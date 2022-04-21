Afganistan'ın kuzeyinde Hz. Ali Türbesi etrafına kurulu Mezar-ı Şerif kenti, bir caminin içinde meydana gelen patlamayla sarsıldı. İlk belirlemelere göre en az 5 kişinin öldüğünü, 65 kişinin yaralandığını duyuran Afgan haber kanalı Tolo, ölü-yaralı sayısının artabileceğini belirtti. Görgü tanıkları, patlama sırasında camide onlarca kişinin ibadette bulunduğunu belirtti.

ABD'nin çekilmesiyle ağustosta Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'da etnik-dini azınlıkları hedef alan saldırılar tırmanışa geçti. Bu kez kuzeyin multi... 21.04.2022, Sputnik Türkiye

Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentindeki bir camide patlama: En az 5 ölü, 65 yaralı

Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentindeki bir camide patlama: En az 5 ölü, 65 yaralı

Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentindeki bir camide patlama: En az 5 ölü, 65 yaralı

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ABD'nin çekilmesiyle ağustosta Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'da etnik-dini azınlıkları hedef alan saldırılar tırmanışa geçti. Bu kez kuzeyin multi etnik şehri Mezar-ı Şerif'te bir camide patlama meydana geldi. İlk haberlere göre en az 5 kişi öldü, 65 kişi yaralandı.