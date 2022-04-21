https://tr.sputniknews.com/20220421/chpli-agbaba-bu-ulkenin-ucuz-emek-gucu-cocuk-iscilerin-sirtinda-1055739626.html

CHP'li Ağbaba: Bu ülkenin ucuz emek gücü çocuk işçilerin sırtında

CHP'li Ağbaba: Bu ülkenin ucuz emek gücü çocuk işçilerin sırtında

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi ’’Türkiye’de ucuz çocuk emeği gün geçtikçe artıyor. Çocuklarımız asgari... 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T13:38+0300

2022-04-21T13:38+0300

2022-04-21T13:38+0300

politika

veli ağbaba

chp

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi ’’Türkiye’de ucuz çocuk emeği gün geçtikçe artıyor. Çocuklarımız asgari ücretin yarısına çırak ve stajyer olarak emek sömürüsüne maruz kalıyor. 14 yaş ve altı çocuklarımız iş cinayetlerine kurban gidiyor. Deyim yerindeyse bu ülkenin ucuz emek gücü çocuk işçilerin’’ açıklamasını yaptı.Ağbaba açıklamasında, "Yaşıtları gibi okul sıralarında olması gerekirken yüz binlerce çocuk ne yazık ki çocuk işçi olarak çalışmakta ve ailelerinin geçimine yardımcı olmak zorunda. TÜİK verilerine göre 2021 yılında 0-17 çocuk işçi sayısı bir önceki yıla göre artarak 521 bine yükseldi. Türkiye’de yarım milyondan fazla çocuk devletin resmi verilerine göre çalışmak zorunda kalıyor. Çocuk işçilerin 147 bini kız çocuklarından 374 bini ise erkek çocuklarından oluşuyor" değerlendirmesini yaptı.Açıklamada şunları kaydetti:'14 yaş altındaki çocuklarımız iş cinayetlerine kurban gidiyor''Çocuk yoksulluğu artıyor'

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veli ağbaba, chp, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı