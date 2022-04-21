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Bakan Yanık: Dünya siyasetinde güçlü Türkiye, AK Parti'yle var oldu
Bakan Yanık: Dünya siyasetinde güçlü Türkiye, AK Parti'yle var oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Durduğumuz yerde sağlam durmazsak Türkiye'nin nerelere sürüklenebileceğini çok farklı tecrübelerle daha önce... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
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politika
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derya yanık
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen 'Kadın Siyasetçiler Vefa Buluşması' iftar programında AK Parti eski ve mevcut kadın milletvekilleri ile bir araya geldi.Bakan Yanık, AK Parti döneminde Türkiye tarihinde önemli süreçlerden geçildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:"AK Parti ile var oldu"Bakan Yanık, kişisel hak ve özgürlüklerin herkes tarafından eşit kullanılmasında siyasetin rolü ve payının çok büyük olduğunu ifade ederek, "AK Parti'nin kapatma davaları bu noktada oldukça anlamlı operasyonlardır. Bu nedenle siyasetin küçümsenmesi, tahkir edilmesi tuzağına düşmemek, bu tehlikeyi özellikle gençlere uygun bir dille anlatmak gerekir. Siyasi mekanizmalar, dış müdahalelerden azade etkin kullanıldığında, toplumun huzur ve refahı için büyük adımlar atabilir. Durduğumuz yerde sağlam durmazsak Türkiye'nin nerelere sürüklenebileceğini çok farklı tecrübelerle daha önce gördük. Türkiye'yi yolunda sabit tutansa son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi oldu. Dünya siyasetinde güçlü Türkiye, AK Parti ile var oldu" diye konuştu.2023 seçimlerinde 6,2 milyon gencin ilk kez oy kullanacağını aktaran Yanık, "Özellikle bu gençlere yönelik dezenformasyon, yalan bilgi, propaganda çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Hizmetlerimizle alakalı söyleyebilecekleri çok fazla bir şey yok, karşı argümanları yok. Dünyanın en büyük köprülerine, havaalanlarına karşı musluk açılışı, temel atmama törenleriyle karşılık veriliyor. Dolayısıyla dezenformasyon ve afaki söylemler üzerinden siyaset yapacaklar. Bunlara hazırlıklı olmalıyız, karşı argümanlarını, cevaplarını üretmeli, kullanmalıyız. Bu noktada somut bir yansıması olmayan sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler üzerinden, demokratik kazanımlardan yola çıkarak bir muhalefet üretecekler" dedi.
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türkiye, derya yanık, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

Bakan Yanık: Dünya siyasetinde güçlü Türkiye, AK Parti'yle var oldu

00:28 21.04.2022 (güncellendi: 00:29 21.04.2022)
© AADerya Yanık
Derya Yanık - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Durduğumuz yerde sağlam durmazsak Türkiye'nin nerelere sürüklenebileceğini çok farklı tecrübelerle daha önce gördük. Türkiye'yi yolunda sabit tutansa son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi oldu. Dünya siyasetinde güçlü Türkiye, AK Parti'yle var oldu" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen 'Kadın Siyasetçiler Vefa Buluşması' iftar programında AK Parti eski ve mevcut kadın milletvekilleri ile bir araya geldi.

Bakan Yanık, AK Parti döneminde Türkiye tarihinde önemli süreçlerden geçildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye bütün krizlerin yakınında veya uzağında olan bütün bölgesel, küresel krizlerin arabulucusu olarak aranan ülke ise bunda bizim bu kardeşlik bağıyla ürettiğimiz siyasetin ve Türkiye vizyonunun çok önemli bir katkısı olduğunu hepimiz teslim ederiz. Sivil siyaset üzerinde var olan her türlü baskıyla, tehditle mücadele ederek bu günlere geldik. Vesayet sistemini gündemimizden çıkaran, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti kadrolarının iradesi oldu. Türkiye medeni demokrasiler arasında yerini almak için çok bedel ödedi. Çok şükür artık özgüvenli, kendi kararlarını alabilen, geçmişte yaşadığı antidemokratik baskıları aşmış bir Türkiye var. AK Parti ise siyaset kurumuna, siyasetçiye itibarını geri verdi. Bununla gurur duyarız. Bunu, her şeyden önce seçmenin iradesine, milletin tercihlerine saygının bir gereği olarak yaptı. Türkiye'de siyaset, toplumsal dönüşümlerin başlamasında, hızlanmasında ve neticelenmesinde öncü rol oynamıştır"

"AK Parti ile var oldu"

Bakan Yanık, kişisel hak ve özgürlüklerin herkes tarafından eşit kullanılmasında siyasetin rolü ve payının çok büyük olduğunu ifade ederek, "AK Parti'nin kapatma davaları bu noktada oldukça anlamlı operasyonlardır. Bu nedenle siyasetin küçümsenmesi, tahkir edilmesi tuzağına düşmemek, bu tehlikeyi özellikle gençlere uygun bir dille anlatmak gerekir. Siyasi mekanizmalar, dış müdahalelerden azade etkin kullanıldığında, toplumun huzur ve refahı için büyük adımlar atabilir. Durduğumuz yerde sağlam durmazsak Türkiye'nin nerelere sürüklenebileceğini çok farklı tecrübelerle daha önce gördük. Türkiye'yi yolunda sabit tutansa son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi oldu. Dünya siyasetinde güçlü Türkiye, AK Parti ile var oldu" diye konuştu.
2023 seçimlerinde 6,2 milyon gencin ilk kez oy kullanacağını aktaran Yanık, "Özellikle bu gençlere yönelik dezenformasyon, yalan bilgi, propaganda çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Hizmetlerimizle alakalı söyleyebilecekleri çok fazla bir şey yok, karşı argümanları yok. Dünyanın en büyük köprülerine, havaalanlarına karşı musluk açılışı, temel atmama törenleriyle karşılık veriliyor. Dolayısıyla dezenformasyon ve afaki söylemler üzerinden siyaset yapacaklar. Bunlara hazırlıklı olmalıyız, karşı argümanlarını, cevaplarını üretmeli, kullanmalıyız. Bu noktada somut bir yansıması olmayan sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler üzerinden, demokratik kazanımlardan yola çıkarak bir muhalefet üretecekler" dedi.
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