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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220421/canli-blog-marvel-cizgi-romanlari-rusca-basilmayacak-1055746027.html
CANLI BLOG| Marvel çizgi romanları Rusça basılmayacak
CANLI BLOG| Marvel çizgi romanları Rusça basılmayacak
Rusya'nın Ukrayna'daki özel harekatı nedeniyle ekonomik yaptırımlar sürerken Rus halkını hedef alan trajikomik kararlara da bir yenisi eklendi. Marvel, çizgi... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T16:49+0300
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Örümcek Adam - Sputnik Türkiye

CANLI BLOG| Marvel çizgi romanları Rusça basılmayacak

16:49 21.04.2022 (güncellendi: 17:05 21.04.2022)
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel harekatı nedeniyle ekonomik yaptırımlar sürerken Rus halkını hedef alan trajikomik kararlara da bir yenisi eklendi. Marvel, çizgi romanlarının Rusça baskılarını durduracağını açıkladı. Carlsberg, Rus pazarından çıkış nedeniyle 1.39 milyar dolar zarar etti.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında.
Rusya Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
Ukrayna krizi
CANLI ANLATIM| Rusya Merkez Bankası: Ülkemiz için temerrüde düşme tehlikesi yok
06:25
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17:44 21.04.2022
G7 - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
Ukrayna krizi
G7’den Ukrayna'daki durum nedeniyle Rusya üzerindeki baskıyı artırma kararı
17:42
17:26 21.04.2022
İngiltere, Rusya'dan gümüş ve havyar ithalatını yasakladı
İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya'dan gümüş, ahşap ürünler ve havyar da dahil olmak üzere yüksek kaliteli ürünlerin ithalatının yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, “Uluslararası Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan ve Maliye Bakanı Rishi Sunak tarafından bugün açıklanan yeni yaptırımlar, Rusya'dan başta havyar, gümüş ve ahşap ürünler olmak üzere yüksek kaliteli ürünlerin ithalatının yasaklanmasını öngörüyor. Ayrıca, elmas ve kauçuk da dahil olmak üzere Rusya ve Belarus’tan gelen yaklaşık 130 milyon sterlin tutarındaki malların tarifeleri yüzde 35 oranında artırılacak” denildi.
17:10 21.04.2022
İspanya, Ukrayna'ya 200 ton askeri malzeme gönderiyor
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna'ya 200 ton askeri malzeme ulaştırılması için bir İspanyol gemisinin yolda olduğunu açıkladı.
Sanchez, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e birlikte gittiği Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin de katılımıyla ortak basın toplantısı düzenledi. İspanya Başbakanı, 30'u büyük 40 kamyon ile mühimmattan oluşan 200 tonluk askeri malzemenin Ukrayna'ya ulaştırılmak üzere 'İsabel' adlı İspanyol askeri gemisiyle Polonya'ya doğru seyrine devam ettiğini söyledi.
"Bu, Ukrayna'ya şimdiye kadar gönderdiğimiz askeri malzemelerin iki katıdan daha fazla bir yardım" diyen Sanchez, "Ukrayna yalnız değildir. Avrupa, dünya sizinle ve asla yalnız bırakmayacağız. Avrupa, bu haksız savaşta Ukrayna'nın yanında birlik olacaktır" dedi.
Savaşın sorumlusu olarak gösterdiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'bu suçlarının cezasını çekmesi gerektiğini' dile getiren Sanchez, Rus liderin 'Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde hesap vermesi için gerekli her türlü iş birliğine açık olduklarını' kaydetti.
Danimarka Başbakanı Frederiksen de Rusya'nın saldırıları karşısında Ukrayna'ya askeri ve mali desteklerinin artarak devam edeceğini dile getirdi.
17:05 21.04.2022
Carlsberg, Rus pazarından çıkış nedeniyle 1.39 milyar dolar zarar etti
Danimarkalı bira üreticisi Carlsberg, yaptırımlar kapsamında Rusya'daki işletmesini satma kararı alması nedeniyle 1.39 milyar dolar zarara uğradığını açıkladı.
Batılı ülkelerin yaptırımları kapsamında Rusya'daki aktiflerini satıp Rus pazarından çıkma kararı alan Carslberg, bu kararın ne kadara mal olduğunu hesapladı.
Rusya'daki işletmeyle ilgili net varlıkların rayiç bedel üzerinden yeniden değerlemeye tabi tutulduğunu kaydeden şirket, şu an itibarıyla 9.5 milyar Danimarka kronu (1.39 milyar dolar) zarar ettiğini belirtti.
16:57 21.04.2022
Mariupol’den 209 kişi daha tahliye edildi
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nden (DHC) yapılan açıklamaya göre, saat 8.00-16.00 arasında Mariupol’den DHC’deki Bezımennoye’ye 56’sı çocuk 209 çocuk tahliye edildi.
16:37 21.04.2022
Marvel çizgi romanları Rusça basılmayacak
Marvel, partnerlerine çizgi romanlarının Rusça baskılarını durduracağı bilgisini verdi.
Karara göre bu yaz itibarıyla lisans yenilemeye ve satın almaya yönelik işlemler askıya alınacak, yani eski çizgi romanların yeniden baskısı veya yenilerinin çıkarılması mümkün olmayacak.
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