https://tr.sputniknews.com/20220421/bebegini-kaybeden-cristiano-ronaldo-ilk-kez-konustu-1055756496.html

Bebeğini kaybeden Cristiano Ronaldo ilk kez konuştu

Bebeğini kaybeden Cristiano Ronaldo ilk kez konuştu

Oğlunu kaybeden dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Anfield Road'da oynanan Liverpool maçında kendisini destekleyen taraftara teşekkür etti. 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T23:49+0300

2022-04-21T23:49+0300

2022-04-21T23:49+0300

spor

ronaldo

liverpool

manchester

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Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo oğlunu kaybetmesinin ardından ilk kez konuştu. Portekizli yıldız, Anfield Road'da oynanan Liverpool maçında kendisini destekleyen taraftara teşekkür etti.Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti pazartesi günü ikiz çocuklarından erkek çocuğunu kaybettiklerini, kız çocuklarının yaşadığını açıklamıştı. Portekizli yıldız, salı günü oynanan Liverpool - Manchester United maçında yer almadı.Liverpool'un 2-0 kazandığı karşılaşmanın 7. dakikasında tribünler alkışlarla Ronaldo çiftine destek verirken, efsane beste You'll Never Walk Alone (Asla Yalnız Yürümeyeceksin) bestesini hep bir ağızdan söyledi.Anfield tribünündeki desteğe önce Portekizli yıldızın annesi ve kardeşleri teşekkür etti. 37 yaşındaki süperstar bugün Liverpool taraftarına teşekkür etti.Cristiano Ronaldo stadyumdaki taraftarlara teşekkür ederken, "Bir dünya... Bir spor... Bir global aile... Teşekkürler Anfield. Ailem ve ben bu saygı ve desteğini unutmayacağız." mesajını yazdı.

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ronaldo, liverpool, manchester