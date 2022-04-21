https://tr.sputniknews.com/20220421/biden-16-mayista-yunanistan-basbakani-micotakis-ile-beyaz-sarayda-gorusecek-1055755690.html

Biden, 16 Mayıs'ta Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Beyaz Saray'da görüşecek

Biden, 16 Mayıs'ta Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Beyaz Saray'da görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın 16 Mayıs'ta Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ileBeyaz Saray'da görüşeceği bildirildi. 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T23:20+0300

2022-04-21T23:20+0300

2022-04-21T23:22+0300

joe biden

dünya

kiryakos miçotakis

beyaz saray

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Biden 16 Mayıs 2022'de Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyor" ifadesini kullandı.Söz konusu ziyaretin "Yunanistan'ın bağımsızlığının 201. yıl dönümü ve iki ülke arasındaki ilişkilerin vurgulanması için iyi bir fırsat" olduğunu kaydeden Psaki, iki liderin Ukrayna krizine ilişkin atılacak adımları ele alacağını aktardı.Psaki, iklim değişikliği ve enerji güvenliği dahil küresel konulardaki yakın iş birliğinin de ele alınacağını belirterek, "Liderler, NATO aracılığıyla küresel güvenliğin artırılması çabalarımız ve bölgede barış ve refahın sağlanmasına yönelik ortak hedeflerimizi görüşecek" bilgisini paylaştı.

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joe biden, kiryakos miçotakis, beyaz saray