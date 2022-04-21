https://tr.sputniknews.com/20220421/almanya-portekiz-ve-ispanya-liderlerinden-cumhurbaskani-secimi-oncesi-macrona-destek-1055753276.html
Almanya, Portekiz ve İspanya liderlerinden cumhurbaşkanı seçimi öncesi Macron'a destek
Almanya, Portekiz ve İspanya liderlerinden cumhurbaşkanı seçimi öncesi Macron'a destek
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Portekiz Başbakanı Antonio Costa ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fransa'da 24 Nisan'da düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T21:27+0300
2022-04-21T21:27+0300
2022-04-21T21:27+0300
emmanuel macron
fransa
seçim
dünya
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Scholz, Costa ve Sanchez'ın kaleme aldığı ortak bildiri Fransız Le Monde gazetesinde yayımlandı.Bildiride, Fransız halkının tercihinin Fransa ve Avrupa için önemli olduğu, bir tarafta Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) ile daha güçlü olacağına inanan demokrat bir aday, diğer tarafta özgürlük ve demokrasiye saldıranların yanında yer alan aşırı sağcı bir aday olduğu belirtildi.Fransa'nın AB projesinin merkezinde yer aldığı ifade edilen bildiride, Kovid-19 salgını döneminde Fransa ile Avrupa'nın dayanışması için seferber olunduğu aktarıldı.Bildiride, Avrupa'nın ortak değerlerini savunan Fransa'ya ihtiyaç olduğu belirtilerek, Fransızların 24 Nisan'daki seçimde bu Fransa'yı seçeceği ümit edildi.Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda yarışacak.
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emmanuel macron, fransa, seçim
Almanya, Portekiz ve İspanya liderlerinden cumhurbaşkanı seçimi öncesi Macron'a destek
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Portekiz Başbakanı Antonio Costa ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fransa'da 24 Nisan'da düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu öncesinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a destek verdi.
Scholz, Costa ve Sanchez'ın kaleme aldığı ortak bildiri Fransız Le Monde gazetesinde yayımlandı.
Bildiride, Fransız halkının tercihinin Fransa ve Avrupa için önemli olduğu, bir tarafta Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) ile daha güçlü olacağına inanan demokrat bir aday, diğer tarafta özgürlük ve demokrasiye saldıranların yanında yer alan aşırı sağcı bir aday olduğu belirtildi.
Fransa'nın AB projesinin merkezinde yer aldığı ifade edilen bildiride, Kovid-19 salgını döneminde Fransa ile Avrupa'nın dayanışması için seferber olunduğu aktarıldı.
Bildiride, Avrupa'nın ortak değerlerini savunan Fransa'ya ihtiyaç olduğu belirtilerek, Fransızların 24 Nisan'daki seçimde bu Fransa'yı seçeceği ümit edildi.
Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda yarışacak.