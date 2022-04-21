https://tr.sputniknews.com/20220421/eski-ingiliz-vekilden-nato-aciklamasi-dunya-barisi-icin-bir-tehdit-feshedilmesi-gerekiyor---1055742846.html

Eski İngiltere İşçi Partisi lideri Corbyn: Dünya barışı için NATO'nun feshedilmesi gerekiyor

Eski İngiltere İşçi Partisi lideri Corbyn: Dünya barışı için NATO'nun feshedilmesi gerekiyor

Eski İngiliz milletvekili Jeremy Corbyn, dünya barışı için bir 'tehdit' olarak gördüğü NATO'nun ortadan kaldırılması gerektiğini savundu. 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T15:07+0300

2022-04-21T15:07+0300

2022-04-21T15:10+0300

dünya

jeremy corbyn

nato

açıklama

savaş

barış

ukrayna krizi

ukrayna

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Eski İngiltere İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Times Radio'ya verdiği demeçte, NATO gibi askeri ittifakların dünya barışı için bir tehdit oluşturabileceğini ve eninde sonunda feshedilmesi gerektiğini söyledi.Corbyn, “Eninde sonunda tüm askeri ittifakları dağıtmaya başladığımız bir dünya görmek isterdim. Soru şu olmalı: Gelecekte barışı sağlamanın en iyi yolu nedir? Daha fazla ittifakla ve daha fazla askeri birikimle mi bunu yapacağız?” dedi.NATO'nun hemen rafa kaldırılmayacağını söyleyen eski vekil, insanların Ukrayna'daki durumun sonrasındaki sürece bakmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.Corbyn, "Kendinize şu soruyu sorun: askeri ittifaklar barış getirir mi? Yoksa gerçekten birbirlerini cesaretlendirip daha büyük bir tehlike mi oluştururlar?” ifadelerini kullandı. Eski İşçi Partisi lideri ayrıca, NATO'nun geçen yıla kadar Rusya ile güvenlik müzakereleri yürüttüğünü, şu an çok daha derin ve kapsamlı bir güvenlik müzakeresi görmek istediğini söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220418/rusya-kuzey-kutbunda-nato-ile-istenmeyen-catisma-riskleri-goruyoruz-1055633922.html

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