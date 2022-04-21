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https://tr.sputniknews.com/20220421/endonezya-putin-g20-zirvesine-davet-edildi-1055754622.html
Endonezya: Putin, G20 Zirvesi’ne davet edildi
Endonezya: Putin, G20 Zirvesi’ne davet edildi
Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil tüm üye ülkelerin liderlerinin G20 Zirvesi’ne davet aldığını belirtti. 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T22:33+0300
2022-04-21T22:33+0300
dünya
endonezya
sri mulyani indrawati
imf
uluslararası para fonu (imf)
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Bu yıl G20 Zirvesi’ne başkanlık yapan Endonezya’nın Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati, IMF’nin düzenlediği bir etkinlik sırasında, G20 üyesi tüm ülkelerin liderlerine zirveye katılmaları için davet yollandığını bildirdi.Endonezyalı bakan, Rus lideri Putin’in de davet edilip edilmediği sorusuna, “Davet ettik” ifadesini kullandı.Indrawati, “Bu tür büyük etkinliklere davetler liderlere çok önceden gönderilir” diyerek tüm G20 ülkelerinin artık davetlerini aldığını kaydetti.
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endonezya, sri mulyani indrawati, imf, uluslararası para fonu (imf), vladimir putin

Endonezya: Putin, G20 Zirvesi’ne davet edildi

22:33 21.04.2022
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© Sputnik
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Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil tüm üye ülkelerin liderlerinin G20 Zirvesi’ne davet aldığını belirtti.
Bu yıl G20 Zirvesi’ne başkanlık yapan Endonezya’nın Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati, IMF’nin düzenlediği bir etkinlik sırasında, G20 üyesi tüm ülkelerin liderlerine zirveye katılmaları için davet yollandığını bildirdi.
Endonezyalı bakan, Rus lideri Putin’in de davet edilip edilmediği sorusuna, “Davet ettik” ifadesini kullandı.
Indrawati, “Bu tür büyük etkinliklere davetler liderlere çok önceden gönderilir” diyerek tüm G20 ülkelerinin artık davetlerini aldığını kaydetti.
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