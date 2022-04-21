https://tr.sputniknews.com/20220421/aym-secim-kanunu-itirazini-kabul-etti-1055736341.html

AYM seçim kanunu itirazını kabul etti

AYM seçim kanunu itirazını kabul etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin yüksek yargıya taşıdığı seçim kanunun bazı maddelerinin iptali isteminin ilk incelemesini tamamladı. Başvuruda eksiklik... 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T12:38+0300

2022-04-21T12:38+0300

2022-04-21T12:58+0300

aym

türkiye

seçim kanunu teklifi

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AYM, Başvuruda eksiklik görmeyen yüksek mahkeme, iptal istemini esastan görüşme kararı aldı.AK Parti ve MHP’nin Meclis’e getirdiği seçim kanununda değişiklileri içeren kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından CHP itirazını yüksek yargıya taşımıştı.CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda; il ve ilçe seçim kurullarının oluşumu, kıdemli hakimler yerine birinci sınıf hakimler arasından kura çekimi ve üç ay içinde seçim kurullarının yeniden oluşturulmasının anayasaya aykırılık taşıdığı gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edilmişti. CHP’nin iptal edilmesini talep ettiği bir diğer madde ise, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan düzenlemeye ilişkin olmuştu.

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aym, seçim kanunu teklifi