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Bakan Bozdağ: Saldırıların terör saldırısı olduğu bir gerçek
Bakan Bozdağ: Saldırıların terör saldırısı olduğu bir gerçek
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bozdağ Bursa'daki saldırı ile ilgili, "Saldırıların terör saldırısı... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T16:15+0300
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türkiye
bekir bozdağ
adalet bakanlığı
gaziosmanpaşa
bursa
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bakan Bozdağ Bursa’da yaşanan saldırı hakkında, "1 infaz memuru hayatını kaybetti. Yaralılarımızın durumu iyi. İnfaz koruma memurları çok zor şartlar altında görev yapıyorlar. Faille ilgili güvenlik güçleri yakın takipte, İz sürmeye devam ediyor. İlk verilere göre önemli sonuçlara ulaştıklarını görüyoruz. Çalışma hızlı şekilde devam ediyor. Gaziosmanpaşa’da gerçekleşen saldırı ile Bursa’da yaşanan saldırıların eş zamanlı ve kullanılanlar aynı. Saldırıların terör saldırısı olduğu bir gerçek" dedi.Bozdağ, "Cezaevlerinde işkence yoktur, kötü muamele yoktur. Şu ana kadar iddiaların hepsi asılsız çıktı" ifadelerini kullandı.Kaşıkçı davası kararıCemal Kaşıkçı davası hakkında konuşan Bozdağ, "Cemal Kaşıkçı dosyasında yargılama yapan mahkeme kararı, burada duruşmanın düşmesine dair karar yok. Yargı yetkisinin devri söz konusu değil. Yargılama Suudi Arabistan’da devam edecek" dedi.
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bekir bozdağ, adalet bakanlığı, gaziosmanpaşa, bursa, meclis

Bakan Bozdağ: Saldırıların terör saldırısı olduğu bir gerçek

16:15 21.04.2022
© AAAdalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumundaki iftar programında infaz koruma memurlarıyla bir araya geldi. Bakan Bozdağ, İftar öncesinde bir konuşma yaptı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumundaki iftar programında infaz koruma memurlarıyla bir araya geldi. Bakan Bozdağ, İftar öncesinde bir konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© AA
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bozdağ Bursa'daki saldırı ile ilgili, "Saldırıların terör saldırısı olduğu bir gerçek" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bakan Bozdağ Bursa’da yaşanan saldırı hakkında, "1 infaz memuru hayatını kaybetti. Yaralılarımızın durumu iyi. İnfaz koruma memurları çok zor şartlar altında görev yapıyorlar. Faille ilgili güvenlik güçleri yakın takipte, İz sürmeye devam ediyor. İlk verilere göre önemli sonuçlara ulaştıklarını görüyoruz. Çalışma hızlı şekilde devam ediyor. Gaziosmanpaşa’da gerçekleşen saldırı ile Bursa’da yaşanan saldırıların eş zamanlı ve kullanılanlar aynı. Saldırıların terör saldırısı olduğu bir gerçek" dedi.
Bozdağ, "Cezaevlerinde işkence yoktur, kötü muamele yoktur. Şu ana kadar iddiaların hepsi asılsız çıktı" ifadelerini kullandı.

Kaşıkçı davası kararı

Cemal Kaşıkçı davası hakkında konuşan Bozdağ, "Cemal Kaşıkçı dosyasında yargılama yapan mahkeme kararı, burada duruşmanın düşmesine dair karar yok. Yargı yetkisinin devri söz konusu değil. Yargılama Suudi Arabistan’da devam edecek" dedi.
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