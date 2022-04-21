https://tr.sputniknews.com/20220421/bozkurt-belediye-baskani-celik-7-tanesi-sulama-olmak-uzere-11-tane-tarimsal-kooperatifimiz-var-1055733227.html

Bozkurt Belediye Başkanı Çelik: 7 tanesi sulama olmak üzere 11 tane tarımsal kooperatifimiz var

Bozkurt Belediye Başkanı Çelik: 7 tanesi sulama olmak üzere 11 tane tarımsal kooperatifimiz var

Denizli’nin Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, “7 tanesi sulama olmak üzere 11 tane tarımsal kooperatifimiz var. Gübre, mazot fiyatlarından başlayarak... 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T11:19+0300

2022-04-21T11:19+0300

2022-04-21T11:19+0300

anlat bana

türkiye

denizli

bozkurt

birsen çelik

elektrik

sulama

kooperatif

tarım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1055733202_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_acc68ee645d3340eec83cd8ee6a90122.jpg

Bozkurt Belediye Başkanı Çelik: 7 tanesi sulama olmak üzere 11 tane tarımsal kooperatifimiz var 20.04.2022 ANLAT BANA Bozkurt Belediye Başkanı Çelik: 7 tanesi sulama olmak üzere 11 tane tarımsal kooperatifimiz var 20.04.2022 ANLAT BANA

Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programına konuk olan Denizli Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, 3 sene önce başlattıkları yenilenebilir enerji seferberliği hakkında değerlendirmelerde bulundu.Bozkurt ilçesinde halihazırda bulunan projelerini, çatı üstü güneş enerjisi sistemi (GES) üzerinden anlatmaya başlayan Çelik, “Bozkurt Belediyesi’nin güneş enerjisi projeleri var. Başlattığımız yenilenebilir enerji seferberliğini üç farklı şekilde gerçekleştiriyoruz. Bir tanesi; tarımsal sulamada güneş enerjisi projesi. Bunu hayata geçirmek üzereyiz. İkincisi, bireysel kullanımda, yani evsel ve ticari işletmeler için çatı üstü güneş enerjisi sistemi (GES) kullanılması. Biz 8 Ağustos 2019’da 6 şiddetinde büyük bir deprem yaşadık, 330 tane evimiz yıkıldı. O büyük afetten sonra istedim ki, ben bunu bir dönüm noktası yapayım. Yeni yapılan tüm binaların, yeşil bina olmasıyla ilgili önce yapı stokumu belirledim. Kendi enerjisini kendi üreten bina olmasıyla ilgili önce bir meclis kararı çıkarttım. Bu kararla çatısını üstüne GES koyan tüm binalarımızın statik projelerini belediye olarak üstlendik. Ruhsat ücreti almıyoruz ve bizim buradaki dağıtım şirketimiz üniversite onaylı proje istiyor. Üniversiteyle bir protokol imzalayıp onların da onayını alıyoruz” ifadelerini kullandı.'En azından elektrik fiyatlarına yardımcı olalım diye yola çıktık'Tarımsal sulamada güneş enerjisi konusunda ayrıntı paylaşan Çelik, “11 tane tarımsal kooperatifimiz var. Bunların 7 tanesi sulama kooperatifi. Gübre, mazot fiyatlarından başlayarak, tarımsal sulamadaki elektrik fiyatlarına kadar çiftçilerimizin büyük sorunları var. İktidar olmadığımız için, mazot ve gübre fiyatlarına bir şey yapamıyorsak, en azından elektrik fiyatlarına bir şey yapalım diye yola koyulduk. Yaklaşık 1.5 senedir çalışıyorum. 2014’te ilk belediye başkanı olduğumda, kendi belediyeme ait 20 bin metrekarelik bir alanda 1 megavatlık güneş enerjisi santrali kurmuştum. 2015’te de uygulamaya açmıştım. Onu yaparken alan 60 bin metrekareydi. Bozkurt Belediyesi olarak, meclis kararıyla, benim sınırlarımın içindeki tüm sulama kooperatiflerine ortak oldum ve bu kooperatiflerin rekabet edilebilir bir maliyette ürün üretmesi ve çiftçilerin de ekonomik olarak güçlenmesi için sulama suyuna çok minimal derecede elektrik parası ödemesi lazım. Bununla ilgili kolları sıvadım, belediye olarak proje yönetim desteği verdim, teknik danışmanlık yaptım. Finans sürecine gelecek olursak, geçen ay çıkan cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 0 faizli, 2 senesi ödemesiz, 5 sene ödemeli tüm tarımsal sulama birliklerine bir finans çözümü bulduk” sözlerini dile getirdi.Tarımsal sulamada yılın dört ayında elektrik kullanıldığı bilgisini anımsatan Çelik, “Tarımsal sulamada kullanılmayan 8 aylık elektriği dağıtım şirketine satacağız ve orada paraları biriktirmeye başlayacağız. 2 senesi ödemesiz çekilen kredideki paraların da cebimizde olacak şekilde varsaydığımızda, ondan sonra mevcuttaki tüm çiftçilerimize böldüğümüzde inanın o kadar minimal rakamlar çıkıyor ki; 300-400 liraları varan aylık ödeme tutarı çıkıyor. Proje başlamak üzere. Avantajların ve giderin tamamını topladığınızda, biz ortalama 4.5 senede bu enerji fiyatlarıyla ve borçlanmayla bu santralin borcunu ödemiş olacağız. Beşinci seneden sonra ise tam kârdayız” dedi.

denizli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Meliha Okur https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

Meliha Okur https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Meliha Okur https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

türkiye, denizli, bozkurt, birsen çelik, elektrik, sulama, kooperatif, tarım, аудио