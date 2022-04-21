https://tr.sputniknews.com/20220421/bakan-bozdag-saldirilarin-teror-saldirisi-oldugu-bir-gercek-1055745729.html

Bakan Bozdağ: Saldırıların terör saldırısı olduğu bir gerçek

Bakan Bozdağ: Saldırıların terör saldırısı olduğu bir gerçek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bozdağ Bursa'daki saldırı ile ilgili, "Saldırıların terör saldırısı... 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T16:15+0300

2022-04-21T16:15+0300

2022-04-21T16:15+0300

türkiye

bekir bozdağ

adalet bakanlığı

gaziosmanpaşa

bursa

meclis

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bakan Bozdağ Bursa’da yaşanan saldırı hakkında, "1 infaz memuru hayatını kaybetti. Yaralılarımızın durumu iyi. İnfaz koruma memurları çok zor şartlar altında görev yapıyorlar. Faille ilgili güvenlik güçleri yakın takipte, İz sürmeye devam ediyor. İlk verilere göre önemli sonuçlara ulaştıklarını görüyoruz. Çalışma hızlı şekilde devam ediyor. Gaziosmanpaşa’da gerçekleşen saldırı ile Bursa’da yaşanan saldırıların eş zamanlı ve kullanılanlar aynı. Saldırıların terör saldırısı olduğu bir gerçek" dedi.Bozdağ, "Cezaevlerinde işkence yoktur, kötü muamele yoktur. Şu ana kadar iddiaların hepsi asılsız çıktı" ifadelerini kullandı.Kaşıkçı davası kararıCemal Kaşıkçı davası hakkında konuşan Bozdağ, "Cemal Kaşıkçı dosyasında yargılama yapan mahkeme kararı, burada duruşmanın düşmesine dair karar yok. Yargı yetkisinin devri söz konusu değil. Yargılama Suudi Arabistan’da devam edecek" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220421/gaziosmanpasada-tugva-binasinin-yaninda-patlama-1055731150.html

türkiye

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bekir bozdağ, adalet bakanlığı, gaziosmanpaşa, bursa, meclis