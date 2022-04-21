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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220421/afganistanin-mezar-i-serif-kentindeki-bir-camide-patlama-en-az-5-olu-65-yarali-1055736948.html
Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentindeki bir camide patlama: En az 5 ölü, 65 yaralı
Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentindeki bir camide patlama: En az 5 ölü, 65 yaralı
ABD'nin çekilmesiyle ağustosta Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'da etnik-dini azınlıkları hedef alan saldırılar tırmanışa geçti. Bu kez kuzeyin multi... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T12:50+0300
2022-04-21T13:05+0300
taliban kontrolünde afganistan
mezar-ı şerif
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Afganistan'ın kuzeyinde Hz. Ali Türbesi etrafına kurulu Mezar-ı Şerif kenti, bir caminin içinde meydana gelen patlamayla sarsıldı. İlk belirlemelere göre en az 5 kişinin öldüğünü, 65 kişinin yaralandığını duyuran Afgan haber kanalı Tolo, ölü-yaralı sayısının artabileceğini belirtti. Görgü tanıkları, patlama sırasında camide onlarca kişinin ibadette bulunduğunu belirtti.
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mezar-ı şerif

Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentindeki bir camide patlama: En az 5 ölü, 65 yaralı

12:50 21.04.2022 (güncellendi: 13:05 21.04.2022)
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ABD'nin çekilmesiyle ağustosta Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'da etnik-dini azınlıkları hedef alan saldırılar tırmanışa geçti. Bu kez kuzeyin multi etnik şehri Mezar-ı Şerif'te bir camide patlama meydana geldi. İlk haberlere göre en az 5 kişi öldü, 65 kişi yaralandı.
Afganistan'ın kuzeyinde Hz. Ali Türbesi etrafına kurulu Mezar-ı Şerif kenti, bir caminin içinde meydana gelen patlamayla sarsıldı.
İlk belirlemelere göre en az 5 kişinin öldüğünü, 65 kişinin yaralandığını duyuran Afgan haber kanalı Tolo, ölü-yaralı sayısının artabileceğini belirtti.
Görgü tanıkları, patlama sırasında camide onlarca kişinin ibadette bulunduğunu belirtti.
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