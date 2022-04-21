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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220421/abdden-rus-gemilerine-yasak-1055748283.html
ABD'den Rus gemilerine yasak
ABD'den Rus gemilerine yasak
ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna'ya yeni yardım, Rusya'ya yeni yaptırım açıkladı. 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T17:18+0300
2022-04-21T17:45+0300
ukrayna krizi
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* Ukrayna'ya ilave 500 milyon dolarlık doğrudan ekonomik yardım, ilave 800 milyon dolarlık askeri yardım yapacağız. * Kongre'den Ukrayna'ya ilave silah ve cephane gönderilmesi için daha fazla bütçe çıkarılmasını talep edeceğim, zira varolan fonlar tükenme noktasına geldi. * Cesur Ukraynalı savaşçılara kesintisiz silah ve mühimmat akışını sağlamak için gelecek hafta Kongre'ye ek bir bütçe talebi göndereceğim ki, Ukrayna'yı bu mücadele süresince ayakta tutabilelim.* AB'nin izinden giderek Rusya bağlantılı tüm gemilerin ABD limanlarına yanaşmasını yasaklayacağım. Bu, Rus kuruluşlarının sahibi olduğu veya işlettiği Rus bayrağı taşıyan tüm gemiler için geçerlidir.
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joe biden, rusya, ukrayna, abd

ABD'den Rus gemilerine yasak

17:18 21.04.2022 (güncellendi: 17:45 21.04.2022)
© AFP 2022 / MANDEL NGANJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna'ya yeni yardım, Rusya'ya yeni yaptırım açıkladı.
* Ukrayna'ya ilave 500 milyon dolarlık doğrudan ekonomik yardım, ilave 800 milyon dolarlık askeri yardım yapacağız.
* Kongre'den Ukrayna'ya ilave silah ve cephane gönderilmesi için daha fazla bütçe çıkarılmasını talep edeceğim, zira varolan fonlar tükenme noktasına geldi.
* Cesur Ukraynalı savaşçılara kesintisiz silah ve mühimmat akışını sağlamak için gelecek hafta Kongre'ye ek bir bütçe talebi göndereceğim ki, Ukrayna'yı bu mücadele süresince ayakta tutabilelim.
* AB'nin izinden giderek Rusya bağlantılı tüm gemilerin ABD limanlarına yanaşmasını yasaklayacağım. Bu, Rus kuruluşlarının sahibi olduğu veya işlettiği Rus bayrağı taşıyan tüm gemiler için geçerlidir.
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