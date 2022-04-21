https://tr.sputniknews.com/20220421/bakan-yanik-dunya-siyasetinde-guclu-turkiye-ak-partiyle-var-oldu-1055725335.html

Bakan Yanık: Dünya siyasetinde güçlü Türkiye, AK Parti'yle var oldu

Bakan Yanık: Dünya siyasetinde güçlü Türkiye, AK Parti'yle var oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Durduğumuz yerde sağlam durmazsak Türkiye'nin nerelere sürüklenebileceğini çok farklı tecrübelerle daha önce... 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T00:28+0300

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politika

türkiye

derya yanık

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen 'Kadın Siyasetçiler Vefa Buluşması' iftar programında AK Parti eski ve mevcut kadın milletvekilleri ile bir araya geldi.Bakan Yanık, AK Parti döneminde Türkiye tarihinde önemli süreçlerden geçildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:"AK Parti ile var oldu"Bakan Yanık, kişisel hak ve özgürlüklerin herkes tarafından eşit kullanılmasında siyasetin rolü ve payının çok büyük olduğunu ifade ederek, "AK Parti'nin kapatma davaları bu noktada oldukça anlamlı operasyonlardır. Bu nedenle siyasetin küçümsenmesi, tahkir edilmesi tuzağına düşmemek, bu tehlikeyi özellikle gençlere uygun bir dille anlatmak gerekir. Siyasi mekanizmalar, dış müdahalelerden azade etkin kullanıldığında, toplumun huzur ve refahı için büyük adımlar atabilir. Durduğumuz yerde sağlam durmazsak Türkiye'nin nerelere sürüklenebileceğini çok farklı tecrübelerle daha önce gördük. Türkiye'yi yolunda sabit tutansa son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi oldu. Dünya siyasetinde güçlü Türkiye, AK Parti ile var oldu" diye konuştu.2023 seçimlerinde 6,2 milyon gencin ilk kez oy kullanacağını aktaran Yanık, "Özellikle bu gençlere yönelik dezenformasyon, yalan bilgi, propaganda çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Hizmetlerimizle alakalı söyleyebilecekleri çok fazla bir şey yok, karşı argümanları yok. Dünyanın en büyük köprülerine, havaalanlarına karşı musluk açılışı, temel atmama törenleriyle karşılık veriliyor. Dolayısıyla dezenformasyon ve afaki söylemler üzerinden siyaset yapacaklar. Bunlara hazırlıklı olmalıyız, karşı argümanlarını, cevaplarını üretmeli, kullanmalıyız. Bu noktada somut bir yansıması olmayan sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler üzerinden, demokratik kazanımlardan yola çıkarak bir muhalefet üretecekler" dedi.

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türkiye, derya yanık, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı