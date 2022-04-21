https://tr.sputniknews.com/20220421/abd-kongresi-potansiyel-tehdit-olusturan-bir-hava-araci-nedeniyle-bosaltiliyor-1055726453.html

ABD Kongresi 'potansiyel tehdit oluşturan bir hava aracı' nedeniyle boşaltıldı

ABD Kongresi 'potansiyel tehdit oluşturan bir hava aracı' nedeniyle boşaltıldı

ABD Kongre Polisi, Kongre yerleşkesinin "potansiyel tehdit oluşturan bir hava aracı" nedeniyle boşaltılması talimatı verdi. 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T01:58+0300

2022-04-21T01:58+0300

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dünya

abd

abd kongresi

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Kongre Polisinden yapılan yazılı açıklamada, "Kongre Polisi, Kongre yerleşkesine muhtemel bir tehdit oluşturan bir hava aracını takip ediyor" ifadesine yer verildi.Açıklamada, Kongre ana binası ve çevresindeki birçok binanın boşaltılması talimatı verildi.İlk talimattan dakikalar sonra Kongre Polisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Bu akşam üzeri Kongre yerleşkesi önlem amaçlı boşaltıldı. Şu anda Kongreye yönelik bir tehdit yok. Detayları paylaşacağız." ifadesi kullanıldı.Öte yandan, CNN'e konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen iki kişi de küçük bir uçağın Kongre yakınlarında uçtuğunu ve uçaktaki 2 kişinin Kongre yakınlarında bulunan Nationals Park'a paraşütle indiğini kaydetti.

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abd, abd kongresi