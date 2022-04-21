https://tr.sputniknews.com/20220421/endonezya-putin-g20-zirvesine-davet-edildi-1055754622.html

Endonezya: Putin, G20 Zirvesi’ne davet edildi

Endonezya: Putin, G20 Zirvesi’ne davet edildi

Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil tüm üye ülkelerin liderlerinin G20 Zirvesi’ne davet aldığını belirtti. 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T22:33+0300

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dünya

endonezya

sri mulyani indrawati

imf

uluslararası para fonu (imf)

vladimir putin

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Bu yıl G20 Zirvesi’ne başkanlık yapan Endonezya’nın Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati, IMF’nin düzenlediği bir etkinlik sırasında, G20 üyesi tüm ülkelerin liderlerine zirveye katılmaları için davet yollandığını bildirdi.Endonezyalı bakan, Rus lideri Putin’in de davet edilip edilmediği sorusuna, “Davet ettik” ifadesini kullandı.Indrawati, “Bu tür büyük etkinliklere davetler liderlere çok önceden gönderilir” diyerek tüm G20 ülkelerinin artık davetlerini aldığını kaydetti.

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endonezya, sri mulyani indrawati, imf, uluslararası para fonu (imf), vladimir putin