https://tr.sputniknews.com/20220421/bakan-bilgin-ozellikle-enflasyon-surecinin-tahribatlarina-karsi-temmuzda-duzenlemeleri-yapacagiz-1055754862.html

Bakan Bilgin: Özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı temmuz'da düzenlemeleri yapacağız

Bakan Bilgin: Özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı temmuz'da düzenlemeleri yapacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki temmuz ayında yeniden işçilerimizi, kamu... 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T22:48+0300

2022-04-21T22:48+0300

2022-04-21T23:12+0300

türkiye

vedat bilgin

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

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Bakan Bilgin, Süleyman Demirel Kongre Merkezi'nde düzenlenen Isparta Valiliği İl Özel İdare çalışanları iftar programında, Türkiye'nin, her köşesi, köyüyle, şehriyle zenginliklerle dolu bir ülke olduğunu söyledi.Ülkenin en büyük zenginliğinin insanları olduğuna dikkati çeken Bilgin, insanların geleceği ümitle baktığını, bu topraklarda bin yıldır yaşamanın bilincinde olduklarını kaydetti.Bilgin, bu milletin çocuğu olmanın, içinde yaşamanın, siyasetçisi olmanın gurur verici olduğunu dile getirerek, "Bizim görevimiz sizlere hizmet etmektir." dedi.İşçilerin, çalışanların, memurların, emeklilerin çalışma hayatının önemli sosyal ortakları olduğunu aktaran Bilgin, Türkiye'nin her alanında ihtiyacı olan bütün yurttaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere görevli olduklarının bilinciyle hareket ettiklerini vurguladı.Bilgin, devlet anlayışlarının milletle birlik olmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:Çalışma hayatının bir başka yönünün çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını korumak olduğuna işaret eden Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:Çalışma şartlarının bozulduğu ortamda Türkiye Cumhuriyeti'nin çalışanlarının ücretlerini de ödediğini dile getiren Bilgin, "Dolayısıyla biz sağlık sisteminin yanı sıra sosyal servislerle de hizmetlerle de bu süreçte insanlarımızın hizmetine koştuk. Salgın sürecini rahatlıkla rehabilite edebilmek için esnaftan işçiye, işverene birçok destek sunduk. Sadece bakanlığımız bünyesinde sunduğumuz bu desteklerin mali portresi yaklaşık 70 milyar lira civarındadır. " dedi.Enflasyonist ortamda çalışanları ve emeklileri korumaya çalıştıklarına dikkati çeken Bilgin, şunları kaydetti:Asgari ücreti de aralıkta yeniden gündeme alacaklarını belirten Bilgin, "O tarih geldiği zaman bütün bu şartları dikkate alarak yeniden asgari ücreti değerlendirirken de Türkiye'nin çalışanlarını koruyacak bir seviyede belirleyeceğimizi şimdiden ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.'Türkiye'nin refahını artırarak enflasyonu yenme konusunda kararlıyız'Ekonomik şartların bütün insanların, çalışanların üzerinde bir baskı oluşturduğuna değinen Bilgin, "İnanın bunu aşacak güce sahibiz, bunu aşacak güç Türkiye'nin üretim gücüdür. Türkiye, sanayisinin en kötü zamanında yüzde 13 büyüyerek bu süreçten nasıl çıkılacağının, çarkların dönerek Türkiye'nin üretim gücünü artırarak çıkacağının örneklerini vermektedir. Dolayısıyla geleceğe karşı asla kaygı duymuyoruz. Sorunumuz enflasyon, enflasyonist gidişatı kontrol altına almak. Bunu üretim artışıyla, ihracattan değer transferiyle, Türkiye'nin üretim ve ihracat gücüyle, Türkiye'nin refahını artırarak enflasyonu yenme konusunda kararlıyız. Dolayısıyla gelecekten endişemiz yok, uyguladığımız politikalar konusunda güvenimiz var. Enflasyonun çalışanların emeğini olumsuz etkilemesine karşı da sosyal politika tedbirlerinden de asla vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.Bilgin, Türkiye'nin bütün bu şartlara ve bölgede başlayan bir savaşın getirdiği, ekonomik, mali, jeopolitik yükleri üstlenmesine rağmen önündeki hedeflerine yürümekte kararlı olduğunu vurgulayan Bilgin, "Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye hem ekonomideki sorunları hem de jeopolitiğin getirdiği zorunlulukları karşılayacak bir ülkedir. Türkiye büyük bir ülkenin adıdır. Türk milleti büyük bir millettir. Büyük Türkiye yolunda ilerlemememizi ne içeride ne de dışarıda kimse engelleyemez." ifadelerini kullandı.

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vedat bilgin, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı