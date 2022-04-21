https://tr.sputniknews.com/20220421/cumhurbaskani-karari-yabanciya--gayrimenkul-satisina-devlet-destegi--1055733401.html
Cumhurbaşkanı kararı: Yabancıya gayrimenkul satışına devlet desteği
Cumhurbaşkanı kararı: Yabancıya gayrimenkul satışına devlet desteği
Türkiye'deki gayrimenkulleri yurt dışında pazarlayan emlakçılara devlet desteği geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan hizmet ihracatlarının desteklenmesine dair... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T11:25+0300
2022-04-21T11:25+0300
2022-04-21T11:35+0300
ekonomi
cumhurbaşkanı kararı
resmi gazete
konut
emlak
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları uyarınca, emlakçılara Türkiye'deki gayrimenkulleri yurt dışında pazarlayıp satması için Ticaret Bakanlığı tarafından devlet desteği verilecek. Verilecek destekler arasında tescil ve koruma, pazara giriş belgeleri, birim, reklam, tanıtım ve pazarlama, bireysel katılım, milli katılım, ürün yerleştirme, sektörel alım ve ticaret heyeti programları, sanal fuar organizasyon ile yarışma ve etkinlik başlıkları yer alıyor.Karara göre, Türkiye'deki gayrimenkulleri yurt dışında pazarlayıp satan şirketlere tescil edilmiş markalarının yurtdışında tescili ve korunması için bu giderlerinin yüzde 50'si oranında, yıllık en fazla 600 bin TL tutarında destek verilecek.Pazara giriş belgeleri desteğinin üst limiti yıllık 1.8 milyon TL olacak. Birim açılması ve işletilmesiyle ilgili belgelendirme giderleri için 5 yıl boyunca yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 720 bin TL tutarında destek verilecek.Yıllık 1.8 milyon TL'ye kadar reklam ve tanıtım giderleri desteği verilecek.Fuarlara ve etkinliklere katılım için etkinlik başına 300 bin TL'ye kadar destek sağlanacak.Film ve dizilerde ürün yerleştirme için yıllık en fazla 600 bin TL destek sağlanacak.Sanal fuar organizasyon desteği faaliyet başına 600 bin TL olacak.Yarışma ve etkinlik desteği etkinlik başına 1.2 milyon TL olacak.
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cumhurbaşkanı kararı, resmi gazete, konut, emlak
Cumhurbaşkanı kararı: Yabancıya gayrimenkul satışına devlet desteği
11:25 21.04.2022 (güncellendi: 11:35 21.04.2022) Abone ol
Türkiye'deki gayrimenkulleri yurt dışında pazarlayan emlakçılara devlet desteği geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan hizmet ihracatlarının desteklenmesine dair cumhurbaşkanı kararında, yurt dışına gayrimenkul pazarlayan emlakçılara çeşitli destekler sağlanacağı belirtildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan
Cumhurbaşkanı Kararları uyarınca, emlakçılara Türkiye'deki gayrimenkulleri yurt dışında pazarlayıp satması için Ticaret Bakanlığı tarafından devlet desteği verilecek. Verilecek destekler arasında tescil ve koruma, pazara giriş belgeleri, birim, reklam, tanıtım ve pazarlama, bireysel katılım, milli katılım, ürün yerleştirme, sektörel alım ve ticaret heyeti programları, sanal fuar organizasyon ile yarışma ve etkinlik başlıkları yer alıyor.
Karara göre, Türkiye'deki gayrimenkulleri yurt dışında pazarlayıp satan şirketlere tescil edilmiş markalarının yurtdışında tescili ve korunması için bu giderlerinin yüzde 50'si oranında, yıllık en fazla 600 bin TL tutarında destek verilecek.
Pazara giriş belgeleri desteğinin üst limiti yıllık 1.8 milyon TL olacak. Birim açılması ve işletilmesiyle ilgili belgelendirme giderleri için 5 yıl boyunca yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 720 bin TL tutarında destek verilecek.
Yıllık 1.8 milyon TL'ye kadar reklam ve tanıtım giderleri desteği verilecek.
Fuarlara ve etkinliklere katılım için etkinlik başına 300 bin TL'ye kadar destek sağlanacak.
Film ve dizilerde ürün yerleştirme için yıllık en fazla 600 bin TL destek sağlanacak.
Sanal fuar organizasyon desteği faaliyet başına 600 bin TL olacak.
Yarışma ve etkinlik desteği etkinlik başına 1.2 milyon TL olacak.