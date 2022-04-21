https://tr.sputniknews.com/20220421/disney-plus-ilk-turk-dizisini-duyurdu-engin-akyurek-basrolde-1055739418.html

Disney Plus ilk Türk dizisini duyurdu: Engin Akyürek başrolde

Disney Plus ilk Türk dizisini duyurdu: Engin Akyürek başrolde

Disney Plus'ın ilk Türk dizisi olan Kaçış'ın oyuncu kadrosu, konusu ve diğer detayları belli oldu. 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T13:31+0300

2022-04-21T13:31+0300

2022-04-21T13:47+0300

disney

yaşam

dizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1055739259_0:0:1636:921_1920x0_80_0_0_5b3ac28e7af3023e15c71ccfcb25bb75.jpg

Türkiye’de 14 Haziran'da yayın hayatına başlayacak olan The Walt Disney Company’nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney Plus ilk Türk içeriğini açıkladı.Yapımcılığını O3 Medya ve Same Film’in üstlendiği, hikayesini Engin Akyürek'in kaleme aldığı, senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı dram, aksiyon ve macera türündeki dizinin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın otururken; dizide Engin Akyürek’in yanı sıra İrem Helvacıoğlu, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Levent Ülgen gibi birçok başarılı isim yer alıyor.'Kaçış', savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin; araştırma yapmak üzere bir Ezidi köyüne gidişleri ile başlıyor. Dizide sınır ötesine gizlice geçen grubun bir baskın sonucu radikal terör örgütünün eline düşmeleri, sonrasında yaşadıkları dramları, değişimleri ve kaçış hikayeleri heyecan dolu bir dille anlatılıyor. Araştırma ekibinin kurtulmak için vereceği zorlu mücadeleyi anlatırken Orta Doğu’da yaşanan insanlık dramına da farklı bir bakış açısı sunacak olan ‘Kaçış’ çok yakında sadece Disney Plus’ta yayınlanacak.

https://tr.sputniknews.com/20220329/disney-plusin-turkiye-yayin-tarihi-ve-fiyatlari-belli-oldu-1055126878.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

disney, dizi