https://tr.sputniknews.com/20220421/almanya-portekiz-ve-ispanya-liderlerinden-cumhurbaskani-secimi-oncesi-macrona-destek-1055753276.html

Almanya, Portekiz ve İspanya liderlerinden cumhurbaşkanı seçimi öncesi Macron'a destek

Almanya, Portekiz ve İspanya liderlerinden cumhurbaşkanı seçimi öncesi Macron'a destek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Portekiz Başbakanı Antonio Costa ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fransa'da 24 Nisan'da düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi... 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T21:27+0300

2022-04-21T21:27+0300

2022-04-21T21:27+0300

emmanuel macron

fransa

seçim

dünya

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Scholz, Costa ve Sanchez'ın kaleme aldığı ortak bildiri Fransız Le Monde gazetesinde yayımlandı.Bildiride, Fransız halkının tercihinin Fransa ve Avrupa için önemli olduğu, bir tarafta Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) ile daha güçlü olacağına inanan demokrat bir aday, diğer tarafta özgürlük ve demokrasiye saldıranların yanında yer alan aşırı sağcı bir aday olduğu belirtildi.Fransa'nın AB projesinin merkezinde yer aldığı ifade edilen bildiride, Kovid-19 salgını döneminde Fransa ile Avrupa'nın dayanışması için seferber olunduğu aktarıldı.Bildiride, Avrupa'nın ortak değerlerini savunan Fransa'ya ihtiyaç olduğu belirtilerek, Fransızların 24 Nisan'daki seçimde bu Fransa'yı seçeceği ümit edildi.Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda yarışacak.

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emmanuel macron, fransa, seçim