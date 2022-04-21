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Avrasya Tüneli motosiklet trafiğine açılıyor
Avrasya Tüneli motosiklet trafiğine açılıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli’nin motosiklet trafiğine açılacağını açıkladı. 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T11:35+0300
2022-04-21T11:35+0300
2022-04-21T11:35+0300
türkiye
adil karaismailoğlu
avrasya tüneli
istanbul
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Avrasya Tüneli’ni 1 Mayıs itibariyle, motosiklet trafiğine açıyoruz” dedi.
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adil karaismailoğlu, avrasya tüneli, istanbul
Avrasya Tüneli motosiklet trafiğine açılıyor
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Ayrıntılar geliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli’nin motosiklet trafiğine açılacağını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Avrasya Tüneli’ni 1 Mayıs itibariyle, motosiklet trafiğine açıyoruz” dedi.