüsü Antony Coley ise bu açıklamadan kısa süre sonra bakanlığın resmi Twitter hesabından bir açıklama yaparak, federal yargıcın kararını temyize götüreceklerini ve ilk bildirimi yaptıklarını bildirdi.
ABD Temsilciler Meclisi’nde 'maskeye veda' kutlaması - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2021
DÜNYA
ABD Temsilciler Meclisi’nde 'maskeye veda' kutlaması
14 Mayıs 2021, 18:17

ABD'de maske zorunluluğu tartışması bitmiyor

ABD'de uzunca bir süredir Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında tartışmalara neden olan maske takma zorunluluğu, 13 Nisan'da ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından 3 Mayıs'a kadar uzatılmış, Cumhuriyetçiler bu karara yoğun tepki göstermişti.
18 Nisan’da ise Florida'nın Tampa şehrindeki Federal Yargıç Kathryn Kimball Mizelle, 3 Mayıs'a kadar uzatılan "maske zorunluluğu" kuralının CDC'nin "yetkilerini aştığı" hükmünü vererek iptal etmişti.
Aynı gün ABD'nin önde gelen hava yolu firmaları, federal mahkemenin maske zorunluluğunu düzenleyen son kararına uyarak, uçuşlarında uygulanan maske zorunluluğunu kaldırdığını duyurmuş, bu karar sosyal medyada farklı tepkilere neden olmuştu.
Demokratlar, eski Başkan Donald Trump döneminde atanan Federal Yargıç Mizelle'ye "siyasi davrandığı" gerekçesiyle tepki gösterirken, Cumhuriyetçiler ise federal bir yargıca bu şekilde tepki gösteren Liberal Demokratları eleştiriyor.
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