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ABD Kongresi 'potansiyel tehdit oluşturan bir hava aracı' nedeniyle boşaltıldı
ABD Kongresi 'potansiyel tehdit oluşturan bir hava aracı' nedeniyle boşaltıldı
ABD Kongre Polisi, Kongre yerleşkesinin "potansiyel tehdit oluşturan bir hava aracı" nedeniyle boşaltılması talimatı verdi. 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T01:58+0300
2022-04-21T02:27+0300
dünya
abd
abd kongresi
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Kongre Polisinden yapılan yazılı açıklamada, "Kongre Polisi, Kongre yerleşkesine muhtemel bir tehdit oluşturan bir hava aracını takip ediyor" ifadesine yer verildi.Açıklamada, Kongre ana binası ve çevresindeki birçok binanın boşaltılması talimatı verildi.İlk talimattan dakikalar sonra Kongre Polisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Bu akşam üzeri Kongre yerleşkesi önlem amaçlı boşaltıldı. Şu anda Kongreye yönelik bir tehdit yok. Detayları paylaşacağız." ifadesi kullanıldı.Öte yandan, CNN'e konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen iki kişi de küçük bir uçağın Kongre yakınlarında uçtuğunu ve uçaktaki 2 kişinin Kongre yakınlarında bulunan Nationals Park'a paraşütle indiğini kaydetti.
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abd, abd kongresi

ABD Kongresi 'potansiyel tehdit oluşturan bir hava aracı' nedeniyle boşaltıldı

01:58 21.04.2022 (güncellendi: 02:27 21.04.2022)
© AA ABD Kongresi, aşırı sağcı grupların gösterisi nedeniyle tekrar demir çitle çevrildi
 ABD Kongresi, aşırı sağcı grupların gösterisi nedeniyle tekrar demir çitle çevrildi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© AA
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ABD Kongre Polisi, Kongre yerleşkesinin "potansiyel tehdit oluşturan bir hava aracı" nedeniyle boşaltılması talimatı verdi.
Kongre Polisinden yapılan yazılı açıklamada, "Kongre Polisi, Kongre yerleşkesine muhtemel bir tehdit oluşturan bir hava aracını takip ediyor" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Kongre ana binası ve çevresindeki birçok binanın boşaltılması talimatı verildi.
İlk talimattan dakikalar sonra Kongre Polisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Bu akşam üzeri Kongre yerleşkesi önlem amaçlı boşaltıldı. Şu anda Kongreye yönelik bir tehdit yok. Detayları paylaşacağız." ifadesi kullanıldı.
Öte yandan, CNN'e konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen iki kişi de küçük bir uçağın Kongre yakınlarında uçtuğunu ve uçaktaki 2 kişinin Kongre yakınlarında bulunan Nationals Park'a paraşütle indiğini kaydetti.
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