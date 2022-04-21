Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220421/disney-plus-ilk-turk-dizisini-duyurdu-engin-akyurek-basrolde-1055739418.html
Disney Plus ilk Türk dizisini duyurdu: Engin Akyürek başrolde
Disney Plus ilk Türk dizisini duyurdu: Engin Akyürek başrolde
Disney Plus'ın ilk Türk dizisi olan Kaçış'ın oyuncu kadrosu, konusu ve diğer detayları belli oldu. 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T13:31+0300
2022-04-21T13:47+0300
disney
yaşam
dizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1055739259_0:0:1636:921_1920x0_80_0_0_5b3ac28e7af3023e15c71ccfcb25bb75.jpg
Türkiye’de 14 Haziran'da yayın hayatına başlayacak olan The Walt Disney Company’nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney Plus ilk Türk içeriğini açıkladı.Yapımcılığını O3 Medya ve Same Film’in üstlendiği, hikayesini Engin Akyürek'in kaleme aldığı, senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı dram, aksiyon ve macera türündeki dizinin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın otururken; dizide Engin Akyürek’in yanı sıra İrem Helvacıoğlu, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Levent Ülgen gibi birçok başarılı isim yer alıyor.'Kaçış', savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin; araştırma yapmak üzere bir Ezidi köyüne gidişleri ile başlıyor. Dizide sınır ötesine gizlice geçen grubun bir baskın sonucu radikal terör örgütünün eline düşmeleri, sonrasında yaşadıkları dramları, değişimleri ve kaçış hikayeleri heyecan dolu bir dille anlatılıyor. Araştırma ekibinin kurtulmak için vereceği zorlu mücadeleyi anlatırken Orta Doğu’da yaşanan insanlık dramına da farklı bir bakış açısı sunacak olan ‘Kaçış’ çok yakında sadece Disney Plus’ta yayınlanacak.
https://tr.sputniknews.com/20220329/disney-plusin-turkiye-yayin-tarihi-ve-fiyatlari-belli-oldu-1055126878.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1055739259_388:0:1636:936_1920x0_80_0_0_28afa0decce6faab54bcfa255acee228.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
disney, dizi

Disney Plus ilk Türk dizisini duyurdu: Engin Akyürek başrolde

13:31 21.04.2022 (güncellendi: 13:47 21.04.2022)
© Twitter / Disney PlusEngin Akyürek
Engin Akyürek - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© Twitter / Disney Plus
Abone olTelegram
Disney Plus'ın ilk Türk dizisi olan Kaçış'ın oyuncu kadrosu, konusu ve diğer detayları belli oldu.
Türkiye’de 14 Haziran'da yayın hayatına başlayacak olan The Walt Disney Company’nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney Plus ilk Türk içeriğini açıkladı.
Yapımcılığını O3 Medya ve Same Film’in üstlendiği, hikayesini Engin Akyürek'in kaleme aldığı, senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı dram, aksiyon ve macera türündeki dizinin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın otururken; dizide Engin Akyürek’in yanı sıra İrem Helvacıoğlu, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Levent Ülgen gibi birçok başarılı isim yer alıyor.
'Kaçış', savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin; araştırma yapmak üzere bir Ezidi köyüne gidişleri ile başlıyor. Dizide sınır ötesine gizlice geçen grubun bir baskın sonucu radikal terör örgütünün eline düşmeleri, sonrasında yaşadıkları dramları, değişimleri ve kaçış hikayeleri heyecan dolu bir dille anlatılıyor. Araştırma ekibinin kurtulmak için vereceği zorlu mücadeleyi anlatırken Orta Doğu’da yaşanan insanlık dramına da farklı bir bakış açısı sunacak olan ‘Kaçış’ çok yakında sadece Disney Plus’ta yayınlanacak.
Disney+ - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
YAŞAM
Disney Plus'ın Türkiye yayın tarihi ve fiyatları belli oldu
29 Mart, 09:50
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала