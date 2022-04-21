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SON DAKİKA| Avrasya Tüneli motosiklet trafiğine açılıyor
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https://tr.sputniknews.com/20220421/avrasya-tuneli-motosiklet-trafigine-aciliyor-1055733609.html
Avrasya Tüneli motosiklet trafiğine açılıyor
Avrasya Tüneli motosiklet trafiğine açılıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli’nin motosiklet trafiğine açılacağını açıkladı. 21.04.2022, Sputnik Türkiye
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Avrasya Tüneli’ni 1 Mayıs itibariyle, motosiklet trafiğine açıyoruz” dedi.
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adil karaismailoğlu, avrasya tüneli, istanbul

Avrasya Tüneli motosiklet trafiğine açılıyor

11:35 21.04.2022
© AAAvrasya Tüneli
Avrasya Tüneli - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli’nin motosiklet trafiğine açılacağını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Avrasya Tüneli’ni 1 Mayıs itibariyle, motosiklet trafiğine açıyoruz” dedi.
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