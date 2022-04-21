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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220421/almanya-ukraynaya-tank-dahil-agir-silah-tedariki-icin-dogu-avrupa-ile-swap-anlasmasi-yapiyor-1055754324.html
Almanya, Ukrayna'ya tank dahil ağır silah tedariki için Doğu Avrupa ile 'swap' anlaşması yapıyor
Almanya, Ukrayna'ya tank dahil ağır silah tedariki için Doğu Avrupa ile 'swap' anlaşması yapıyor
Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Hür Demokratlardan oluşan Alman hükümeti, Alman tankları isteyen Ukrayna'ya ağır silah tedariki için halka değişim sistemi icat... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T22:22+0300
2022-04-21T22:25+0300
ukrayna krizi
almanya
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ABD ile diğer müttefiklerinin silah yardımı yağdırdığı Ukrayna'nın Alman ordusunun kullandığı ağır silahlarla ilgili taleplerini karşılamadığı için eleştiri bombardımanı altındaki Şansölye Olaf Scholz, kendi formülünü hayata geçirmek için ilk adımı attı.Daha önce Ukrayna'ya doğrudan Alman ordu stoklarından silah ve ekipman tedariki imkanının kalmadığını açıklamış olan Savunma Bakanı Christiane Lambrecht, Ukrayna'ya silah tedarikinde halka değişim sistemine başvuracaklarını duyurdu.Lambrecht, halka değişim sistemiyle amacın özellikle Sovyet dönemine ait silahların Ukrayna'ya teslim edilerek Ukraynalı askerlerin özel eğitim almadan ve zaman kaybetmeden bunları kullanabilmesi olduğunu belirtti.Rusya'nın operasyon düzenlediği Ukrayna açısından 'gelecek iki haftanın kritik önemde olduğunu' dile getiren Lambrecht, "Putin ve Rusya'nın kazanmasına izin veremeyiz. O nedenle Ukrayna'ya destek vermek önemli" dedi.Halka değişim sistemi, özellikle eski Doğu Bloku ülkelerinin ellerinde kalan Sovyet silahlarının Ukrayna'ya verilmesi, bunun onlarda doğuracağı boşlukların, Alman ordusunun ileri tarihli teslimatlarıyla aşamalı kapatılmasını öngörüyor. Bu kapsamda ilkin Slovenya'da bulunan ve Ukrayna ordusunun da kullandığı T-72 tipi tanklar Kiev'e gönderilecek. Slovenya da buna karşılık olarak Almanya'dan Alman ordusunun mekanize piyade birliklerinin (Panzergrenadier/Pzg) zırhlı savaş aracı Marder ile zırhlı personel taşıyıcısı Fuchs alacak.Ancak Alman haber kanalları, Slovenya'nın da Puma ve Boxer zırhlı araçları, Leopard 2 muharebe tankları dahil daha modern donanım talep ettiğini duyurdu. Ukrayna'ya tankların kullandığı 155mm'lik kundağı motorlu öbüs olan Panzerhaubitze 2000'i ise Alman ordusunun stoklarında kalmaması gerekçesiyle Hollanda tedarik edecek, ancak bunları kullanma eğitimini Almanya verecek. Alman haber ajansı DPA, Almanya'nın bugüne kadar Ukrayna'ya 2 bin 500 uçaksavar füzesi, 900 tanksavar roketatar, 100 makineli tüfek, 100 bin el bombası, 2 bin mayın, 5 bin 300 patlayıcı ve ağır makineli tüfeklere kadar küçük silahlar için çeşitli kalibrelerde 16 milyondan fazla mühimmat teslim ettiğini yazdı.
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Almanya, Ukrayna'ya tank dahil ağır silah tedariki için Doğu Avrupa ile 'swap' anlaşması yapıyor

22:22 21.04.2022 (güncellendi: 22:25 21.04.2022)
© Sputnik / Алексей КуденкоТ-72 - tank
Т-72 - tank - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© Sputnik / Алексей Куденко
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Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Hür Demokratlardan oluşan Alman hükümeti, Alman tankları isteyen Ukrayna'ya ağır silah tedariki için halka değişim sistemi icat etti. Savunma Bakanı Lambrecht'in açıkladığı sistemle ilk etapta Ukrayna ordusunun da kullandığı T-72 tipi tankları Kiev'e gönderecek Slovenya, Almanya'dan zırhlı Marder ile Fuchs alacak.
ABD ile diğer müttefiklerinin silah yardımı yağdırdığı Ukrayna'nın Alman ordusunun kullandığı ağır silahlarla ilgili taleplerini karşılamadığı için eleştiri bombardımanı altındaki Şansölye Olaf Scholz, kendi formülünü hayata geçirmek için ilk adımı attı.
Daha önce Ukrayna'ya doğrudan Alman ordu stoklarından silah ve ekipman tedariki imkanının kalmadığını açıklamış olan Savunma Bakanı Christiane Lambrecht, Ukrayna'ya silah tedarikinde halka değişim sistemine başvuracaklarını duyurdu.
Lambrecht, halka değişim sistemiyle amacın özellikle Sovyet dönemine ait silahların Ukrayna'ya teslim edilerek Ukraynalı askerlerin özel eğitim almadan ve zaman kaybetmeden bunları kullanabilmesi olduğunu belirtti.
Rusya'nın operasyon düzenlediği Ukrayna açısından 'gelecek iki haftanın kritik önemde olduğunu' dile getiren Lambrecht, "Putin ve Rusya'nın kazanmasına izin veremeyiz. O nedenle Ukrayna'ya destek vermek önemli" dedi.
Halka değişim sistemi, özellikle eski Doğu Bloku ülkelerinin ellerinde kalan Sovyet silahlarının Ukrayna'ya verilmesi, bunun onlarda doğuracağı boşlukların, Alman ordusunun ileri tarihli teslimatlarıyla aşamalı kapatılmasını öngörüyor.
Bu kapsamda ilkin Slovenya'da bulunan ve Ukrayna ordusunun da kullandığı T-72 tipi tanklar Kiev'e gönderilecek. Slovenya da buna karşılık olarak Almanya'dan Alman ordusunun mekanize piyade birliklerinin (Panzergrenadier/Pzg) zırhlı savaş aracı Marder ile zırhlı personel taşıyıcısı Fuchs alacak.
Ancak Alman haber kanalları, Slovenya'nın da Puma ve Boxer zırhlı araçları, Leopard 2 muharebe tankları dahil daha modern donanım talep ettiğini duyurdu.
Ukrayna'ya tankların kullandığı 155mm'lik kundağı motorlu öbüs olan Panzerhaubitze 2000'i ise Alman ordusunun stoklarında kalmaması gerekçesiyle Hollanda tedarik edecek, ancak bunları kullanma eğitimini Almanya verecek.
Alman haber ajansı DPA, Almanya'nın bugüne kadar Ukrayna'ya 2 bin 500 uçaksavar füzesi, 900 tanksavar roketatar, 100 makineli tüfek, 100 bin el bombası, 2 bin mayın, 5 bin 300 patlayıcı ve ağır makineli tüfeklere kadar küçük silahlar için çeşitli kalibrelerde 16 milyondan fazla mühimmat teslim ettiğini yazdı.
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