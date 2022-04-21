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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiği iftar programında konuşuyor. 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T20:37+0300
2022-04-21T20:51+0300
recep tayyip erdoğan
sağlık çalışanı
iftar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından bazı başlıklar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, sağlık çalışanı, iftar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız

20:37 21.04.2022 (güncellendi: 20:51 21.04.2022)
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiği iftar programında konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından bazı başlıklar şöyle:
Salgına karşı 2 yıldır yürüttüğümüz mücadeleyi zaferle taçlandırmakta kararlıyız. Şehirlerimizde açtığımız 19 şehir hastanemiz kritik dönemde çok önemli roller üstlendi. Rekor sürelerde inşasını tamamlayıp hizmete sunduk. Muhalefetin engellemek için uğraştığı tesisler dünyada örnek alınan kurumlar haline dönüştü.
Salgın döneminde aşıya ilk ulaşan ülkeler arasında yer aldık. Kendi aşımızı da süratle geliştirdik. TURKOVAC bizim dışımızda birçok insana da şifa oluyor. Sağlık projelerimiz on binlerce kişinin hayatının kurtulmasına vesile oldu.
Sağlık çalışanlarına şiddetin katalog suç kapsamına alınarak önüne geçilmesine yönelik düzenleme bayram sonrası milletvekillerinin takdiriyle kanunlaşacak.
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