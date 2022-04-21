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https://tr.sputniknews.com/20220421/dunya-bankasi-dis-borclarini-odeyemeyen-malideki-projelerin-finansmanini-durdurdu-1055727276.html
Dünya Bankası, dış borçlarını ödeyemeyen Mali'deki projelerin finansmanını durdurdu
Dünya Bankası, dış borçlarını ödeyemeyen Mali'deki projelerin finansmanını durdurdu
Dünya Bankası, Mali'nin dış borçlarını ödeyememesi üzerine bu ülkede yürüttüğü proje ve programlara sağladığı ödemeleri askıya aldı. 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T05:17+0300
2022-04-21T05:17+0300
dünya
mali
dünya bankası
finansman
batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas)
dış borç
dış borçlanma
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Mali Ekonomi ve Finans Bakanı Alousseni Sanou tarafından yapılan açıklamada, Mali'nin dış borçlarını 45 günden fazla süredir ödeyememesi nedeniyle Dünya Bankasının ülkede yürüttüğü program ve projelere yaptığı ödemeleri askıya aldığını duyurdu.Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) liderleri, Mali'deki cunta yönetiminin demokratik seçimleri 5 yıl sonra yapacağını duyurmasıyla 9 Ocak'ta Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen olağanüstü zirvede bir araya gelmişti.Zirvedeki karar doğrultusunda ECOWAS ülkeleri, Mali'ye kara ve hava sınırlarını kapatmış, Mali'nin Batı Afrika Devletleri Merkez Bankasındaki varlıkları dondurulmuştu.Mali ile ECOWAS ülkelerinin diplomatik ve ekonomik ilişkileri de askıya alınmıştı.Ocaktan bu yana uygulanan yaptırımlar karşısında ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kalan Mali'nin temerrüde düştüğü borç miktarı 180 milyon dolara ulaştı.Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gine Bissau, Mali, Nijer, Senegal ve Togo'nun üye olduğu Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) da ECOWAS'ın yaptırım kararının ardından çatısı altındaki tüm kurumlara, Mali ile ilişkileri askıya alma talimatı vermişti.
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mali, dünya bankası, finansman, batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas), dış borç, dış borçlanma

Dünya Bankası, dış borçlarını ödeyemeyen Mali'deki projelerin finansmanını durdurdu

05:17 21.04.2022
© REUTERSDünya Bankası
Dünya Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© REUTERS
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Dünya Bankası, Mali'nin dış borçlarını ödeyememesi üzerine bu ülkede yürüttüğü proje ve programlara sağladığı ödemeleri askıya aldı.
Mali Ekonomi ve Finans Bakanı Alousseni Sanou tarafından yapılan açıklamada, Mali'nin dış borçlarını 45 günden fazla süredir ödeyememesi nedeniyle Dünya Bankasının ülkede yürüttüğü program ve projelere yaptığı ödemeleri askıya aldığını duyurdu.
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) liderleri, Mali'deki cunta yönetiminin demokratik seçimleri 5 yıl sonra yapacağını duyurmasıyla 9 Ocak'ta Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen olağanüstü zirvede bir araya gelmişti.
Zirvedeki karar doğrultusunda ECOWAS ülkeleri, Mali'ye kara ve hava sınırlarını kapatmış, Mali'nin Batı Afrika Devletleri Merkez Bankasındaki varlıkları dondurulmuştu.
Mali ile ECOWAS ülkelerinin diplomatik ve ekonomik ilişkileri de askıya alınmıştı.
Ocaktan bu yana uygulanan yaptırımlar karşısında ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kalan Mali'nin temerrüde düştüğü borç miktarı 180 milyon dolara ulaştı.
Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gine Bissau, Mali, Nijer, Senegal ve Togo'nun üye olduğu Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) da ECOWAS'ın yaptırım kararının ardından çatısı altındaki tüm kurumlara, Mali ile ilişkileri askıya alma talimatı vermişti.
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