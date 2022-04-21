https://tr.sputniknews.com/20220421/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055729799.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 14.67'den işlem görüyor. Euro/TL ise 15.86 TL’de yer alıyor. 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T09:13+0300
2022-04-21T09:13+0300
2022-04-21T09:13+0300
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Dolar, 21 Nisan 2022 sabahında 14.67 lira bandında yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14.6665 lira, satış fiyatı 14.6728 lira seviyesinde işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 15.8784 lira alış fiyatı, 15.8877 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.İngiliz Sterlini'nde ise alış fiyatı 19.0920 lira, satış fiyatı 19.1896 lira seviyesinde yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Geçtiğimiz günlerde 2 bin dolar seviyesini zorlayan ons altın fiyatı, 21 Nisan 2022 sabahında 1950 dolar bandında yer alıyor.Spot piyasada gram altın satış fiyatı ise 920 lira seviyesinde işlem görüyor.Çeyrek altın 1509 lira, yarım altın 3018 lira, tam altın ise 6018 liradan satılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220420/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055697342.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, yarım gram altın, gram altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar 14.67'den işlem görüyor. Euro/TL ise 15.86 TL’de yer alıyor.
Dolar, 21 Nisan 2022 sabahında 14.67 lira bandında yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14.6665 lira, satış fiyatı 14.6728 lira seviyesinde işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 15.8784 lira alış fiyatı, 15.8877 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
İngiliz Sterlini'nde ise alış fiyatı 19.0920 lira, satış fiyatı 19.1896 lira seviyesinde yer alıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Geçtiğimiz günlerde 2 bin dolar seviyesini zorlayan ons altın fiyatı, 21 Nisan 2022 sabahında 1950 dolar bandında yer alıyor.
Spot piyasada gram altın satış fiyatı ise 920 lira seviyesinde işlem görüyor.
Çeyrek altın 1509 lira, yarım altın 3018 lira, tam altın ise 6018 liradan satılıyor.