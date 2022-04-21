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Bebeğini kaybeden Cristiano Ronaldo ilk kez konuştu
Bebeğini kaybeden Cristiano Ronaldo ilk kez konuştu
Oğlunu kaybeden dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Anfield Road'da oynanan Liverpool maçında kendisini destekleyen taraftara teşekkür etti. 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T23:49+0300
2022-04-21T23:49+0300
spor
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Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo oğlunu kaybetmesinin ardından ilk kez konuştu. Portekizli yıldız, Anfield Road'da oynanan Liverpool maçında kendisini destekleyen taraftara teşekkür etti.Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti pazartesi günü ikiz çocuklarından erkek çocuğunu kaybettiklerini, kız çocuklarının yaşadığını açıklamıştı. Portekizli yıldız, salı günü oynanan Liverpool - Manchester United maçında yer almadı.Liverpool'un 2-0 kazandığı karşılaşmanın 7. dakikasında tribünler alkışlarla Ronaldo çiftine destek verirken, efsane beste You'll Never Walk Alone (Asla Yalnız Yürümeyeceksin) bestesini hep bir ağızdan söyledi.Anfield tribünündeki desteğe önce Portekizli yıldızın annesi ve kardeşleri teşekkür etti. 37 yaşındaki süperstar bugün Liverpool taraftarına teşekkür etti.Cristiano Ronaldo stadyumdaki taraftarlara teşekkür ederken, "Bir dünya... Bir spor... Bir global aile... Teşekkürler Anfield. Ailem ve ben bu saygı ve desteğini unutmayacağız." mesajını yazdı.
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ronaldo, liverpool, manchester

Bebeğini kaybeden Cristiano Ronaldo ilk kez konuştu

23:49 21.04.2022
© Instagram/Cristiano RonaldoCristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© Instagram/Cristiano Ronaldo
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Oğlunu kaybeden dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Anfield Road'da oynanan Liverpool maçında kendisini destekleyen taraftara teşekkür etti.
Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo oğlunu kaybetmesinin ardından ilk kez konuştu. Portekizli yıldız, Anfield Road'da oynanan Liverpool maçında kendisini destekleyen taraftara teşekkür etti.
Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti pazartesi günü ikiz çocuklarından erkek çocuğunu kaybettiklerini, kız çocuklarının yaşadığını açıklamıştı. Portekizli yıldız, salı günü oynanan Liverpool - Manchester United maçında yer almadı.

Liverpool'un 2-0 kazandığı karşılaşmanın 7. dakikasında tribünler alkışlarla Ronaldo çiftine destek verirken, efsane beste You'll Never Walk Alone (Asla Yalnız Yürümeyeceksin) bestesini hep bir ağızdan söyledi.
Anfield tribünündeki desteğe önce Portekizli yıldızın annesi ve kardeşleri teşekkür etti. 37 yaşındaki süperstar bugün Liverpool taraftarına teşekkür etti.
Cristiano Ronaldo stadyumdaki taraftarlara teşekkür ederken, "Bir dünya... Bir spor... Bir global aile... Teşekkürler Anfield. Ailem ve ben bu saygı ve desteğini unutmayacağız." mesajını yazdı.
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