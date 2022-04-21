Türkiye
SON DAKİKA| Lukoil Başkanı Alekperov yönetim kurulundan istifa etti
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220421/binancetan-rusyaya-ust-limit-kisitlamasi-1055736204.html
Binance'tan Rusya'ya üst limit kısıtlaması
Binance'tan Rusya'ya üst limit kısıtlaması
Kripto para borsası Binance, Ukrayna'daki askeri harekat nedeniyle Rusya vatandaşları için verdiği hizmeti sınırlayarak 10 bin euro tavan limit koydu. 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T12:29+0300
2022-04-21T12:29+0300
ekonomi
rusya
binance
kripto para
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1050668463_0:114:1200:789_1920x0_80_0_0_3152a157b7f0d6934e381a5dc42d8df2.jpg
Binance, Avrupa Birliği'nin (AB) Moskova'yı hedef alan son yaptırımlarının ardından Rusya vatandaşları için verdiği hizmeti sınırlayacak.Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre Binance, Rus vatandaşı ve kurumlarının işlemlerini 10 bin euro tavan limitle sınırlandıracak.Brüksel, Rusya'ya dönük 5. yaptırım paketinde, Moskova'nın 'yaptırımların etrafından dolaşmasını engelleyecek önlemler' üzerine yoğunlaştığını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220420/putin-batinin-hukuk-disi-yaptirimlari-dunya-ticaret-orgutu-ilkeleriyle-celisiyor-1055713484.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1050668463_0:0:1052:789_1920x0_80_0_0_f547b94c5a0776738061a483bb3f8de4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, binance, kripto para

Binance'tan Rusya'ya üst limit kısıtlaması

12:29 21.04.2022
© REUTERS / Dado RuvicBinance
Binance - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
Abone olTelegram
Kripto para borsası Binance, Ukrayna'daki askeri harekat nedeniyle Rusya vatandaşları için verdiği hizmeti sınırlayarak 10 bin euro tavan limit koydu.
Binance, Avrupa Birliği'nin (AB) Moskova'yı hedef alan son yaptırımlarının ardından Rusya vatandaşları için verdiği hizmeti sınırlayacak.
Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre Binance, Rus vatandaşı ve kurumlarının işlemlerini 10 bin euro tavan limitle sınırlandıracak.
Brüksel, Rusya'ya dönük 5. yaptırım paketinde, Moskova'nın 'yaptırımların etrafından dolaşmasını engelleyecek önlemler' üzerine yoğunlaştığını açıklamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
Ukrayna krizi
Putin: Batı'nın hukuk dışı yaptırımları, Dünya Ticaret Örgütü ilkeleriyle çelişiyor
Dün, 16:56
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала