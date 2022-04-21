https://tr.sputniknews.com/20220421/binancetan-rusyaya-ust-limit-kisitlamasi-1055736204.html
Binance'tan Rusya'ya üst limit kısıtlaması
Binance'tan Rusya'ya üst limit kısıtlaması
Kripto para borsası Binance, Ukrayna'daki askeri harekat nedeniyle Rusya vatandaşları için verdiği hizmeti sınırlayarak 10 bin euro tavan limit koydu. 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T12:29+0300
2022-04-21T12:29+0300
2022-04-21T12:29+0300
ekonomi
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binance
kripto para
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Binance, Avrupa Birliği'nin (AB) Moskova'yı hedef alan son yaptırımlarının ardından Rusya vatandaşları için verdiği hizmeti sınırlayacak.Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre Binance, Rus vatandaşı ve kurumlarının işlemlerini 10 bin euro tavan limitle sınırlandıracak.Brüksel, Rusya'ya dönük 5. yaptırım paketinde, Moskova'nın 'yaptırımların etrafından dolaşmasını engelleyecek önlemler' üzerine yoğunlaştığını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220420/putin-batinin-hukuk-disi-yaptirimlari-dunya-ticaret-orgutu-ilkeleriyle-celisiyor-1055713484.html
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rusya, binance, kripto para
Binance'tan Rusya'ya üst limit kısıtlaması
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Kripto para borsası Binance, Ukrayna'daki askeri harekat nedeniyle Rusya vatandaşları için verdiği hizmeti sınırlayarak 10 bin euro tavan limit koydu.
Binance, Avrupa Birliği'nin (AB) Moskova'yı hedef alan son yaptırımlarının ardından Rusya vatandaşları için verdiği hizmeti sınırlayacak.
Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre Binance, Rus vatandaşı ve kurumlarının işlemlerini 10 bin euro tavan limitle sınırlandıracak.
Brüksel, Rusya'ya dönük 5. yaptırım paketinde, Moskova'nın 'yaptırımların etrafından dolaşmasını engelleyecek önlemler' üzerine yoğunlaştığını açıklamıştı.