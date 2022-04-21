https://tr.sputniknews.com/20220421/abdden-rus-gemilerine-yasak-1055748283.html
ABD'den Rus gemilerine yasak
ABD'den Rus gemilerine yasak
ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna'ya yeni yardım, Rusya'ya yeni yaptırım açıkladı. 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T17:18+0300
2022-04-21T17:18+0300
2022-04-21T17:45+0300
ukrayna krizi
joe biden
rusya
ukrayna
abd
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* Ukrayna'ya ilave 500 milyon dolarlık doğrudan ekonomik yardım, ilave 800 milyon dolarlık askeri yardım yapacağız. * Kongre'den Ukrayna'ya ilave silah ve cephane gönderilmesi için daha fazla bütçe çıkarılmasını talep edeceğim, zira varolan fonlar tükenme noktasına geldi. * Cesur Ukraynalı savaşçılara kesintisiz silah ve mühimmat akışını sağlamak için gelecek hafta Kongre'ye ek bir bütçe talebi göndereceğim ki, Ukrayna'yı bu mücadele süresince ayakta tutabilelim.* AB'nin izinden giderek Rusya bağlantılı tüm gemilerin ABD limanlarına yanaşmasını yasaklayacağım. Bu, Rus kuruluşlarının sahibi olduğu veya işlettiği Rus bayrağı taşıyan tüm gemiler için geçerlidir.
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joe biden, rusya, ukrayna, abd
ABD'den Rus gemilerine yasak
17:18 21.04.2022 (güncellendi: 17:45 21.04.2022) Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna'ya yeni yardım, Rusya'ya yeni yaptırım açıkladı.
* Ukrayna'ya ilave 500 milyon dolarlık doğrudan ekonomik yardım, ilave 800 milyon dolarlık askeri yardım yapacağız.
* Kongre'den Ukrayna'ya ilave silah ve cephane gönderilmesi için daha fazla bütçe çıkarılmasını talep edeceğim, zira varolan fonlar tükenme noktasına geldi.
* Cesur Ukraynalı savaşçılara kesintisiz silah ve mühimmat akışını sağlamak için gelecek hafta Kongre'ye ek bir bütçe talebi göndereceğim ki, Ukrayna'yı bu mücadele süresince ayakta tutabilelim.
* AB'nin izinden giderek Rusya bağlantılı tüm gemilerin ABD limanlarına yanaşmasını yasaklayacağım. Bu, Rus kuruluşlarının sahibi olduğu veya işlettiği Rus bayrağı taşıyan tüm gemiler için geçerlidir.