https://tr.sputniknews.com/20220421/dr-ozden-bidena-enflasyon-elestirisi-insanlar-cok-kizgin--1055744366.html
Dr. Öz'den Biden'a enflasyon eleştirisi: İnsanlar çok kızgın
Dr. Öz'den Biden'a enflasyon eleştirisi: İnsanlar çok kızgın
Pensilvanya Cumhuriyetçi senato adayı Dr. Mehmet Öz, ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomi politikasına eleştirilerde bulundu. Öz, ülkede enflasyon oranları hızla... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T16:09+0300
2022-04-21T16:09+0300
2022-04-21T16:09+0300
dünya
mehmet öz
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eleştiri
senato
enerji
pensilvanya
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Türk kökenli ABD'li doktor Mehmet Öz, çarşamba günü 'Varney & Co.' programına konuk oldu. Yayında yaptığı açıklamada Öz, "Buradaki insanlar gerçekten kızgın. 'İki yakamızı bir araya getiremiyoruz' diyorlar" ifadelerini kullandı.Öz'ün bu yorumları, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisinin senato adaylığına onay vermesinin ardından geldi. Dr. Öz, bu pozisyonda olmaktan gurur duyduğunu belirtti.ABD'li doktor, "Joe Biden'ın performansını Başkan Trump'ın performansıyla karşılarştırdığında, şu anki durumdan neşe duyan pek çok insan var. Ancak Pensilvanya gibi bir enerji eyaletinde bile insanlar çok kızgın" dedi.ABD'de petrol fiyatlarındaki yükseliş için Rusya'yı suçlayan Biden'a katılmayan ünlü doktor, enflasyondaki artışın, ABD'nin enerji alanında bağımsız olamamasından kaynaklandığını söyledi. Öz, bu durumun 'denizaşırı müttefiklere yardım etmeyi zorlaştırdığını' da sözlerine ekledi.'Doğal gazı ayaklarımızın altında saklayamayız' Sağlık, enerji ve ekonomi politikaları gibi konularda sert bir tavır alacağını belirten Öz, "Bu ülkeyi enerjiden bağımsız, hatta baskın kılacağını bildiğimiz doğal gazı ayaklarımızın altında saklayamayız" dedi.Biden'ın ekonomi politikasını eleştirmeye devam eden Öz, "Yeşil Yeni Anlaşma bir yalandan ibaret. Teklifin belirtilen zaman çizelgesinde açıklandığı şekilde gerçekleşemeyeceğine inanıyorum" ifadesini kullandı.Ünlü doktor, "Amerika, doğal gazımız olduğu için temiz bir ülke oldu ve çevremizi bu şekilde koruduk. Bu bilimsel gerçeği göz ardı etmeyelim" diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220324/bidendan-dr-oze-istifa-et-ya-da-gorevden-alacagiz-talimati-1055012578.html
https://tr.sputniknews.com/20220410/trump-mehmet-ozun-abd-senatosu-adayligini-destekleyecek-1055441218.html
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mehmet öz, joe biden, eleştiri, senato, enerji, pensilvanya
Dr. Öz'den Biden'a enflasyon eleştirisi: İnsanlar çok kızgın
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Pensilvanya Cumhuriyetçi senato adayı Dr. Mehmet Öz, ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomi politikasına eleştirilerde bulundu. Öz, ülkede enflasyon oranları hızla yükselirken insanların Biden'a kızgın olduğunu savundu.
Türk kökenli ABD'li doktor Mehmet Öz, çarşamba günü 'Varney & Co.' programına konuk oldu. Yayında yaptığı açıklamada Öz, "Buradaki insanlar gerçekten kızgın. 'İki yakamızı bir araya getiremiyoruz' diyorlar" ifadelerini kullandı.
Öz'ün bu yorumları, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisinin senato adaylığına onay vermesinin ardından geldi. Dr. Öz, bu pozisyonda olmaktan gurur duyduğunu belirtti.
ABD'li doktor, "Joe Biden'ın performansını Başkan Trump'ın performansıyla karşılarştırdığında, şu anki durumdan neşe duyan pek çok insan var. Ancak Pensilvanya gibi bir enerji eyaletinde bile insanlar çok kızgın" dedi.
ABD'de petrol fiyatlarındaki yükseliş için Rusya'yı suçlayan Biden'a katılmayan ünlü doktor, enflasyondaki artışın, ABD'nin enerji alanında bağımsız olamamasından kaynaklandığını söyledi. Öz, bu durumun 'denizaşırı müttefiklere yardım etmeyi zorlaştırdığını' da sözlerine ekledi.
'Doğal gazı ayaklarımızın altında saklayamayız'
Sağlık, enerji ve ekonomi politikaları gibi konularda sert bir tavır alacağını belirten Öz, "Bu ülkeyi enerjiden bağımsız, hatta baskın kılacağını bildiğimiz doğal gazı ayaklarımızın altında saklayamayız" dedi.
Biden'ın ekonomi politikasını eleştirmeye devam eden Öz, "Yeşil Yeni Anlaşma bir yalandan ibaret. Teklifin belirtilen zaman çizelgesinde açıklandığı şekilde gerçekleşemeyeceğine inanıyorum" ifadesini kullandı.
Ünlü doktor, "Amerika, doğal gazımız olduğu için temiz bir ülke oldu ve çevremizi bu şekilde koruduk. Bu bilimsel gerçeği göz ardı etmeyelim" diye ekledi.