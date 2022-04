ABD ve Polonya savunma bakanları Ukrayna'yı görüştü

https://tr.sputniknews.com/20220421/abd-ve-polonya-savunma-bakanlari-ukraynayi-gorustu-1055728600.html

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'ya yönelik yardım çabalarını ve ABD-Polonya savunma ilişkisini görüşmek üzere Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak... 21.04.2022, Sputnik Türkiye

Görüşme öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Austin, Polonya’nın bağımsızlığı için savaşan ve başkalarına bağımsızlıkları için yardım eden uzun geçmişe sahip olduğunu söyledi.Austin, şöyle devam etti:"Sayın Bakan, Polonya (Rusya’nın Ukrayna’yı) işgalden bu yana geçen birkaç ayda bu ruhu bir kez daha gösterdi. Ukrayna halkının ülkeleri için savaşmasına ve savaşın dehşetinden kaçmasına yardım ettiniz. İstilacı Rus güçlerine karşı başarılı şekilde savaşmaya devam etmesine yardımcı olmak için Ukrayna ordusuna çok ihtiyaç duyulan güvenlik yardımını sağladınız. ABD'den ve dünyanın dört bir yanından, diğer NATO müttefiklerinden ve ortaklarından gelen güvenlik yardımının sağlanmasını kolaylaştırma konusunda önemli bir rol oynadınız.”Polonya halkının şiddetten kaçan milyonlarca Ukraynalıya evini açtığını vurgulayan Austin, tüm bu desteklerden dolayı Varşova yönetimine teşekkür etti."Endişeyle her gün Ukrayna'daki Rus saldırılarını gözlemliyoruz"Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, açıklamasında, “Polonya ile ABD arasındaki ilişkilerin her zamankinden daha güçlü olması beni çok memnun ediyor. Son görüşmelerimiz ve sayısız toplantımız bunu açıkça gösteriyor.” değerlendirmesinde bulundu.Rusya’nın Ukrayna'ya “haksız ve sebepsiz” savaş açtığına işaret eden Blaszczak, “Bu haksız ve sebepsiz savaş, Rusya'nın Avrupa-Atlantik düzeninin temellerini sarsma ve kırma girişimidir ve Polonya için Avrupa ve müttefiklerimizin güvenliğine büyük meydan okumadır. Büyük bir endişeyle her gün Ukrayna'daki Rus saldırılarını gözlemliyoruz.” diye konuştu."Polonya, güvenliğini çok ciddiye alıyor"Polonyalı Bakan, ABD’nin NATO’nun doğu kanadına takviye yapmasından memnun olduklarını belirterek, bunun Rusya’nın NATO’ya yönelik olası girişimine karşı önemli bir önlem olduğunu dile getirdi.ABD ile iş birliklerini daha da ileriye taşımak istediklerinin altını çizen Blaszczak, ABD ile yakın zamanda 250 Abrams tipi tank alımı için anlaşma imzaladığını hatırlattı.Blaszczak, şunları kaydetti:"Polonya, güvenliğini çok ciddiye alıyor. Bu nedenle Rusya'nın Ukrayna'yı işgali karşısında silahlı kuvvetlerimizin güçlendirilmesini kolaylaştıracak yeni bir yasayı şimdiden uygulamaya koyduk. Önümüzdeki yıldan itibaren savunma bütçemizi GSYİH'nin yüzde 3'üne kadar artıracağız. Bu çaba, çok büyük ve birçok alanda yatırım gerektiriyor. ABD ile yakın iş birliğinin bu takviye planını yalnızca Polonya için değil genel olarak NATO'nun bugünün ve yarının tehditleriyle mücadele etme yeteneğini geliştirmeye de katkı sağlayacağına inanıyorum."Ukrayna’ya askeri destekToplantı sonrasında Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada da iki bakanın, Ukrayna’ya askeri desteği konuştuğu aktarıldı.Açıklamaya göre, Polonya ordusunun Avrupa'nın en yetenekli ordularından biri haline gelmesine yardımcı olmak için iş birliği ele alındı.

