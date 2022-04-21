https://tr.sputniknews.com/20220421/bakan-kurum-biz-ankarayi-kizilcahamami-gelecege-tasimaya-devam-edecegiz-1055753861.html

Bakan Kurum: 2023 ve 2024 seçimlerinde rekor oylarla Cumhur İttifakı'nı zirveye taşıyacağız

Bakan Kurum: 2023 ve 2024 seçimlerinde rekor oylarla Cumhur İttifakı'nı zirveye taşıyacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'yı kışta kara, yazda susuzluğa, sabah saatlerinde trafiğe, günün her saatinde çevre... 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T21:47+0300

2022-04-21T21:47+0300

2022-04-21T21:48+0300

politika

murat kurum

ankara

kızılcahamam

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Bakan Kurum, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda, Kızılcahamam Belediyesince düzenlenen iftar programına katıldı.Kızılcahamam'ın tarihiyle turizmiyle tabiat güzellikleriyle coğrafyasıyla sadece Ankara'nın değil, "Anadolu'nun kalbi" olduğunu dile getiren Kurum, Kızılcahamam'ın toprağının kızıl rengini, şehit kanlarından aldığını söyledi.Kurum, Kızılcahamam'a, "ana ocağına" kavuştuğunu dile getirerek, "Evlat, annenin hamurundan yoğrulur, derler. Elhamdülillah bizim hamurumuzda Kızılcahamam'ın havası, toprağı, suyu, muhabbeti var. Hamurumuzun yoğurulduğu bu topraklarda, Ankara'mıza, şehirlerimize her zaman hizmet etme aşkıyla azimle kararlılıkla devam ediyoruz." diye konuştu.Sel, deprem, yangın afetlerinde günlerce milletin yanında olduklarını söyleyen Kurum, "Milletimize işte böylesi zor zamanlarda hizmet etmek, onların yanında olmak, bizler için görevlerin en büyüğüdür, vazifelerin en kutsalıdır. Allah bizi sizlere, milletimize mahcup etmesin. Milletimiz, bize nerede ve ne zaman ihtiyaç duyduysa orada olduk, bundan sonra da Allah'ın izniyle milletimizin destekleriyle olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Kızılcahamam'ın doğal zenginliklerini değerlendirmek istediklerini vurgulayan Kurum, "Bu çerçevede güneş enerjisi santralini kurduk. Belediyemizle birlikte bu santralle artık vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verecek çalışmaları yaptık." dedi.Kızılcahamam Sıfır Atık ilçesiİlçeye yapılan diğer yatırımları da anlatan Kurum, Kızılcahamam'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Sıfır Atık ilçesi olduğunu hatırlattı. Bu kapsamda Atık Getirme Merkezi'ni kurduklarını aktaran Bakan Kurum, şöyle devam etti:'Biz gönülleri birleştireceğiz, kalpleri yakınlaştıracağız'Bakan Murat Kurum, Türkiye'nin önündeki oyunları bozacak ruhun Kızılcahamam'da olduğunu dile getirerek, "Bu ruh, Cumhur İttifakı'dır, bir millet cephesidir. Bu cephe, 15 Temmuz'da hain FETÖ'cülere set olmuş, kan vermiş, can vermiştir ama asla ve asla vatanını asla teslim etmemiştir. Zafer, bütün gönüllerin birleşmesidir. Biz gönülleri birleştireceğiz, kalpleri yakınlaştıracağız. Allah'ın izniyle bu ruhla 2023 ve 2024 seçimlerinde rekor oylarla Cumhurbaşkanımızı yine seçip Cumhur İttifakı'nı bir kez daha zirveye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

ankara

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