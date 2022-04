https://tr.sputniknews.com/20220421/bakan-kurum-turkiyenin-zengin-hidrojen-kaynaklari-abnin-ihtiyacini-giderebilecek-kapasiteye-sahip-1055748599.html

Bakan Kurum: Türkiye'nin zengin hidrojen kaynakları AB'nin ihtiyacını giderebilecek kapasiteye sahip

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, bakanlıktaki ikili görüşme ve AB Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Kurum, toplantıda, Türkiye'nin iklim değişikliği ile yaptığı mücadeleyi, gelecekte atacağı adımları, AB ile birlikte karşılıklı sağlayacakları destekleri detaylı bir şekilde görüşme fırsatı bulduklarını belirterek, şöyle konuştu:"İlk toplantıyı Eylül 2021 yılında değerli dostumla yaptık. Yüksek düzeyli bu anlamda diyaloğu başlatmış olduk. Gerçekten bize yapılan haksızlığın giderilmesi ve yine Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadelesinde etkin, öncü rol alabilmesi adına sayın dostum Timmermans'ın da ciddi katkıları oldu. Kendisine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin Avrupa Birliğine uyum sürecinin desteklenmesi için de bu sürecin önemli bir fırsat olduğuna inanıyorum. Avrupa Birliği ile bu alanda güçlendireceğimiz iş birliği ülke ekonomilerine yeni iş imkanları, istihdam imkanları da oluşturacaktır."Tüm dünyanın iklim değişikliğinin etkilerini net olarak hissettiğini, bunun şiddetinin, sayısının ve sıklığının giderek arttığını ifade eden Kurum, Akdeniz havzasında yer alan Türkiye'nin iklim değişikliğinden net olarak etkilendiğini kaydetti.Kurum, "Görüşmede, tüm ülkelerin yenilenebilir enerji teknolojilerinin ve kaynaklarının artırılması noktasında adımların atılmasına, bu noktada bilgi ve tecrübe paylaşımı, teknolojinin yeniden geliştirilebilmesi, yeni teknolojinin bu noktada oluşturulabilmesi için iş birliğinin daha da güçlü bir biçimde yapılması gerektiğine karar verdik. Bu noktada da adımlarımızı atacağız." dedi.Türkiye'nin dünyayı en az kirleten ülkelerden biri olmasına rağmen emisyon azaltımı noktasında çok ciddi potansiyele sahip olduğunu belirten Kurum, gelişmekte olan bir ülke olarak yeşil kalkınma ve döngüsel ekonomi sürecini bir fırsat olarak gördüklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuyu her platformda dünyaya anlattığını söyledi.Kurum, şunları kaydetti:'Türkiye'nin yeşil taksonomisini oluşturuyoruz'Kurum, hidrojen konusunda iş birliğinin çok önemli bir konu olduğunu vurgulayarak, iş birliğini artırma noktasında da Timmermans ile görüşmenin verimli geçtiğini ifade etti."Avrupa'nın yeşil hidrojen kaynağı Türkiye olabilir. Bu noktada Avrupa Birliği ile ortak bir çalışma yürütebileceğimizi kendilerine ifade ettik. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu 2053 net sıfır emisyon yine yeşil kalkınma planı çerçevesinde döngüsel ekonomi anlayışı ile Avrupa Birliği ile de yeşil mutabakatla uyumlu bir şekilde sürecimizi yürüteceğiz." diyen Kurum, bugün ticaretin yüzde 50'den fazlasının Avrupa Birliği ülkeleri ile yapıldığını, dolayısıyla iklim değişikliği ile mücadele kapsamında atılacak adımlarla da bundan sonra Avrupa Birliği ile uyumlu hali ile yürüttüklerini vurguladı.Bakan Kurum, bu yıl içerisinde yapılacak COP 27. Taraflar Toplantısı öncesi ulusal katkı beyanının güncelleneceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu çerçevede de aslında 2053 adımları ile bizim vermiş olduğumuz taahhütleri yerine getireceğiz. Sera gazı azaltımı noktasında emisyon ticareti sistemini hayata geçiriyoruz ve bu çerçevede de yine Avrupa Birliği ile uyumlu olmasını önemsiyoruz. Yeşil finansmanın artırılması, yeşil yatırımlarla bu noktada buluşması için de Türkiye'nin yeşil taksonomisini oluşturuyoruz. Yatırımların fırsata dönüştürüldüğü, tüm yatırımların tartışıldığı bir ortamı da oluşturacağız. 2053 hedeflerimize ulaşabilmek için Avrupa Birliğinin bu noktada iklim değişikliği ile mücadelede yatırımlarımıza, projelerimize desteğini ve iş birliğini artırması gerektiğini de değerli dostuma ifade ettik."Kurum, AB Yüksek Düzeyli İş Birliği ve diyaloğun teknik alanda ekiplerle, bakanlığın ve diğer bakanlıkların temsilcileri ile devam etmesi gerektiğini belirtti ve özellikle IPA fonlarıyla Türkiye'nin AB ile birçok projeler yaptığını vurguladı.Kurum, "Bu fonların iklim değişikliğine uyum ve adaptasyon çerçevesinde de miktarının, sayısının arttırılmasını bugün kendileri ile konuştuk. Gerçekten değerli dostum Timmermans'ın, Brüksel'de bize dost olarak samimi bir şekilde bakan, bizi her zaman destekleyen bir tavrı duruşu var ve bu iş birliğini biz hemen hemen her alanda yürütüyor olacağız. Bu çalışmalar Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelesinde ortaya koyduğu samimiyeti ve gayreti göstermektedir." diye konuştu.Toplantının, Türkiye'nin attığı adımlara ve AB'ye üyelik ve uyum sürecine katkı sağlayacağına inandığını bildiren Kurum, Timmermans'a ve heyetine teşekkür etti.

